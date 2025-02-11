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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 идеальных ресторанов для романтического ужина в Ташкенте
Ташкент

08.02.2025

5 идеальных ресторанов для романтического ужина в Ташкенте

Мы собрали для вас самые атмосферные рестораны города, где вы найдете не только вкусные блюда и отличный сервис, но и сможете создать незабываемые моменты вдвоем.


Nika, @nika.tashkent


Новый ресторан, названный в честь древнегреческой богини, представляет уникальное сочетание греческой и турецкой культур. Здесь гармонично переплетаются греческая энергичность и теплое турецкое гостеприимство, создавая атмосферу Средиземноморья. Гостям предлагаются яркие национальные танцы, включая греческую сиртаки с битьем тарелок, а по вечерам проходит шоу-программа с живой музыкой. Специально ко Дню всех влюбленных приготовлена эксклюзивная программа.


«Сорренто», @sorrento.tashkent


Пятый ресторан в Ташкенте от знаменитого ресторатора Аркадия Новикова. В меню блюда итальянской классики, включая традиционные закуски, равиоли, пиццу, лазанью и знаменитое джелато. Ассортимент блюд готовится вручную, включая пасту и тесто для равиолей и пиццы. Идеальное место для романтических вечеров в спокойной атмосфере. Специально к празднику гостям ресторана будут подавать комплименты в виде конфет из темного шоколада с предсказанием внутри.


Oko, @oko_tashkent


Первый гастробар в Ташкенте в тропическом стиле. Ресторан расположен на восьмом этаже и предлагает панорамный вид на город. Просторный зал с экзотическим декором переносит в атмосферу тропиков, а меню сочетает средиземноморскую и азиатскую кухни. Здесь вас ждет разнообразие коктейлей с яркой подачей, а каждый вечер выступают популярные местные диджеи.


L’Opera, @loperatashkent


Ресторан аутентичной итальянской кухни. В меню пиццы, паста, стейки и блюда на гриле. Под руководством итальянского шеф-повара Джорджио Бикорни здесь создают настоящие кулинарные шедевры. Уединенная атмосфера и возможность попробовать пасту, приготовленную прямо в сырной головке, делают это место идеальным для вечерних встреч.


Brand Gastro Emotions, @brandtashkent

Если вы ищете место для романтического ужина с особым колоритом, то Brand Gastro Emotions — именно то, что вам нужно. В меню вы найдете лучшие блюда паназиатской и европейской кухонь. В этом ресторане можно выбрать один из уникальных тематических залов, будь то камерный каменный зал, уютная сигарная комната или атмосферный азиатский зал, каждый из которых создаст неповторимую обстановку для вашего вечера.


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