Ануар Талипов об отказах от 60 компаний и работе в сеульском офисе Google

Ануар Талипов, 23 года, город — Сеул, Software Engineer в Google, @call_me_anchik





О переезде

Впервые я приехал в Корею в 2016 году, когда поступил в Korea Advanced Institute of Science and Technology. Выбирал университеты с хорошим рейтингом и финансовой поддержкой, так как старался быть самостоятельным. KAIST из тех университетов, которые дают полный грант со стипендией и c обучением на английском языке. Получив приглашение, с радостью поехал.

Об адаптации и сложностях

Самая большая сложность для иностранцев в Корее — знание языка. Без него трудно получить некоторые услуги и решать повседневные дела. Корейский язык не похож ни на один язык, который мы изучаем в школах. Но так как культура страны становится популярной, выучить язык до приезда не так сложно.

В первое время стоит привыкнуть к тому, что в стране все автоматизировано. В Корее сервисы привязаны к телефонному номеру, поэтому советую купить его сразу по приезду.





Я долго привыкал к местной еде. Она может быть непривычной для людей из СНГ. Если у вас диетические ограничения, нужно быть осторожным. Стоит заметить, что в Корее много сервисов по доставке еды и продуктов — онлайн магазины, где продают только халяльную продукцию.

Цены могут показаться высокими, поэтому советую привезти с собой достаточную сумму денег.

Меня удивила развитость инфраструктуры. Транспортная система работает по минутам. На все виды общественного транспорта, от такси до поездов, действует одна система оплаты.

В Сеуле появляются магазины без кассиров и роботы, которые приносят заказ в ресторане.

Важно заводить знакомства и формировать круг общения в новой среде

Удивила вежливость и бескорыстность местных людей. Прохожие всегда помогали, когда я не понимал, что нужно сделать.

Если вы собираетесь переезжать в Корею, советую выучить базовый корейский. Даже если выучите алфавит и базовые фразы, значительно облегчите себе жизнь.

Важно заводить знакомства и формировать круг общения в новой среде. Я знал, как тяжело оставлять друзей и родных на Родине, поэтому по приезде был социально активным. Мне повезло — были знакомые, которые помогли обустроиться на первых порах.

О развитии и карьере

В школе я активно участвовал в олимпиадах по информатике. В университете выступал с командой на международных соревнованиях как ACM ICPC. Навык решения олимпиадных задач помог при прохождении интервью, так как многие IT-компании дают алгоритмические задачи, чтобы оценить кандидата.

Тем, кто хочет работать в топовых компаниях, советую решать задачи такого рода. Никогда не поздно начать — в школе, университете или на работе. Мои друзья и знакомые готовились на последних курсах и получили хорошие офферы от таких компаний, как Amazon, Yelp, Google и Facebook.





В университете я не знал, в каком направлении хочу развиваться. В один момент решил стать программистом, но понял, что у меня пустое резюме. Чтобы увеличить шансы, нужны стажировки. Ради первой стажировки я рассылал резюме везде, куда можно. Даже распечатывал их на job fairs, чтобы вручать рекрутерам. Получал много отказов, но устроился в компанию по рекомендации друга. Рекомендации в сфере IT помогают, так как часто резюме может не дойти до рекрутера. После первой стажировки найти другие было уже легче.

Тем, кто хочет связать карьеру с IT, советую окружить себя энтузиастами, которые будут вдохновлять, мотивировать и учить новому. Для этой цели я создал студенческий клуб в KAIST, где студенты делились опытом.

На стажировку в Google я подавал заявку девять раз, пока не прошел с десятой попытки

Еще будьте менее восприимчивы к отказам, подавайте заявки в несколько компаний сразу. На рынке труда много желающих и компании не справляются с потоком заявок. На третьем курсе с двумя стажировками мне отказали больше 60 компаний. На стажировку в Google я подавал заявку девять раз, пока не прошел с десятой попытки.

Чтобы найти работу, развивайте навык прохождения интервью и выучите востребованный язык программирования. Не забывайте о soft skills, навыках коммуникации. Я работаю с американскими командами и мне нужно максимально четко и понятно общаться с ними через email.

Я программист в сеульском офисе Google. Мы разрабатываем платформу для Machine Learning. С ее помощью хотим упростить процессы создания алгоритмов машинного обучения для инженеров и исследователей.





Machine Learning — это область компьютерных наук. Цель — обучить машину действовать как человек на основе данных. Эта область стала популярной. Многие компании развиваются в этом направлении.

В Google открытая культура. Компания понимает, что счастливые сотрудники — это высокопродуктивные сотрудники. Поэтому смотрят не только на навыки программирования, но и общение с коллективом. Google устраняет лишние обязательства, взяв на себя процессы от подачи документов на работу до питания на кампусе офиса. Руководство открыто коммуницирует и заботится о людях и окружающей среде.

Как повлиял переезд

Я стал более открытым и понимающим. У меня появилось много друзей из разных стран, которые знакомят со своей культурой.