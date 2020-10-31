Как 2 сестры из Ташкента открыли тату-студию за 10 000 долларов

Карина, тату-мастер, предприниматель, @artdom.tattoo





Как все начиналось





Карина. Я родилась и выросла в Ташкенте, а последние несколько лет прожила в Москве, так как поступила на учебу. Когда я думала о том, чем хочу заниматься, знала, что это должно быть связано с творчеством и общением с людьми.

Однажды я наткнулась на объявление о том, что идет обучение в тату-студии в Москве, и решила попробовать. Я прошла собеседование и два года проработала в этой тату-студии. Когда наша студия открывалась в Санкт-Петербурге, моя сестра, которая жила там, тоже решила попробовать себя в этом направлении.

Когда случилась пандемия и карантин, я поняла, что не хочу жить в Москве, потому что была там совсем одна. До этой ситуации у меня был план — год пожить в Питере, заработать денег и уехать в Таиланд. Но все изменилось, наши салоны перестали работать, и нам платили прожиточный минимум, которого не хватало. Деньги стали заканчиваться, и мы вдвоем решили начать свое дело в Ташкенте.





О бизнесе





Выбирали помещение, делали ремонт и покупали оборудование мы на карантине, когда ездить по городу можно было только утром и вечером. Параллельно я развивала нашу страницу в Instagram.

На открытие студии мы потратили десять тысяч долларов.

Выбирали помещение, делали ремонт и покупали оборудование мы на карантине, когда ездить по городу можно было только утром и вечером

ИП мы открыли за две недели, но оформить все документы было сложно. Например, так как деятельность тату-салонов не регламентирована по закону, нам приходится платить налоги как салону красоты. Хотя, я считаю, это не честно. Но до зимы из-за карантина и так как мы молодые предприниматели, мы не платим налоги.

Еще одна проблема была с кассовым аппаратом — мы не могли определиться, как выбивать чеки, так как обычно есть фиксированные цены, а у нас все индивидуально.

Я благодарна сестре за то, что она занимается этими вопросами и нашими финансами.





Для привлечения клиентов мы используем таргет в Instagram, сотрудничаем с блогерами, и еще многие клиенты приходит к нам через мою личную страницу в TikTok. На рекламу за последние полтора-два месяца мы потратили около 250-300 долларов. После первых клиентов появилось сарафанное радио, нас стали рекомендовать друзьям и знакомым.





О татуировках





Люди в Ташкенте делятся на религиозных и более современных. В основном это молодежь. Но родные и близкие люди нас поддержали, и клиентов намного больше, чем мы ожидали. Одна из причин — это то, что мы специализируемся на маленьких татуировках, так как не все сразу могут осмелиться на что-то большое. 70 % наших клиентов — это люди, у которых никогда раньше не было тату, и большая часть это молодые девушки от 18 до 25 лет. Мы не делаем тату несовершеннолетним, только с разрешения родителей. Особенно трепетные моменты, когда мама приходит забиваться вместе с дочкой или приходят люди за 50.

Еще одна из особенностей ташкентцев — они чаще всего никогда не опаздывают на сеанс, это очень приятно.

70 % наших клиентов — это люди, у которых никогда раньше не было тату

Считаю, что каждый человек уникален и достоен уникальной татуировки, поэтому мы с сестрой всегда разговариваем с клиентами, пытаемся понять, что для них важно, чтобы сделать ту татуировку, о которой он не пожалеет.









Мы работаем и рисуем татуировки в стиле минимализм, когда нет ничего лишнего и все лаконично. Людям нравится делать надписи и рисунки, также многие просят скопировать почерк близкого человека, чтобы сохранить память о нем. В среднем у нас татуировка стоит 400 000 сум или 38 долларов, и эта стоимость выше, чем в других салонах. Это связано с тем, что мы заботимся о том, чтобы у нас было максимально стерильно.





О планах





Хотим, чтобы наша студия объединила творческих людей и была на слуху не только как место, где можно сделать татуировку. Планируем создать мерч для девушек и организовать у нас небольшой шоу-рум.