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Чем уникальна школа программирования Makers в Бишкеке, и что такое bootcamp
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Сегодня в 19:09

Чем уникальна школа программирования Makers в Бишкеке, и что такое bootcamp

Айбек Сапашов, 26 лет, сооснователь и генеральный менеджер компании Makers


О школе программирования


Я разочаровался в нашей системе образования и решил, что хочу что-то изменить, улучшить в этой сфере, помочь таким же, как и я, кыргызстанцам.

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Я сооснователь и руководитель проекта Makers. Мы запустили уникальную для нашей страны школу программирования, и основное отличие — в системе и сроках обучения. Если обычно такие курсы длятся полгода, год и проходят три дня в неделю по несколько часов, то мы обучаем пять дней в неделю по восемь часов. Такая система очень популярна в США и называется bootcamp. Ту программу, которую студенты в других школах проходят девять месяцев, у нас можно получить эти знания за три. Поэтому нас выбирают для того, чтобы сэкономить свое время и быстрее начать работать, а те, кто не определился до конца, чтобы понять, нравится им программирование или нет.

Если обычно такие курсы длятся полгода, год и проходят три дня в неделю по несколько часов, то мы обучаем пять дней в неделю по восемь часов


У нас занимаются ученики от 14 лет и старше, больше всего ребят в возрасте от 22 до 27 лет. Хорошо, если люди, которые к нам приходят, умеют пользоваться компьютером, такими элементарными программами, как Word и Excel. Чтобы узнать это, все проходят тест по компьютерной грамотности и на скорость печати.

У всех, кто к нам приходит, есть понимание, что в ближайшие пять-десять лет все окончательно уйдет в IT, это перспективная сфера, и, чтобы быть к этому готовым, нужно обучаться уже сейчас.

Главная цель школы Makers — трудоустройство учеников

Главная цель школы Makers — трудоустройство учеников. И мы знаем, что для большинства ребят наши курсы — это шанс начать хорошо зарабатывать. И так как бишкекский IT-рынок еще развивается, мы направляем внимание своих учеников на зарубежные рынки.

Мы создали в компании карьерный центр, который занимается подготовкой к трудоустройству. Помогаем составить резюме, рассказываем, где искать вакансии. А пять лучших учеников с каждого курса мы приглашаем на стажировку в свою студию разработки.


О процессе обучения


Обучение проходит в группах, в каждой из которых от 20 до 25 человек. С ними работает по несколько менторов, полноценная продуктовая команда: модератор группы, который отвечает за организацию учебного процесса, главный ментор — отвечает за качество информации и подачу, и помощники. Перед тем как начать учиться в нашей школе, человек выбирает язык программирования — JavaScript или Python.

Перед тем как начать учиться в нашей школе, человек выбирает язык программирования — JavaScript или Python


Студенты каждый день смотрят, изучают видеолекции, после у них появляются вопросы, которые они задают ментору. Дальше выполняют практические задачи. Чтобы разнообразить обучение, мы организовываем мероприятия, конкурсы между учениками, играем в разные интеллектуальные игры и едим вместе пиццу.

За весь курс обучения проходит два хакатона: первый — небольшой, когда создают Telegram-бот, а второй длится два-три дня, потому что в это время ученики создают большие проекты, например, интернет-магазин.


О планах


Сегодня Makers — это не только школа программирования. Наша цель и мечта — создать IT-хаб в Кыргызстане, запускать и поддерживать стартапы, которые будут известны по всему миру.

В ближайшее время мы совместно с казахстанским бизнес-инкубатором MOST запускаем инкубатор в Бишкеке.

Также к лету 2021 года планируем запустить онлайн-платформу по обучению программированию для того, чтобы выйти за пределы Кыргызстана.

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#бишкек #бишкекчане #makers #школапрограммирования
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