Без мяса. 5 заведений в Ташкенте с вегетарианскими и веганскими блюдами

Ecorn, @ecorn_tashkent
Экокафе предлагает широкий выбор вегетарианских и веганских блюд.
Адрес: ул. Чимкент, 9/ ул. Азимова, 52/ ул. Мирабад, 12
Режим работы: 08:00 — 23:00
Контакты: +998 71 236 15 76
Кафе «1991», @cafe_1991
Здесь можно попробовать необычные веганские котлеты, свежие салаты и супы.
Адрес: пр. Мустакиллик
Режим работы: 12:00 — 02:00
Контакты: +998 90 919 91 00
Bon! @boncafe.uz
В кафе Bon! попробуйте такие вегетарианские блюда, как панини, супы и блины с разной начинкой.
Адрес: ул. Чимкент, 21/ ул. Чехова, 38/ ул. Усмана Насира, 63/ ул. Тараса Шевченко, 30/ ул. Садыка Азимова, 44/ пр. Навои, 22/ ул. Оккургон, 14а
Режим работы: 08:00 — 22:00
Контакты: +998 71 200 03 43
Ресторан «Джуманджи», @jumanji.uz
В этом ресторане вы найдете широкий выбор овощных меню и супов-пюре.
Адрес: ул. Юсуфа Хос Ходижоб, 62/2
График работы: 12:00 — 23:00
Контакты: +998 71 255 42 00
Sette ресторан, @sette.restaurant
Этот ресторан предлагает большой выбор вегетарианской пасты, супов и пиццы.
Адрес: ул. Навои, 1
График работы: 18:00 — 23:00
Контакты: +998 99 885 15 45