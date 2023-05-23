Где поесть. 86 заведений арабской, грузинской, корейской и других кухонь мира в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Астана
Мексиканская кухня
El Burrito, @el_burritoo_
В этом заведении подают блюда мексиканской кухни: буррито, такос, боулы, кесадилью, начос и другие.
Nopal, @nopal.kz
Аутентичная мексиканская кухня. Шеф-повары из Мексики готовят самые вкусные бурито.
Немецкая кухня
Muller, @mullerastana
Заведение с немецкой и европейской кухней. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, парковка и живая музыка.
Бразильская кухня
Rio, @rio_astana
Жаркий уголок Бразилии в Астане. Готовить для вас будет шеф-повар Roberto Santos. Здесь подают традиционные бразильские блюда.
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Алматы
Грузинская кухня
«Дареджани», @daredzhani
Кусочек Грузии в Алматы. В меню вы найдете горячие хачапури, хинкали на мраморном тесте и любимое вино. Для банкетов и застолий в ассортименте предусмотрены блюда на компанию.
«У Афанасича», @u_afanasicha
Ресторан формата Classic FINE DINING RESTAURANT. Меню включает в себя блюда семи традиционных гастрономических кухонь: американская, кавказская, японская, русская, итальянская, восточная и вегетарианская.
Индийская кухня
Tandoor, @tandoor.kz
Ресторан Tandoor — это незабываемый вкус загадочной Индии. Карри, тикка, тхали, бириани, пакора и многие другие блюда индийской и азиатской кухонь представлены в меню заведения. Фирменные лепешки, запеченные в тандыре, молочные шарики в сиропе и халва из моркови не оставят вас равнодушным.
«Махараджа», @maharaja_almaty
Это современный ресторан с акцентом на индийскую и ливанскую кухни. В меню можно найти карри, традиционный наан, хумус, бриошь и множество других блюд.
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Бишкек
Индийская кухня
Gandhi, @gandhi_restro
Современный ресторан с широким ассортиментом гарниров и традиционных индийских закусок. Здесь также подают вегетарианские блюда.
Somewhere Bistro, @somewherebistro
Живая музыка, летняя терраса и изысканная кухня. Здесь можно насладиться джазовыми вечерами от диджеев и комбинацией индийских блюд с французскими винами.
Турецкая кухня
Ресторан Usta, @usta__restaurant
Много посадочных мест и необычная подача блюд от шеф-повара. Здесь завтраки подают до 14:00.
Kasap, @kasap.bishkek
Халяльная кухня и подача турецких завтраков в любое время.
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Ташкент
Турецкая кухня
Basri baba, @basribaba_restaurant
Популярный семейный ресторан турецкой кухни. Его особенность — вкусная еда и яркий интерьер.
Ramiz, @kofteciramizuz
Сеть ресторанов турецкой кухни с несколькими филиалами. Здесь можно собраться с семьей или друзьями.
Итальянская кухня
Capri, @capri.rest
В заведении можно попробовать блюда, приготовленные шеф-поваром из Италии. Место популярно и вкусными десертами.
Portofino, @portofino_2022
Живая музыка, изысканные блюда итальянской кухни, а также широкая винная карта.
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