5 лучших горнолыжных курортов и баз в Кыргызстане

Горнолыжная база «Каракол», @karakolski

karakol-ski.kg





Свыше 20 километров трасс способны удовлетворить и опытного лыжника, и человека, покоряющего горные склоны впервые. Здесь раздолье и для любителей фрирайда, и для тех, кто предпочитает кататься по ухоженным трассам.

Протяженность каждого спуска различная: от 400 метров до 3,5 километра. Большинство трасс проходит через хвойный лес.

Кататься можно на любых высотах. Наивысшая точка катания — 3040 метров.







Горнолыжный комплекс «Чункурчак», @chunkurchak

chunkurchak.kg





Горнолыжный комплекс «Чункурчак» — отличное место для индивидуального, семейного и корпоративного отдыха, а также для организации и проведения спортивных и развлекательных мероприятий различного уровня.

Основные преимущества горнолыжного комплекса «Чункурчак»:

— пять кресельных подъемников

— комфортные трассы для начинающих

— высококвалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду

— высокое качество обслуживания

— близость к городу — всего 30 км.





Горнолыжная база «Тоо Ашуу», @tooashuu.kg









Горнолыжная база «Тоо Ашуу» оборудована тремя трассами различного уровня сложности и различной протяженностью:

— длина 2 км 600 м — угол наклона 32 градуса



— длина 2 км 800 м — угол наклона 30 градусов

— длина 3 км — угол наклона 19 градусов.





На территории базы работают одна кресельная канатная дорога и одна бугельная.





Горнолыжный курорт «Орловка», @orlovka_kg

orlovka.kg









Горнолыжный курорт «Орловка» в Кыргызстане — современный, красивый и динамично развивающийся центр зимнего отдыха!

Здесь можно насладиться видами на живописные горы, покататься на ухоженных трассах и остановиться в комфортабельных двух- и трехместных номерах.





Горнолыжная база «Актюз», @aktyz_mountainresort

aktyz.kg





«Актюз» — новая горнолыжная база, построенная по европейским стандартам:

— австрийские канатные линии — 1700 метров кресельные двухместные и 1000 метров бугельная

— сводные данные для диапазона: расстояние 2,43 км, увеличение и уменьшение высоты 625 метров — 0,12 м, максимальный уклон — 45,0%, средний уклон — 26,6%

— длина трассы Бугельная — 1 километр и 700 метров, основная — 2 километра и 1300 метров

— высота — 2500 метров над уровнем моря.