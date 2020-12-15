Где отдыхать, обедать, и каким компаниям можно доверять в крупнейших городах Центральной Азии

Наш очередной обзор о жизни в Центральной Азии. Мы нашли для вас лучшие горнолыжные курорты в Кыргызстане, вегетарианские рестораны в Ташкенте и сеть супермаркетов, которая работает в Нур-Султане больше 29 лет.







Где отдыхать





5 лучших горнолыжных курортов и баз в Кыргызстане, где можно насладиться видами на живописные горы и покататься на ухоженных трассах.





Где обедать и ужинать





15 самых красивых ресторанов Алматы и Нур-Султана, где всегда особенная атмосфера и шикарный панорамный вид на город.





5 заведений в Ташкенте с вегетарианскими и веганскими блюдами.





Компании, которым можно доверять





Сеть супермаркетов «Астана Мир Вкуса» и «Вкус Март» в Нур-Султане

Алаудин Хамхоев, город — Нур-Султан, директор по развитию сети супермаркетов «Астана Мир Вкуса» и «Вкус Март»





Сеть наших супермаркетов работает уже 29 лет.

Наша задача — не продать, чтобы заработать больше, задача — дать человеку эксклюзивный ассортимент товара с высоким качеством, который продается в сети наших супермаркетов. Для этого мы много времени тратим на выбор поставщиков — товара, который попадает на наши полки, чтобы удовлетворить покупательские потребности при посещении наших магазинов.

Мы предоставляем человеку то, что хочется купить для себя или разделить на празднике со своими родными.

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Школа программирования Makers в Бишкеке

Айбек Сапашов, сооснователь и генеральный менеджер компании Makers







Я сооснователь и руководитель проекта Makers. Мы запустили уникальную для нашей страны школу программирования, и основное отличие — в системе и сроках обучения. Если обычно такие курсы длятся полгода, год и проходят три дня в неделю по несколько часов, то мы обучаем пять дней в неделю по восемь часов. Такая система очень популярна в США и называется bootcamp. Ту программу, которую студенты в других школах проходят девять месяцев, у нас можно получить эти знания за три. Поэтому нас выбирают для того, чтобы сэкономить свое время и быстрее начать работать, а те, кто не определился до конца, чтобы понять, нравится им программирование или нет.

Главная цель школы Makers — трудоустройство учеников. И мы знаем, что для большинства ребят наши курсы — это шанс начать хорошо зарабатывать. И так как бишкекский IT-рынок еще развивается, мы направляем внимание своих учеников на зарубежные рынки.

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Тату-студия Art Dom в Ташкенте

Карина, тату-мастер, предприниматель, @artdom.tattoo





Люди в Ташкенте делятся на религиозных и более современных. В основном это молодежь. Но родные и близкие люди нас поддержали, и клиентов намного больше, чем мы ожидали. Одна из причин — это то, что мы специализируемся на маленьких татуировках, так как не все сразу могут осмелиться на что-то большое. 70 % наших клиентов — это люди, у которых никогда раньше не было тату, и большая часть это молодые девушки от 18 до 25 лет. Мы не делаем тату несовершеннолетним, только с разрешения родителей. Особенно трепетные моменты, когда мама приходит забиваться вместе с дочкой или приходят люди за 50.

Мы работаем и рисуем татуировки в стиле минимализм, когда нет ничего лишнего и все лаконично. Людям нравится делать надписи и рисунки, также многие просят скопировать почерк близкого человека, чтобы сохранить память о нем.

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