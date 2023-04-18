Где поесть в Бишкеке: 16 заведений корейской, индийской, турецкой и других кухонь мира

Индийская кухня
Gandhi, @gandhi_restro
Современный ресторан с широким ассортиментов гарниров и традиционных индийских закусок. Здесь также подают вегетарианские блюда.
Somewhere Bistro, @somewherebistro
Живая музыка, летняя терраса и изысканная кухня. Здесь можно насладиться джазовыми вечерами от диджеев и комбинацией индийских блюд с французскими винами.
Турецкая кухня
Ресторан Usta, @usta__restaurant
Много посадочных мест и необычная подача блюд от шеф повара. Здесь завтраки подают до 14:00.
Kasap, @kasap.bishkek
Халяльная кухня и подача турецких завтраков в любое время.
Turkuaz, @turkuaz_kg
Особенности заведения: разнообразие блюд и живая музыка по субботам.
Грузинская кухня
Ресторан Niko, @niko.bishkek
Атмосферное место грузинской кухни. Действует доставка на дом и в офис.
Корейская кухня
Cooksoo, @cooksoo
Теплая атмосфера и эстетичный интерьер, как в Pinterest.
Bingsoo, @bingsookg
Кафе с блюдами от шеф-повара из Сеула. Заведение известно своим фирменным десертом-мороженым BINGSOO.
«Татами», @tatami_kafe_kg
Кафе быстрого питания. За восемь лет своего существования «Татами» полюбился жителями вкусным раменом.
Green chicken, @greenchicken_kg
Здесь можно попробовать самую вкусную курочку, как в дорамах, от шеф-повара из Южной Кореи.
Тайская кухня
Baan-Baan, @baanbaan_thaicafe_bishkek
Первое аутентичное тайское кафе в центре Бишкека. Каждый вечер здесь играет живая музыка.
Итальянская кухня
Cyclone, @cyclone.bishkek
Заведение с итальянской домашней кухней. При заказе пасты или пиццы каждый вторник и четверг бокал RAFALE CHARDONNAY в подарок.
Casa Italia, @casaitalia.bishkek
Обязательно к посещению для всех любителей пасты, лазаньи и пепперони.
Французская кухня
Cafe de Paris,@cafedeparis_kg
Кусочек французской культуры в городе. Необычно оформленные десерты и их подача удивят гостей. Заведение отлично подойдет для романтических свиданий.
Ирландская кухня
Guinesis Pub, @guinnesspub.kg
Паб с ирландской атмосферой в центре Бишкека.
The Lucky Leprechaun, @thelucky.leprechaun
Заведение, которое популярно среди молодежи. В The Lucky Leprechaun есть ирландский и шотландский виски, а также разливное пиво.