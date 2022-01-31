Наши в Google. Алихан Окас о том, как подготовиться к интервью и работать в Ирландии

Алихан Окас, 23 года, город — Дублин, Site reliability engineer в Google, @dr.alikhan

О переезде

Я родился в Алматинской области. В школьные годы был призером республиканских и международных олимпиад по математике. Окончил факультет информационных технологий в КБТУ. В университете участвовал в соревнованиях по программированию. Во время учебы многие друзья получали офферы от крупных компаний, и я решил, что тоже так хочу.

В 2020 году после окончания бакалавриата меня приняли в ирландский офис Google в качестве Site reliability engineer.

Об адаптации и сложностях

В Дублине много офисов больших IT-компаний, таких как Google, Meta и Amazon.

Из недостатков жизни — высокие цены на аренду недвижимости. Но компания помогает с переездом, предоставляет жилье на первый месяц, оплачивает перелет и языковые курсы. Вместо жилья и оплаты перелета, я предпочел взять деньги наличными, так как договорился жить с друзьями.

Погода может меняться много раз в течение дня. Больше всего я был удивлен, когда увидел местных, купающихся в море, когда мне было холодно в куртке.

О работе и карьере

В дублинском офисе я проработал около 40 дней. Из-за пандемии мне разрешили работать удаленно из Казахстана. С тех пор я работаю в Google, находясь в Алматы. В Ирландию планирую вернуться в начале марта.





Опыт в соревнованиях по программированию помог мне подготовиться к техническим интервью в большие компании, так как в основном там задают алгоритмические задачи.

Для подготовки рекомендую платформу leetcode.com, там можно прокачать навыки написания кода. Важно быть в окружении людей, с которыми вместе готовитесь к интервью, так намного легче.

Важно быть в окружении людей, с которыми вместе готовитесь к интервью, так намного легче







Я работаю site reliability engineer, цель SRE — обеспечить надежность и стабильность сервисов. Мне посчастливилось попасть в команду Search SRE. Поиск — одна из самых нагруженных систем в мире, которой пользуются миллиарды людей. Наша команда Search Fulfilment отвечает за несколько сервисов, которые находятся в середине обработки поискового запроса.

80% времени занимают проекты — обычная работа программиста. В начале создается дизайн-документ, в котором мы рассказываем о проекте и решаемой проблеме. После одобрения документа занимаемся реализацией проекта.

В остальное время — дежурство. Дежурный ответственен за реагирование на инциденты в сервисах. В таких случаях на телефон приходит уведомление, и нужно оперативно решить возникшую проблему.





В начале я испытывал стресс. Казалось, что на дежурстве непременно что-то случится. Практика показала, что в нашей команде это происходит спокойно. Коллеги помогают, мы решаем проблемы вместе. Как-то нагрузка на сервисы увеличилась из-за соревнований по футболу и крикету, я срочно подключил дополнительные ресурсы RAM/CPU в Европе и Азии, а коллеги подсказали, сколько ресурсов нужно добавить.

Google создает комфортные условия для работы. В компании хороший life-work balance. Все, с кем я работал, были дружелюбными и отзывчивыми.

Как повлиял переезд

Я стал ответственнее, научился готовить впервые за 21 год жизни.