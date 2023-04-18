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Где поесть в Бишкеке: 16 заведений корейской, индийской, турецкой и других кухонь мира
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Главный

Сегодня в 12:00

Где поесть в Бишкеке: 16 заведений корейской, индийской, турецкой и других кухонь мира

Сделали подборку заведений в городе, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.


Индийская кухня


индия бишкек.png

Gandhi, @gandhi_restro


Современный ресторан с широким ассортиментов гарниров и традиционных индийских закусок. Здесь также подают вегетарианские блюда.


Somewhere Bistro, @somewherebistro


Живая музыка, летняя терраса и изысканная кухня. Здесь можно насладиться джазовыми вечерами от диджеев и комбинацией индийских блюд с французскими винами.


Турецкая кухня


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Ресторан Usta, @usta__restaurant


Много посадочных мест и необычная подача блюд от шеф повара. Здесь завтраки подают до 14:00.


Kasap, @kasap.bishkek


Халяльная кухня и подача турецких завтраков в любое время.


Turkuaz, @turkuaz_kg


Особенности заведения: разнообразие блюд и живая музыка по субботам.

Грузинская кухня


Ресторан Niko, @niko.bishkek


Атмосферное место грузинской кухни. Действует доставка на дом и в офис.

Корейская кухня


кухни бишкеек1.png


Cooksoo, @cooksoo


Теплая атмосфера и эстетичный интерьер, как в Pinterest.


Bingsoo, @bingsookg


Кафе с блюдами от шеф-повара из Сеула. Заведение известно своим фирменным десертом-мороженым BINGSOO.


«Татами», @tatami_kafe_kg


Кафе быстрого питания. За восемь лет своего существования «Татами» полюбился жителями вкусным раменом.


Green chicken, @greenchicken_kg


Здесь можно попробовать самую вкусную курочку, как в дорамах, от шеф-повара из Южной Кореи.

Тайская кухня


Baan-Baan, @baanbaan_thaicafe_bishkek


Первое аутентичное тайское кафе в центре Бишкека. Каждый вечер здесь играет живая музыка.

Итальянская кухня


Cyclone, @cyclone.bishkek


Заведение с итальянской домашней кухней. При заказе пасты или пиццы каждый вторник и четверг бокал RAFALE CHARDONNAY в подарок.


Casa Italia, @casaitalia.bishkek


Обязательно к посещению для всех любителей пасты, лазаньи и пепперони.

Французская кухня


Cafe de Paris,@cafedeparis_kg


 италия бишкек.png
Кусочек французской культуры в городе. Необычно оформленные десерты и их подача удивят гостей. Заведение отлично подойдет для романтических свиданий.

Ирландская кухня


Guinesis Pub, @guinnesspub.kg


Паб с ирландской атмосферой в центре Бишкека.


The Lucky Leprechaun, @thelucky.leprechaun


Заведение, которое популярно среди молодежи. В The Lucky Leprechaun есть ирландский и шотландский виски, а также разливное пиво.

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