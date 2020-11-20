Без мяса. 5 заведений в Ташкенте с вегетарианскими и веганскими блюдами





Экокафе предлагает широкий выбор вегетарианских и веганских блюд.

Адрес: ул. Чимкент, 9/ ул. Азимова, 52/ ул. Мирабад, 12

Режим работы: 08:00 — 23:00

Контакты: +998 71 236 15 76









Здесь можно попробовать необычные веганские котлеты, свежие салаты и супы.

Адрес: пр. Мустакиллик

Режим работы: 12:00 — 02:00

Контакты: +998 90 919 91 00









В кафе Bon! попробуйте такие вегетарианские блюда, как панини, супы и блины с разной начинкой.

Адрес: ул. Чимкент, 21/ ул. Чехова, 38/ ул. Усмана Насира, 63/ ул. Тараса Шевченко, 30/ ул. Садыка Азимова, 44/ пр. Навои, 22/ ул. Оккургон, 14а

Режим работы: 08:00 — 22:00

Контакты: +998 71 200 03 43





В этом ресторане вы найдете широкий выбор овощных меню и супов-пюре.

Адрес: ул. Юсуфа Хос Ходижоб, 62/2

График работы: 12:00 — 23:00

Контакты: +998 71 255 42 00





Этот ресторан предлагает большой выбор вегетарианской пасты, супов и пиццы.

Адрес: ул. Навои, 1

График работы: 18:00 — 23:00

Контакты: +998 99 885 15 45