Где поесть в Ташкенте: 20 заведений арабской, грузинской, итальянской и других кухонь мира

Сделали подборку заведений в городе, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.
Турецкая кухня
Basri baba, @basribaba_restaurant
Популярный семейный ресторан турецкой кухни. Его особенность — вкусная еда и яркий интерьер.
Ramiz, @kofteciramizuz
Сеть ресторанов турецкой кухни с несколькими филиалами. Здесь можно собраться с семьей или друзьями.
Efendi, @efendi_uz
Популярное и всеми любимое заведение, расположение в центре города. Место радует гостей вкусными блюдами турецкой кухни.
Итальянская кухня
Capri, @capri.rest
В заведении можно попробовать блюда, приготовленные шеф-поваром из Италии. Место популярно и вкусными десертами.
Portofino, @portofino_2022
Живая музыка, изысканные блюда итальянской кухни, а также широкая винная карта.
Грузинская кухня
«Грильяж», @griliajrest
Одно из самых популярных заведений с грузинской кухней, живой музыкой, гармоничным интерьером и вкусной едой.
«Грузинский дворик», @gruzinskiy_dvorik_tashken
В заведении всегда много посетителей благодаря его известным блюдам. Действуют скидки и акции в честь праздников.
Армянская кухня
«Армянский дворик», @armdvorikuz
Место для любителей армянской кухни запомнится гостям вкусными шашлыками и теплой атмосферой.
Японская кухня
Jumanji, @jumanji.uz
Японский ресторан с запоминающимся названием. Подойдет любителям азиатской кухни.
Furusato Tashkent, @furusato_tashkent
Самый лучший ресторан корейской и японской кухни по мнению посетителей. Еще одна особенность заведения — эстетичный интерьер.
Japanese Seafood restaurant, @teppanyaki.uz
Ресторан с обширным меню японской кухни. Находится в самом центре столицы.
Французская кухня
Bon!, @boncafe.uz
Знаменитый ресторан французской кухни, где подают самые вкусные десерты.
Le Buffet, @lebuffet.uz
Круассаны, кофе, нежнейшие пирожные от кондитера из Франции понравятся любому посетителю.
franz, @franz.uz
Самые вкусные круассаны с миндалем можно найти именно в кондитерской «Француз».
Казахская кухня
«Ханство Манас», @khanstvo_manas
Если вам надоели итальянские и японские блюда, здесь вы найдете сытные мясные рецепты казахской кухни.
Aksu, @aksu.uz
Aksu — популярнее заведение, где подают блюда разных стран. В том числе можно найти казахскую кухню.
Арабская кухня
Знаменитое кафе ливанской кухни запомнится вам благодаря вкусной еде и интерьеру. Есть позиции для вегетарианцев.
Dubai restaurant, @dubai_restaurant_tashkent
Огромный ресторан, напоминающий замок, удивит вас своими масштабами.
Греческая кухня
Greek food, @greekfood.uz
Самую необычную подачу греческих блюд вы найдете в Greek food.
Silk96, @silk96wine
Если вы любите греческую кухню и ищите место для семейного ужина в уютном месте, то вам точно в Silk96.