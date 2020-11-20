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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Без мяса. 5 заведений в Ташкенте с вегетарианскими и веганскими блюдами
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Сегодня в 19:38

Без мяса. 5 заведений в Ташкенте с вегетарианскими и веганскими блюдами

Ecorn, @ecorn_tashkent


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Экокафе предлагает широкий выбор вегетарианских и веганских блюд.

Адрес: ул. Чимкент, 9/ ул. Азимова, 52/ ул. Мирабад, 12

Режим работы: 08:00 — 23:00

Контакты: +998 71 236 15 76



Кафе «1991», @cafe_1991


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Здесь можно попробовать необычные веганские котлеты, свежие салаты и супы.

Адрес: пр. Мустакиллик

Режим работы: 12:00 — 02:00

Контакты: +998 90 919 91 00


Bon! @boncafe.uz


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В кафе Bon! попробуйте такие вегетарианские блюда, как панини, супы и блины с разной начинкой.

Адрес: ул. Чимкент, 21/ ул. Чехова, 38/ ул. Усмана Насира, 63/ ул. Тараса Шевченко, 30/ ул. Садыка Азимова, 44/ пр. Навои, 22/ ул. Оккургон, 14а

Режим работы: 08:00 — 22:00

Контакты: +998 71 200 03 43


Ресторан «Джуманджи», @jumanji.uz


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В этом ресторане вы найдете широкий выбор овощных меню и супов-пюре.

Адрес: ул. Юсуфа Хос Ходижоб, 62/2

График работы: 12:00 — 23:00

Контакты: +998 71 255 42 00


Sette ресторан, @sette.restaurant


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Этот ресторан предлагает большой выбор вегетарианской пасты, супов и пиццы.

Адрес: ул. Навои, 1

График работы: 18:00 — 23:00

Контакты: +998 99 885 15 45

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