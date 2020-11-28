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    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 лучших горнолыжных курортов и баз в Кыргызстане
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Сегодня в 20:50

5 лучших горнолыжных курортов и баз в Кыргызстане

Горнолыжная база «Каракол», @karakolski

karakol-ski.kg

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Свыше 20 километров трасс способны удовлетворить и опытного лыжника, и человека, покоряющего горные склоны впервые. Здесь раздолье и для любителей фрирайда, и для тех, кто предпочитает кататься по ухоженным трассам.

Протяженность каждого спуска различная: от 400 метров до 3,5 километра. Большинство трасс проходит через хвойный лес.

Кататься можно на любых высотах. Наивысшая точка катания — 3040 метров.



Горнолыжный комплекс «Чункурчак», @chunkurchak

chunkurchak.kg


Горнолыжный комплекс «Чункурчак» — отличное место для индивидуального, семейного и корпоративного отдыха, а также для организации и проведения спортивных и развлекательных мероприятий различного уровня.

Основные преимущества горнолыжного комплекса «Чункурчак»:

— пять кресельных подъемников

— комфортные трассы для начинающих

— высококвалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду

— высокое качество обслуживания

— близость к городу — всего 30 км.



Горнолыжная база «Тоо Ашуу», @tooashuu.kg


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Горнолыжная база «Тоо Ашуу» оборудована тремя трассами различного уровня сложности и различной протяженностью:

— длина 2 км 600 м — угол наклона 32 градуса

— длина 2 км 800 м — угол наклона 30 градусов

— длина 3 км — угол наклона 19 градусов.


На территории базы работают одна кресельная канатная дорога и одна бугельная.



Горнолыжный курорт «Орловка», @orlovka_kg

orlovka.kg


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Горнолыжный курорт «Орловка» в Кыргызстане — современный, красивый и динамично развивающийся центр зимнего отдыха!

Здесь можно насладиться видами на живописные горы, покататься на ухоженных трассах и остановиться в комфортабельных двух- и трехместных номерах.



Горнолыжная база «Актюз», @aktyz_mountainresort

aktyz.kg


«Актюз» — новая горнолыжная база, построенная по европейским стандартам:

— австрийские канатные линии — 1700 метров кресельные двухместные и 1000 метров бугельная

— сводные данные для диапазона: расстояние 2,43 км, увеличение и уменьшение высоты 625 метров — 0,12 м, максимальный уклон — 45,0%, средний уклон — 26,6%

— длина трассы Бугельная — 1 километр и 700 метров, основная — 2 километра и 1300 метров

— высота — 2500 метров над уровнем моря.

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