Олжас Кайырахмет о том, как живет в Сингапуре и работает в команде TikTok

Олжас Кайырахмет, город — Сингапур, инженер ByteDance, @olzhabay





О переезде

Я родился в Актобе. После окончания школы уехал на учебу и с тех пор живу за границей.

В Сингапур я переехал в октябре прошлого года. Работаю в ByteDance — это родительская компания TikTok. Представители бренда заинтересовались моим резюме, пригласили на интервью и предложили работу в сфере облачных решений. Меня заинтересовала позиция и сама компания. В TikTok я увидел перспективы, возможности для развития и быстрого роста.

Об адаптации и сложностях

Для начала, было трудно попасть в Сингапур. Были проблемы с разрешением на въезд из-за того, что я был привит вакциной, не одобренной ВОЗ. Нужно было получить разрешение Сингапурского министерства здравоохранения. Процесс одобрения занял около двух месяцев. HR компании не сталкивались с такой проблемой раньше, что осложнило процесс. Я получил исключение по медицинским причинам в Казахстане, сдал тест на антитела и приехал в страну.

По приезде я провел две недели в полной изоляции. Меня встретили в аэропорту и отвезли в отель. Это было сложно.

В Сингапуре вход в заведения, ТРЦ, кафе и спортзалы разрешен только при предоставлении сертификата. Есть приложение — аналог казахстанского Ashyq. У меня не было зеленого статуса, из-за чего я мог только гулять по улице, пока не получил другую вакцину. Хотя гулять здесь сложно из-за жаркой и влажной погоды.





Советую, во-первых, изучить правила и быть готовым к строгим регуляциям. Во-вторых, изучить местные законы. В Сингапуре можно получить штраф за плевок на улице или жевание резинки.

В больших хабах распространена проблема жилья. Поэтому желательно изучить рынок жилья, найти сайты для аренды квартиры или комнаты. Изучите финансовую сторону: стоимость, местоположение, расстояние до остановки, метро, работы и рассчитайте бюджет. При переезде с семьей, узнайте, где садики и школы. Это основные вещи, которые советуют при переезде в любую страну.

Мне нравится чистота Сингапура. Удивила местная культура еды. Здесь распространены hawker centre — это центры с кафешками, где кушает преимущественно местное население. Еда вкусная и дешевая, можно пообедать и поужинать за 5$. В стране три основные этнические группы: китайцы, малайцы и индийцы. И в таких центрах концентрация разных блюд: китайская, малайская, фьюжн, китайско-малайская или малайско-индийская кухни.

При переезде у человека жизнь будет хаотичной, поэтому постарайтесь выстроить рутину, чтобы вам было удобно жить





Также меня удивило количество экспатов, хотя я был готов к этому. В Сингапуре живет и работает много людей из Северной Америки, Южной Америки и стран Азии.

Куда бы вы не переехали, советую привыкнуть к местной кухне. Особенно, если планируете жить в стране долгое время. Узнайте, как работает система налогообложения, чтобы минимизировать отчисления. При переезде с семьей, декларируйте, что есть иждивенцы и посчитайте, может членам семьи — проще не работать. Узнайте, есть ли налог на капитал, чтобы не переплачивать в конце года.

При переезде у человека жизнь будет хаотичной, поэтому постарайтесь выстроить свою рутину, чтобы вам было удобно жить.

О работе и карьере

Я учился в американском колледже, но спустя два года перевелся в UNIST в Южной Корее. Мне хотелось углубленного и соответствующего моим запросам уровня образования. И Южная Корея была подходящим вариантом, в том числе финансово. Стоимость обучения в американских вузах дорогая — около 20 000-30 000$ в год, получить грант иностранному студенту тяжело. А в Корее я получил основное и дополнительное образование: «Информатика» и «Менеджмент». Магистратуру окончил там же.

Во время учебы в магистратуре я выбрал направление облачных хранилищ и написал научное исследование. Ездил на конференцию в Бостон для презентации. На основе материала написал диссертацию.





После переехал в Дублин и работал в Arista Networks — компании по созданию сетевых маршрутизаторов для серверного оборудования. Был инженером-разработчиком, что подразумевало работу с высокотехнологичными системами, так как оборудование нуждалось в передаче больших данных. Работа нравилась, поэтому я изучил направление сетевых протоколов.

В сентябре 2020 года я переехал в Казахстан. Попробовал себя в стартапе, параллельно работал во фрилансе. Со стартапом не сложилось, поэтому я начал поиск работы. Думаю, ByteDance привлекла моя публикация в сфере облачных хранилищ. После трех этапов интервью меня приняли на работу.

Программисту легко найти работу и получить визу. Нужно много программировать и решать задачи, которые задают на интервью. Их можно посмотреть в интернете. Еще необходимо правильное резюме: информативное и небольшое по объему. При отсутствии опыта желательно написать о студенческих проектах, рассказать и оставить ссылку, если их публиковали в открытых источниках.

Руководство планирует сделать основным офисом Сингапур, поэтому строят большую инженерную команду





У ByteDance много продуктов. Сам TikTok делится на китайскую и зарубежную версию. Руководство планирует разделить китайский и зарубежный бизнес. Соответственно, планируют сделать основным офисом Сингапур. Поэтому строят большую инженерную команду, которая будет поддерживать облачные продукты. В особенности TikTok, у которого большое количество траффика.

Я работаю в команде по облачным хранилищам. Мы выстраиваем модель для автоматизации свертываемости систем хранения данных, чтобы на это уходило меньше времени. Выстраиваем процессы так, чтобы система сама справлялась с ошибками и при этом данные не терялись.

Большая часть команды работает в Китае, где люди часто перерабатывают. Поэтому бренд работает над тем, чтобы новый офис в Сингапуре был более привлекателен для мирового сообщества. Компания создает новую корпоративную культуру, заботиться о том, чтобы соблюдался work-life balance. Также в команде введена система награждения за производительность бонусами или акциями, если у сотрудника наблюдается постоянный рост.

Как повлиял переезд

У меня появилось много друзей-иностранцев, общаясь с которыми я узнаю, как живут люди в других странах. Я спокойно отношусь к особенностям культуры разных народов. Научился изучать разные источники информации, чтобы прийти к пониманию с людьми из разных стран.