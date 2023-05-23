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Где поесть. 86 заведений арабской, грузинской, корейской и других кухонь мира в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте
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Главный

21.05.2023

Где поесть. 86 заведений арабской, грузинской, корейской и других кухонь мира в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Сделали подборку заведений в городах Центральной Азии, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.


Астана



Мексиканская кухня


El Burrito, @el_burritoo_


В этом заведении подают блюда мексиканской кухни: буррито, такос, боулы, кесадилью, начос и другие.


Nopal, @nopal.kz


Аутентичная мексиканская кухня. Шеф-повары из Мексики готовят самые вкусные бурито.


Немецкая кухня


Muller, @mullerastana


Заведение с немецкой и европейской кухней. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, парковка и живая музыка.


Бразильская кухня


Rio, @rio_astana


Жаркий уголок Бразилии в Астане. Готовить для вас будет шеф-повар Roberto Santos. Здесь подают традиционные бразильские блюда.


Больше заведений по ссылке.

Алматы


Грузинская кухня


«Дареджани», @daredzhani


Кусочек Грузии в Алматы. В меню вы найдете горячие хачапури, хинкали на мраморном тесте и любимое вино. Для банкетов и застолий в ассортименте предусмотрены блюда на компанию.


«У Афанасича», @u_afanasicha


Ресторан формата Classic FINE DINING RESTAURANT. Меню включает в себя блюда семи традиционных гастрономических кухонь: американская, кавказская, японская, русская, итальянская, восточная и вегетарианская.


Индийская кухня


Tandoor, @tandoor.kz


Ресторан Tandoor — это незабываемый вкус загадочной Индии. Карри, тикка, тхали, бириани, пакора и многие другие блюда индийской и азиатской кухонь представлены в меню заведения. Фирменные лепешки, запеченные в тандыре, молочные шарики в сиропе и халва из моркови не оставят вас равнодушным.


«Махараджа», @maharaja_almaty


Это современный ресторан с акцентом на индийскую и ливанскую кухни. В меню можно найти карри, традиционный наан, хумус, бриошь и множество других блюд.


Больше заведений по ссылке.

Бишкек



Индийская кухня


Gandhi, @gandhi_restro


Современный ресторан с широким ассортиментом гарниров и традиционных индийских закусок. Здесь также подают вегетарианские блюда.


Somewhere Bistro, @somewherebistro


Живая музыка, летняя терраса и изысканная кухня. Здесь можно насладиться джазовыми вечерами от диджеев и комбинацией индийских блюд с французскими винами.


Турецкая кухня


Ресторан Usta, @usta__restaurant


Много посадочных мест и необычная подача блюд от шеф-повара. Здесь завтраки подают до 14:00.


Kasap, @kasap.bishkek


Халяльная кухня и подача турецких завтраков в любое время.


Больше заведений по ссылке.

Ташкент



Турецкая кухня


Basri baba, @basribaba_restaurant


Популярный семейный ресторан турецкой кухни. Его особенность — вкусная еда и яркий интерьер.


Ramiz, @kofteciramizuz


Сеть ресторанов турецкой кухни с несколькими филиалами. Здесь можно собраться с семьей или друзьями.


Итальянская кухня


Capri, @capri.rest


В заведении можно попробовать блюда, приготовленные шеф-поваром из Италии. Место популярно и вкусными десертами.


Portofino, @portofino_2022


Живая музыка, изысканные блюда итальянской кухни, а также широкая винная карта.


Больше заведений по ссылке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.