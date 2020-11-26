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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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15 самых красивых ресторанов Алматы и Нур-Султана
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Вчера в 21:04

15 самых красивых ресторанов Алматы и Нур-Султана

Нур-Султан


Өzen Lobby Lounge @ozenlobby


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Один из лучших lobby lounge в столице. В стильном и эклектичном дизайне Өzen для создания легкой атмосферы расслабляющего комфорта использованы стилизованные элементы декора и особое освещение. Роскошный интерьер Өzen отражает плавное течение полноводной реки.


Selfie Astana @selfievastane


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Изысканный ресторан находится на 18 этаже лучшего пятизвездочного отеля The Ritz-Carlton, Astana. Особенность ресторана — его атмосфера и шикарный панорамный вид на столицу.


Line Brew Reserve @linebrewreserve


Ресторан расположен на втором этаже комплекса The Veil. Стильный интерьер как комплекса, так и ресторана продуман до мелочей, это воплощение современного искусства, не имеющего аналогов в странах СНГ.


Mokki @mokkirestaurant


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В Mokki царит теплая атмосфера благодаря музыке, деталям, сервису и интерьеру в светлых приятных тонах.


ШЕFF Bar & ШЕFF Kitchen @cheff_bar


Необычный интерьер заведения не оставит никого равнодушным. В ШЕFF Bar&Kitchen особая атмосфера и панорамные окна с шикарным видом.


Shoreditch + La Creme @shoreditch.astana


Каждая деталь в ресторане — это кусочек пазла, который складывается благодаря работе дизайнера. В интерьере Shoreditch продумана каждая мелочь, что создает максимальный комфорт и красоту.


Cafestar @cafestar


Душевная атмосфера в ресторане, черно-белые картины с изображением мировых известностей и приглушенный свет позволяют почувствовать себя как в красивом фильме.



Алматы


Seven @seven.rest


Ресторан Seven имеет уникальное расположение — 28 этаж отеля Ritz-Carlton с роскошным видом на город. Утонченный интерьер, живая музыка, авторское меню и легендарный сервис Ritz-Carlton создают приятную расслабляющую атмосферу.


Nino @nino.almaty


Ресторан итальянской и грузинской кухни. Элегантный интерьер Nino погружает гостей в сказочную атмосферу. Тут можно провести душевные и теплые вечера в кругу близких.


The Monkey @the_monkey_almaty


Ресторан-шоу с видом на 360 градусов. В Monkey Almaty можно насладиться панорамным видом на город, атмосферой спокойствия и роскоши, провести бизнес-встречу или семейный обед.


Del Mar @delmar_fishrest


В ресторане Del Mar своя особенная атмосфера. Это своеобразное «морское пространство», эстетичный интерьер и приятная атмосфера.


Manana @manana.almaty


Ресторан грузинской и европейской кухни. Он отличается душевной атмосферой и красивым интерьером. Ресторан Manana относится к одной из крупнейших ресторанных сетей Bulldozer Group.


«Афиша» @afisha.restaurant


Ресторан «Афиша» — рай для эстетического и гастрономического наслаждения. Ресторан подходит для теплых встреч в комфортной обстановке.


Villa Dei Fiori @villa_dei_fiori


Villa Dei Fiori — ресторан высокой итальянской кухни c безупречным сервисом, широкой винной картой и роскошным интерьером. Чарующая атмосфера ресторана Villa Dei Fiori наполнена особым чувством монументальной роскоши.


Olivier Almаty @parmigiano_group


Элегантный интерьер в стиле английских парадных и уютная веранда в летнее время. Белоснежный зал украшают картины современного художника Жоржа Пузенкова, а с летней веранды открывается вид на оживленный проспект Назарбаева.

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