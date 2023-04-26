Где поесть в Алматы: 20 заведений грузинской, итальянской, турецкой и других кухонь мира

Сделали подборку заведений в городе, где можно попробовать блюда самых разных кухонь мира и познакомиться с культурой других стран.





Грузинская кухня

«Дареджани», @daredzhani

Кусочек Грузии в Алматы. В меню вы найдете горячие хачапури, хинкали на мраморном тесте и любимое вино. Для банкетов и застолий в ассортименте предусмотрены блюда на компанию.

«У Афанасича», @u_afanasicha

Ресторан формата Classic FINE DINING RESTAURANT. Меню включает в себя блюда семи традиционных гастрономических кухонь: американская, кавказская, японская, русская, итальянская, восточная и вегетарианская.

Восточная кухня





«Алаша»,@alasha.almaty

Ресторан «Алаша» обрадует даже самых избирательных гурманов богатым ассортиментом. В меню блюда, приготовленные в казане, в хоспере или на мангале, различные виды салатов, закусок, выпечки.

NAVAT, @navat_almaty

Блюда национальной кухни можно найти в чайхане NAVAT. Здесь подают пышущий жаром рассыпчатый золотистый плов и яркий подлив из мяса ягненка и свежих овощей с домашней лапшой ручного приготовления и другие блюда. В меню широкий выбор восточных блюд.

«Тюбетейка», @tubeteika_kz

В ресторане «Тюбетейка» представлены блюда национальной кухни, проверенные временем. В меню вы увидите восточные десерты, лепешки прямиком из тандыра, шубат и кумыс, плов, бешбармак и многое другое.

Индийская кухня

Tandoor, @tandoor.kz

Ресторан Tandoor — это незабываемый вкус загадочной Индии. Карри, тикка, тхали, бириани, пакора и многие другие блюда индийской и азиатской кухонь представлены в меню заведения. Фирменные лепешки, запеченные в тандыре, молочные шарики в сиропе и халва из моркови не оставят вас равнодушным.



Это современный ресторан с акцентом на индийскую и ливанскую кухни. В меню можно найти карри, традиционный наан, хумус, бриошь и множество других блюд.



Русская кухня



«Камчатка» — ресторан современной русской кухни. Он сочетает в себе авторскую оригинальную подачу блюд, стильный интерьер и неповторимую атмосферу. Здесь можно заказать блюда из рыбы и морепродуктов, нежные десерты, оригинальные салаты и многое другое.

«Любовь и Голуби», @lubov_i_golubi_kz

По-домашнему уютный ресторан советской кухни «Любовь и Голуби» — место, куда можно прийти за борщом, а заказать в итоге и винегрет, и холодец, и голубцы.

Итальянская кухня





Del Papa, @del_papa

Ресторан Del Papa радует гостей блюдами итальянской кухни с 2010 года. В меню можно найти классические блюда и оригинальные эксперименты. Здесь есть паста, большой выбор пиццы и других блюд.

Julius — уютная кофейня в европейском стиле. Заведение работает с восьми утра. Здесь можно вкусно позавтракать и выпить ароматный кофе, приготовленный из лучших зерен опытными бариста.

Азиатская кухня





P.F.Chang’s, @pfchangskz

P.F.Chang’s — это азиатский концепт приготовления еды, основанный на традиционных рецептах. Первый ресторан международной сети был открыт в 1993 году. В заведениях лепят дим-самы вручную, уделяют особое внимание нарезке овощей и мяса, приготовлению соусов и блюд на воке.

Širo, @siro.almaty

Širo — новый японский ресторан премиум-класса в Esentai Mall. Это проект крупнейшей сети ресторанов в Казахстане abr. В меню можно найти суши, сашими, роллы, блюда из рыбы и морепродуктов.

Турецкая кухня





Zumrut,@zumrut.almaty

Zumrut — кусочек Турции в Алматы. Заведение открылось в сентябре 2021 года. Здесь можно попробовать кебаб, ассорти мезе, множество салатов и многое другое.

«Мармарис», @marmariskz

В сети заведений готовят турецкую кухню. Здесь есть разные виды кебабов, свежих салатов, горячих блюд. Любители сладкого оценят баклаву и выпечку.

Mado, @madokazakhstan

Особенность заведения — традиционное мороженое из козьего молока. Здесь можно попробовать самые вкусные десерты турецкой кухни.

Harissa Middle Eastern Cuisine, @harissakz

В интерьере много ярких цветов, открытая кухня, есть небольшие мешки со специями и орехами на продажу.

Корейская кухня

CHICKEN STAR, @chickenstar_almt

Современная корейская курица и еда в Алматы. Это pet friendly-кофейня. Основатель заведения Chihoon готовит вкусную курочку, бургеры и вегетарианские блюда.

SATORI, @satorirest.kz

Заведение совмещает в себе корейскую, японскую, паназиатскую кухню. Здесь есть два VIP-зала и две отдельные комнаты с аутентичным интерьером.

Korean Street Food, @korean_street_food

Сеть быстрого и вкусного питания южнокорейской кухни. Минимум ожидания и максимум вкусовых предпочтений.