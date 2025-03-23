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Где гулять с детьми в Ташкенте: топ-10 зеленых зон и парков
Ташкент

20.03.2025

Где гулять с детьми в Ташкенте: топ-10 зеленых зон и парков

Ташкент — город не только современных зданий и шумных улиц, но и уютных зеленых парков, где можно спрятаться от суеты, провести время с семьей и зарядиться энергией. Мы собрали лучшие места для прогулок, игр и отдыха на свежем воздухе — от атмосферных садов до современных парков с развлечениями для всех возрастов.


ANHOR, @anhorpark

Современный парк на берегу канала Анхор, где можно прокатиться на колесе обозрения и отдохнуть в уютных беседках. Идеальное место для семейных прогулок, пикников и активного отдыха.


Ecopark, @ecopark.tashkent

Зеленый оазис в центре города, созданный для прогулок и занятий спортом. Здесь нет аттракционов, зато есть беговые дорожки, велодорожки и атмосферные лужайки для отдыха.


Ботанический сад, @botanicalgardentashkent

Старейший природный уголок Ташкента, где можно насладиться тишиной и редкими растениями. Отличное место для неспешных прогулок, фотосессий и знакомства с уникальной флорой.


Central Park, @centralpark_uz

Обновленный парк с аттракционами, фонтанами и зонами для отдыха. Отличный вариант для семейных выходных с детьми и любителей активных развлечений.


Ashxobod, @ashxobod_sayilgohi

Уютный парк с разнообразными детскими площадками и красивыми фонтанами. Здесь приятно гулять с детьми, семьей в любое время года, наслаждаясь свежим воздухом и природой.


Dream Park, @dreamparkuz

Место, где сбываются детские мечты. Здесь вас ждут аттракционы, игровые зоны и яркие эмоции для всей семьи.


«Японский сад», @yapon_bogi

Уголок японской культуры в сердце Ташкента, созданный для уединения и вдохновения. Спокойные пруды, деревянные мостики и цветущая сакура создают атмосферу гармонии.


Tashkent city park, @tashkentcitypark

Современный городской парк с пешеходными зонами, уютными кафе и площадками для отдыха. Отличный выбор для прогулок в динамичном ритме мегаполиса.


Yangi O’zbekiston, @yangiozbekistonbogi

Просторный парк, символизирующий новое поколение Узбекистана. Здесь красивые аллеи, монументальная архитектура и места для отдыха всей семьей.


Bobur bog’i, @bobur_bogi

Комфортное и тихое место, где гармонично сочетаются природа, спорт и культурный отдых. Идеальная локация для неспешных прогулок, активных развлечений и семейных встреч.

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#отдых #природа #ташкент #парк #развлечения
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