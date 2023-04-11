Где поесть в Астане: 30 заведений грузинской, корейской, турецкой и других кухонь мира

Сделали подборку заведений в городе, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.
Казахская кухня
Qazaq Gourmet, @qazaq.gourmet
Гостям предоставляют возможность совершить путешествие по традициям казахской кухни, стать свидетелем возрождения древних рецептов кочевников.
Tary Coffe, @tary.coffee
Новое современное заведение в этно-стиле. Здесь можно узнать историю каждого национального блюда и отведать натуральные молочные продукты.
Мексиканская кухня
El Burrito, @el_burritoo_
В этом заведении подают блюда мексиканской кухни: буррито, такос, боулы, кесадилью, начос и другие.
Nopal, @nopal.kz
Аутентичная мексиканская кухня. Шеф-повары из Мексики готовят самые вкусные бурито.
Немецкая кухня
Muller, @mullerastana
Заведение с немецкой и европейской кухней. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, парковка и живая музыка.
Бразильская кухня
Rio, @rio_astana
Жаркий уголок Бразилии в Астане. Готовить для вас будет шеф-повар Roberto Santos. Здесь подают традиционные бразильские блюда.
Индийская и паназиатская кухня
«Коктем», @cafekoktem
Много посадочных мест, атмосферная музыка, большой выбор блюд. Также есть летник и возможность заказать фаст-фуд.
The India Gate, @theindiagate.kz
В этом ресторане представлена индийская кухня. Одно из самых колоритных мест столицы.
Узбекская кухня
Kok-saray, @koksaray_astana
«Правильная узбекская кухня», так позиционирует себя заведение. Плов, манты и лагман — по каждой позиции вы найдете то, что ближе вам по вкусу.
«Наша Узбечка», @nashauzbechka
Заведение узбекской кухни, которое работает круглосуточно. Ценители Востока найдут здесь как традиционные блюда, так и необычные деликатесы.
Uchquduq, @uchquduq_restaurant
Сеть ресторанов восточной кухни с уютным современным колоритом. В Uchquduq идеальная атмосфера для семейных мероприятий и теплых встреч. Для проведения торжеств и праздников в узком кругу в ресторанах есть VIP-комнаты.
Корейская кухня
Peek-a-boo, @peekaboo_eat
Блюда южнокорейской кухни. В барном меню вы найдете огромный выбор необычных лимонадов и множество корейских соков и напитков.
Kakao Dak, @kakaodak_kz
Заведение подходит для вкусной трапезы с коллегами и встреч с друзьями.
Korean Street Food, @ksf.astana
Сеть быстрого и вкусного питания южнокорейской кухни. Минимум ожидания и максимум вкусовых предпочтений.
Korean House, @korean_house_kz
Концепт заведения — частичка Южной Кореи, возможность познакомиться с этой удивительной кухней во всем ее многообразии.
«Ми Ген», @migen_astana
Ресторан представляет собой слияние корейской кухни и европейского комфорта.
Koreana BBQ, @koreanabbqastana
Здесь можно провести банкеты, отпраздновать семейный праздник и многое другое. Есть столы с барбекю, где можно приготовить определенные блюда из меню.
Турецкая кухня
Honey Turkish Cafe, @honey_turkishcafe
Большой выбор блюд вкусной турецкой кухни — от завтраков до ужинов и перекусов. Яркий вкус еды и интерьер никого не оставит равнодушным.
Mado, @madokazakhstan
Особенность заведения — традиционное мороженое из козьего молока. Здесь можно попробовать самые вкусные десерты турецкой кухни.
Degirmen, @degirmen.astana
Частичка Турции в Астане. Сюда можно прийти на ужин с семьей или друзьями.
Французская кухня
Paul, @paul_kazakhstan
Кафе-пекарня с разными видами французских круассанов. Это сеть ресторанов-кафе-пекарен, расположенная в 47 странах.
Азербайджанская кухня
Mirvari, @mirvari_ast
Колоритный ресторан с преимущественно азербайджанской кухней. Здесь вы можете насладиться вкуснейшим чаем из самовара, шашлыками по традиционному азербайджанскому рецепту и другими мясными блюдами.
Грузинская кухня
«Грузин Кузин», @gruzin_kz
Атмосфера грузинского гостеприимства и высокой культуры передается через интерьер ресторана. Большие порции блюд порадуют любого гостя.
Gemrieli, @cafe_gemrieli_
Уютный зал в районе набережной радушно примет, обогреет и накормит всех гостей. Доступные цены за вкусную кухню.
«Дареджани», @daredzhani
Специи для блюд поставляются прямиком из Грузии. Горячие хачапури, хинкали на мраморном тесте и любимое вино — место для гурманов и любителей грузинской кухни.
Osoba, @osoba.ge
Шеф-повары из Грузии, душевные песни и огромные порции. То, ради чего стоит прийти в это заведение.
Итальянская кухня
La Mia Pizza, @la_mia_piazza
Место, которое перенесет вас в Италию. Фотогеничный интерьер и большое ассорти блюд итальянской кухни.
Del Papa, @del_papa
В 2019 году компания полностью обновила интерьерную стилистику своих ресторанов. Сегодня Del Papa воплощает идею современного итальянского ресторана.
Японская кухня
Momo, @cafemomo.astana
Здесь подаются блюда от шеф-повара из Японии.
Сербская кухня
«Сербский Роштиль», @roshtil_astana
Уголок Сербии в старом центре столицы. Единственная традиционная сербская кухня, холодное пиво из собственной пивоварни, спокойный интерьер и огромное количество блюд на любой вкус сделают ваш отдых незабываемым.