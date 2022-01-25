Владимир Меркушев о жизни в Португалии и работе в европейском офисе OLX

Владимир Меркушев, город — Лиссабон, менеджер интернет-продуктов в OLX Europe, Telegram

О переезде

Я больше десяти лет занимаюсь интернет-продуктами и проектами. Работал в Нур-Султане, Алматы и Москве.

Первый переезд произошел органически. Я работал в крупном сервисе объявлений в Казахстане и захотел дальнейшего развития. Меня пригласили на позицию менеджера продукта в «Авито» — аналогичный сервис объявлений в России. А два года назад я устроился в OLX Europe, где занимаюсь автомобилями.

В какой-то момент решил, что хочу пожить в Европе. Рассматривал Берлин, Барселону и Лиссабон. Остановил выбор на Португалии.

Об адаптации и сложностях

Переезд совпал с первой волной пандемии и затянулся больше, чем на год. Посольства до сих пор работают в ограниченном режиме. Сначала получаешь рабочую визу сроком на три месяца, дальше вид на жительство по месту проживания. Эта процедура занимает много времени.

Большая часть местных в Португалии понимает английский, поэтому у меня не было проблем с этим. С коллегами мы тоже общаемся на английском языке. Но я все равно изучаю португальский. Это помогает адаптироваться. Язык — большой культурный слой. Изучая его, понимаешь мышление местных, их традиции и обычаи, погружаешься в среду. Мне повезло, компания предоставляет языковые курсы, и мы ходим туда с супругой.





Португалия занимает лидерские позиции в рейтингах стран для переезда. Здесь хорошо относятся к иностранцам, люди открытые. Они понимают, что поток экспатов позитивно влияет на страну.

В стране теплый климат, минусовой температуры не бывает. Рядом океан, поэтому влажно. Жить в квартире без осушителя воздуха невозможно.

В Португалии безопасно, нет преступности. А в Лиссабоне большой международный аэропорт и можно попасть в любую точку мира за адекватную сумму.

С адаптацией мне также помогли группы в Facebook и чаты в Telegram с русскоязычными айтишниками. Можно не только приятно провести время и пообщаться на родном языке, но и получить ценный совет.

С адаптацией мне также помогли группы в Facebook и чаты в Telegram с русскоязычными айтишниками







В Португалии другой формат аренды недвижимости. Квартиру можно снять только на полгода. Арендодатели ответственно подходят к выбору кандидатов, просят рекомендации или большой депозит для уверенности, что вы не передумаете и не съедете.

Мы с женой составили десять плюсов и минусов Португалии, положительные пункты нашли быстро, отрицательные нет. Единственный минус — бюрократия и отсталый государственный сектор. В Казахстане такие сервисы работают отлично.

О работе и карьере

В Казахстане я участвовал в создании интернет-студии KAZNET Media. Мы сделали много продуктов и проектов для государственных и коммерческих структур. Затем работал в «Колеса», «Крыша», «Маркет» — руководителем проектов «Колеса» и «Крыша», директором по продуктам и координатором. При мне команда, которая занималась сайтом и мобильными приложениями, выросла с 8 до 50 человек. Мы запустили сервис, который называется KaspiКредит, он начинался с бесплатной проверки автомобилей для тех, кто хочет побыстрее продать машину с гарантией. Мы сделали целую сеть технических станций по Казахстану. Моя команда с «Колес» запустила market.kz, который успешно конкурирует с OLX.

Новым этапом в карьере стал мой переход в российский «Авито». С этого началась моя деятельность вне Казахстана.





Скорость найма в странах Европы медленнее. Не рассчитывайте, что найдете работу за несколько месяцев. Это займет от полгода до года. В моем случае активный поиск работы занял полгода. Я мониторил подходящие вакансии в сфере управления продуктами.

Трудоустройство в чужой стране всегда сложнее. Компании проще нанять местного специалиста. Поэтому, если есть релевантный опыт, это плюс. Необходимы также практика английского и запас терпения.

Еще один совет — откликаться на все варианты, которые подходят по опыту, чтобы пройти практику интервью на английском языке. Рассказывать о сильных сторонах на неродном языке — необычная и стрессовая ситуация. В начале сложно, после 5-10 интервью чувствуешь себя увереннее.

Совет — откликаться на все вакансии, которые подходят по опыту, чтобы пройти практику интервью на английском языке





Для поисков я использовал Linkedin и Glassdoor с вакансиями в сфере IT. У меня было порядка 10 финальных собеседований, когда общаешься с будущими коллегами. В итоге получил два оффера: из Лиссабона и Берлина.

Я не менял сферу деятельности. Сервисы, которыми я занимался, есть везде. У OLX офисы в более, чем 40 странах мира. А в Лиссабоне большой продуктовый офис, где работают разработчики, дизайнеры и маркетологи. Присоединиться к такой команде было интересно, потому что это новый опыт.





В OLX я вернулся к истокам и занимаюсь авто. Мое направление OLX Motors, мы занимаемся продуктами для продаж и покупки автомобилей в трех странах Европы: Польше, Португалии и Румынии. Это похоже на казахстанский kolesa.kz. Я работаю над новой моделью, когда компания покупает у частного продавца автомобиль, проверяет и выкупает его. Это удобно для продавца. Автомобиль продаем дилерам через сервис аукциона или частным покупателям. У нас есть сервис с доставкой на дом, покупатель без тест-драйва приобретает машину с гарантией в 30 дней. Мы решаем проблему доверия, соединяем офлайн и онлайн миры и упрощаем жизнь.

OLX — это мультинациональная международная команда. В Лиссабонском офисе половина сотрудников — португальцы, вторая половина — люди со всех уголков земли: Бразилия, Испания, Южная Африка и Америка. Нужно привыкнуть к разным культурам, менталитетам и стилям общения.





Стоит отметить профессиональный уровень руководства — они из IT-сферы, поэтому с ними легко и комфортно.

Также здесь любят и умеют давать обратную связь. Существует регулярный процесс, когда твоей работе дают подробную оценку, руководитель анонимизирует информацию. Так заметно, что можно улучшить.

В Европе больше возможностей для работы в моей сфере. Международные компании открывают офисы в Лиссабоне и в соседней Барселоне. Внутри Евросоюза переехать по работе — это норма.

Как повлиял переезд

В Португалии проще поддерживать баланс между работой и личной жизнью, это в ДНК местных жителей. Сначала казалось, что все медленно и неторопливо, потом я изменил точку зрения.

Я не пожалел о переезде в Лиссабон, все сложилось в лучшую сторону.