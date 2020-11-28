5 лучших горнолыжных курортов и баз в Кыргызстане

Горнолыжная база «Каракол», @karakolski
Свыше 20 километров трасс способны удовлетворить и опытного лыжника, и человека, покоряющего горные склоны впервые. Здесь раздолье и для любителей фрирайда, и для тех, кто предпочитает кататься по ухоженным трассам.
Протяженность каждого спуска различная: от 400 метров до 3,5 километра. Большинство трасс проходит через хвойный лес.
Кататься можно на любых высотах. Наивысшая точка катания — 3040 метров.
Горнолыжный комплекс «Чункурчак», @chunkurchak
Горнолыжный комплекс «Чункурчак» — отличное место для индивидуального, семейного и корпоративного отдыха, а также для организации и проведения спортивных и развлекательных мероприятий различного уровня.
Основные преимущества горнолыжного комплекса «Чункурчак»:
— пять кресельных подъемников
— комфортные трассы для начинающих
— высококвалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду
— высокое качество обслуживания
— близость к городу — всего 30 км.
Горнолыжная база «Тоо Ашуу», @tooashuu.kg
Горнолыжная база «Тоо Ашуу» оборудована тремя трассами различного уровня сложности и различной протяженностью:
— длина 2 км 600 м — угол наклона 32 градуса
— длина 2 км 800 м — угол наклона 30 градусов
— длина 3 км — угол наклона 19 градусов.
На территории базы работают одна кресельная канатная дорога и одна бугельная.
Горнолыжный курорт «Орловка», @orlovka_kg
Горнолыжный курорт «Орловка» в Кыргызстане — современный, красивый и динамично развивающийся центр зимнего отдыха!
Здесь можно насладиться видами на живописные горы, покататься на ухоженных трассах и остановиться в комфортабельных двух- и трехместных номерах.
Горнолыжная база «Актюз», @aktyz_mountainresort
«Актюз» — новая горнолыжная база, построенная по европейским стандартам:
— австрийские канатные линии — 1700 метров кресельные двухместные и 1000 метров бугельная
— сводные данные для диапазона: расстояние 2,43 км, увеличение и уменьшение высоты 625 метров — 0,12 м, максимальный уклон — 45,0%, средний уклон — 26,6%
— длина трассы Бугельная — 1 километр и 700 метров, основная — 2 километра и 1300 метров
— высота — 2500 метров над уровнем моря.