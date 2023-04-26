Где поесть в Алматы: 20 заведений грузинской, итальянской, турецкой и других кухонь мира

Сделали подборку заведений в городе, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.
Грузинская кухня
«Дареджани», @daredzhani
Кусочек Грузии в Алматы. В меню вы найдете горячие хачапури, хинкали на мраморном тесте и любимое вино. Для банкетов и застолий в ассортименте предусмотрены блюда на компанию.
«У Афанасича», @u_afanasicha
Ресторан формата Classic FINE DINING RESTAURANT. Меню включает в себя блюда семи традиционных гастрономических кухонь: американская, кавказская, японская, русская, итальянская, восточная и вегетарианская.
Восточная кухня
«Алаша»,@alasha.almaty
Ресторан «Алаша» обрадует даже самых избирательных гурманов богатым ассортиментом. В меню блюда, приготовленные в казане, в хоспере или на мангале, различные виды салатов, закусок, выпечки.
NAVAT, @navat_almaty
Блюда национальной кухни можно найти в чайхане NAVAT. Здесь подают пышущий жаром рассыпчатый золотистый плов и яркий подлив из мяса ягненка и свежих овощей с домашней лапшой ручного приготовления и другие блюда. В меню широкий выбор восточных блюд.
«Тюбетейка», @tubeteika_kz
В ресторане «Тюбетейка» представлены блюда национальной кухни, проверенные временем. В меню вы увидите восточные десерты, лепешки прямиком из тандыра, шубат и кумыс, плов, бешбармак и многое другое.
Индийская кухня
Tandoor, @tandoor.kz
Ресторан Tandoor — это незабываемый вкус загадочной Индии. Карри, тикка, тхали, бириани, пакора и многие другие блюда индийской и азиатской кухонь представлены в меню заведения. Фирменные лепешки, запеченные в тандыре, молочные шарики в сиропе и халва из моркови не оставят вас равнодушным.
«Махараджа», @maharaja_almaty
Это современный ресторан с акцентом на индийскую и ливанскую кухни. В меню можно найти карри, традиционный наан, хумус, бриошь и множество других блюд.
Русская кухня
«Камчатка», @kamchatka.almaty
«Камчатка» — ресторан современной русской кухни. Он сочетает в себе авторскую оригинальную подачу блюд, стильный интерьер и неповторимую атмосферу. Здесь можно заказать блюда из рыбы и морепродуктов, нежные десерты, оригинальные салаты и многое другое.
«Любовь и Голуби», @lubov_i_golubi_kz
По-домашнему уютный ресторан советской кухни «Любовь и Голуби» — место, куда можно прийти за борщом, а заказать в итоге и винегрет, и холодец, и голубцы.
Итальянская кухня
Del Papa, @del_papa
Ресторан Del Papa радует гостей блюдами итальянской кухни с 2010 года. В меню можно найти классические блюда и оригинальные эксперименты. Здесь есть паста, большой выбор пиццы и других блюд.
Julius, @julius.cafeJulius — уютная кофейня в европейском стиле. Заведение работает с восьми утра. Здесь можно вкусно позавтракать и выпить ароматный кофе, приготовленный из лучших зерен опытными бариста.
Азиатская кухня
P.F.Chang’s, @pfchangskz
P.F.Chang’s — это азиатский концепт приготовления еды, основанный на традиционных рецептах. Первый ресторан международной сети был открыт в 1993 году. В заведениях лепят дим-самы вручную, уделяют особое внимание нарезке овощей и мяса, приготовлению соусов и блюд на воке.
Širo, @siro.almaty
Širo — новый японский ресторан премиум-класса в Esentai Mall. Это проект крупнейшей сети ресторанов в Казахстане abr. В меню можно найти суши, сашими, роллы, блюда из рыбы и морепродуктов.
Турецкая кухня
Zumrut,@zumrut.almaty
Zumrut — кусочек Турции в Алматы. Заведение открылось в сентябре 2021 года. Здесь можно попробовать кебаб, ассорти мезе, множество салатов и многое другое.
«Мармарис», @marmariskz
В сети заведений готовят турецкую кухню. Здесь есть разные виды кебабов, свежих салатов, горячих блюд. Любители сладкого оценят баклаву и выпечку.
Mado, @madokazakhstan
Особенность заведения — традиционное мороженое из козьего молока. Здесь можно попробовать самые вкусные десерты турецкой кухни.
Harissa Middle Eastern Cuisine, @harissakz
В интерьере много ярких цветов, открытая кухня, есть небольшие мешки со специями и орехами на продажу.
Корейская кухня
CHICKEN STAR, @chickenstar_almt
Современная корейская курица и еда в Алматы. Это pet friendly-кофейня. Основатель заведения Chihoon готовит вкусную курочку, бургеры и вегетарианские блюда.
SATORI, @satorirest.kz
Заведение совмещает в себе корейскую, японскую, паназиатскую кухню. Здесь есть два VIP-зала и две отдельные комнаты с аутентичным интерьером.
Korean Street Food, @korean_street_food
Сеть быстрого и вкусного питания южнокорейской кухни. Минимум ожидания и максимум вкусовых предпочтений.