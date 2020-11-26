15 самых красивых ресторанов Алматы и Нур-Султана

Нур-Султан



Өzen Lobby Lounge @ozenlobby





Один из лучших lobby lounge в столице. В стильном и эклектичном дизайне Өzen для создания легкой атмосферы расслабляющего комфорта использованы стилизованные элементы декора и особое освещение. Роскошный интерьер Өzen отражает плавное течение полноводной реки.





Selfie Astana @selfievastane





Изысканный ресторан находится на 18 этаже лучшего пятизвездочного отеля The Ritz-Carlton, Astana. Особенность ресторана — его атмосфера и шикарный панорамный вид на столицу.





Line Brew Reserve @linebrewreserve

Ресторан расположен на втором этаже комплекса The Veil. Стильный интерьер как комплекса, так и ресторана продуман до мелочей, это воплощение современного искусства, не имеющего аналогов в странах СНГ.









В Mokki царит теплая атмосфера благодаря музыке, деталям, сервису и интерьеру в светлых приятных тонах.





ШЕFF Bar & ШЕFF Kitchen @cheff_bar

Необычный интерьер заведения не оставит никого равнодушным. В ШЕFF Bar&Kitchen особая атмосфера и панорамные окна с шикарным видом.





Shoreditch + La Creme @shoreditch.astana

Каждая деталь в ресторане — это кусочек пазла, который складывается благодаря работе дизайнера. В интерьере Shoreditch продумана каждая мелочь, что создает максимальный комфорт и красоту.





Душевная атмосфера в ресторане, черно-белые картины с изображением мировых известностей и приглушенный свет позволяют почувствовать себя как в красивом фильме.





Алматы





Ресторан Seven имеет уникальное расположение — 28 этаж отеля Ritz-Carlton с роскошным видом на город. Утонченный интерьер, живая музыка, авторское меню и легендарный сервис Ritz-Carlton создают приятную расслабляющую атмосферу.





Ресторан итальянской и грузинской кухни. Элегантный интерьер Nino погружает гостей в сказочную атмосферу. Тут можно провести душевные и теплые вечера в кругу близких.





The Monkey @the_monkey_almaty

Ресторан-шоу с видом на 360 градусов. В Monkey Almaty можно насладиться панорамным видом на город, атмосферой спокойствия и роскоши, провести бизнес-встречу или семейный обед.





Del Mar @delmar_fishrest

В ресторане Del Mar своя особенная атмосфера. Это своеобразное «морское пространство», эстетичный интерьер и приятная атмосфера.





Ресторан грузинской и европейской кухни. Он отличается душевной атмосферой и красивым интерьером. Ресторан Manana относится к одной из крупнейших ресторанных сетей Bulldozer Group.





Ресторан «Афиша» — рай для эстетического и гастрономического наслаждения. Ресторан подходит для теплых встреч в комфортной обстановке.





Villa Dei Fiori @villa_dei_fiori

Villa Dei Fiori — ресторан высокой итальянской кухни c безупречным сервисом, широкой винной картой и роскошным интерьером. Чарующая атмосфера ресторана Villa Dei Fiori наполнена особым чувством монументальной роскоши.





Olivier Almаty @parmigiano_group

Элегантный интерьер в стиле английских парадных и уютная веранда в летнее время. Белоснежный зал украшают картины современного художника Жоржа Пузенкова, а с летней веранды открывается вид на оживленный проспект Назарбаева.