Где поесть в Ташкенте: 20 заведений арабской, грузинской, итальянской и других кухонь мира

Сделали подборку заведений в городе, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.





Турецкая кухня





Basri baba, @basribaba_restaurant

Популярный семейный ресторан турецкой кухни. Его особенность — вкусная еда и яркий интерьер.







Ramiz, @kofteciramizuz

Сеть ресторанов турецкой кухни с несколькими филиалами. Здесь можно собраться с семьей или друзьями.







Efendi, @efendi_uz

Популярное и всеми любимое заведение, расположение в центре города. Место радует гостей вкусными блюдами турецкой кухни.

Итальянская кухня





Capri, @capri.rest





В заведении можно попробовать блюда, приготовленные шеф-поваром из Италии. Место популярно и вкусными десертами.







Portofino, @portofino_2022

Живая музыка, изысканные блюда итальянской кухни, а также широкая винная карта.



Грузинская кухня





«Грильяж», @griliajrest

Одно из самых популярных заведений с грузинской кухней, живой музыкой, гармоничным интерьером и вкусной едой.







«Грузинский дворик», @gruzinskiy_dvorik_tashken

В заведении всегда много посетителей благодаря его известным блюдам. Действуют скидки и акции в честь праздников.



Армянская кухня





«Армянский дворик», @armdvorikuz

Место для любителей армянской кухни запомнится гостям вкусными шашлыками и теплой атмосферой.



Японская кухня





Jumanji, @jumanji.uz

Японский ресторан с запоминающимся названием. Подойдет любителям азиатской кухни.







Furusato Tashkent, @furusato_tashkent

Самый лучший ресторан корейской и японской кухни по мнению посетителей. Еще одна особенность заведения — эстетичный интерьер.







Japanese Seafood restaurant, @teppanyaki.uz

Ресторан с обширным меню японской кухни. Находится в самом центре столицы.



Французская кухня





Bon!, @boncafe.uz





Знаменитый ресторан французской кухни, где подают самые вкусные десерты.







Le Buffet, @lebuffet.uz

Круассаны, кофе, нежнейшие пирожные от кондитера из Франции понравятся любому посетителю.







franz, @franz.uz

Самые вкусные круассаны с миндалем можно найти именно в кондитерской «Француз».



Казахская кухня





«Ханство Манас», @khanstvo_manas

Если вам надоели итальянские и японские блюда, здесь вы найдете сытные мясные рецепты казахской кухни.







Aksu, @aksu.uz

Aksu — популярнее заведение, где подают блюда разных стран. В том числе можно найти казахскую кухню.



Арабская кухня





Cafe 1991, @cafe_1991

Знаменитое кафе ливанской кухни запомнится вам благодаря вкусной еде и интерьеру. Есть позиции для вегетарианцев.





Dubai restaurant, @dubai_restaurant_tashkent

Огромный ресторан, напоминающий замок, удивит вас своими масштабами.

Греческая кухня





Greek food, @greekfood.uz

Самую необычную подачу греческих блюд вы найдете в Greek food.





Silk96, @silk96wine

Если вы любите греческую кухню и ищите место для семейного ужина в уютном месте, то вам точно в Silk96.