Где поесть в Астане: 30 заведений грузинской, корейской, турецкой и других кухонь мира

Сделали подборку заведений в городе, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.





Казахская кухня

Qazaq Gourmet, @qazaq.gourmet

Гостям предоставляют возможность совершить путешествие по традициям казахской кухни, стать свидетелем возрождения древних рецептов кочевников.





Tary Coffe, @tary.coffee

Новое современное заведение в этно-стиле. Здесь можно узнать историю каждого национального блюда и отведать натуральные молочные продукты.

Мексиканская кухня





El Burrito, @el_burritoo_

В этом заведении подают блюда мексиканской кухни: буррито, такос, боулы, кесадилью, начос и другие.





Nopal, @nopal.kz

Аутентичная мексиканская кухня. Шеф-повары из Мексики готовят самые вкусные бурито.

Немецкая кухня



Muller, @mullerastana



Заведение с немецкой и европейской кухней. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, парковка и живая музыка.

Бразильская кухня



Rio, @rio_astana



Жаркий уголок Бразилии в Астане. Готовить для вас будет шеф-повар Roberto Santos. Здесь подают традиционные бразильские блюда.

Индийская и паназиатская кухня





«Коктем», @cafekoktem

Много посадочных мест, атмосферная музыка, большой выбор блюд. Также есть летник и возможность заказать фаст-фуд.







В этом ресторане представлена индийская кухня. Одно из самых колоритных мест столицы.



Узбекская кухня





Kok-saray, @koksaray_astana

«Правильная узбекская кухня», так позиционирует себя заведение. Плов, манты и лагман — по каждой позиции вы найдете то, что ближе вам по вкусу.





Заведение узбекской кухни, которое работает круглосуточно. Ценители Востока найдут здесь как традиционные блюда, так и необычные деликатесы.





Uchquduq, @uchquduq_restaurant

Сеть ресторанов восточной кухни с уютным современным колоритом. В Uchquduq идеальная атмосфера для семейных мероприятий и теплых встреч. Для проведения торжеств и праздников в узком кругу в ресторанах есть VIP-комнаты.

Корейская кухня





Peek-a-boo, @peekaboo_eat

Блюда южнокорейской кухни. В барном меню вы найдете огромный выбор необычных лимонадов и множество корейских соков и напитков.







Заведение подходит для вкусной трапезы с коллегами и встреч с друзьями.









Сеть быстрого и вкусного питания южнокорейской кухни. Минимум ожидания и максимум вкусовых предпочтений.







Korean House, @korean_house_kz

Концепт заведения — частичка Южной Кореи, возможность познакомиться с этой удивительной кухней во всем ее многообразии.





«Ми Ген», @migen_astana

Ресторан представляет собой слияние корейской кухни и европейского комфорта.





Koreana BBQ, @koreanabbqastana

Здесь можно провести банкеты, отпраздновать семейный праздник и многое другое. Есть столы с барбекю, где можно приготовить определенные блюда из меню.

Турецкая кухня



Honey Turkish Cafe, @honey_turkishcafe



Большой выбор блюд вкусной турецкой кухни — от завтраков до ужинов и перекусов. Яркий вкус еды и интерьер никого не оставит равнодушным.





Mado, @madokazakhstan

Особенность заведения — традиционное мороженое из козьего молока. Здесь можно попробовать самые вкусные десерты турецкой кухни.





Degirmen, @degirmen.astana

Частичка Турции в Астане. Сюда можно прийти на ужин с семьей или друзьями.

Французская кухня





Paul, @paul_kazakhstan

Кафе-пекарня с разными видами французских круассанов. Это сеть ресторанов-кафе-пекарен, расположенная в 47 странах.

Азербайджанская кухня

Mirvari, @mirvari_ast

Колоритный ресторан с преимущественно азербайджанской кухней. Здесь вы можете насладиться вкуснейшим чаем из самовара, шашлыками по традиционному азербайджанскому рецепту и другими мясными блюдами.

Грузинская кухня







«Грузин Кузин», @gruzin_kz



Атмосфера грузинского гостеприимства и высокой культуры передается через интерьер ресторана. Большие порции блюд порадуют любого гостя.





Gemrieli, @cafe_gemrieli_

Уютный зал в районе набережной радушно примет, обогреет и накормит всех гостей. Доступные цены за вкусную кухню.







Специи для блюд поставляются прямиком из Грузии. Горячие хачапури, хинкали на мраморном тесте и любимое вино — место для гурманов и любителей грузинской кухни.









Шеф-повары из Грузии, душевные песни и огромные порции. То, ради чего стоит прийти в это заведение.



Итальянская кухня

La Mia Pizza, @la_mia_piazza

Место, которое перенесет вас в Италию. Фотогеничный интерьер и большое ассорти блюд итальянской кухни.





Del Papa, @del_papa

В 2019 году компания полностью обновила интерьерную стилистику своих ресторанов. Сегодня Del Papa воплощает идею современного итальянского ресторана.

Японская кухня





Momo, @cafemomo.astana

Здесь подаются блюда от шеф-повара из Японии.

Сербская кухня

«Сербский Роштиль», @roshtil_astana

Уголок Сербии в старом центре столицы. Единственная традиционная сербская кухня, холодное пиво из собственной пивоварни, спокойный интерьер и огромное количество блюд на любой вкус сделают ваш отдых незабываемым.