Где обучиться онлайн: от курсов до программ бакалавриата

Собрали для вас список ресурсов, где можно получить новые навыки и даже диплом дистанционно.





Учиться в лучших университетах мира можно и на расстоянии. Stanford University, University of London, Oxford University Press, Harvard University, Yale University, СПбГУ, МГУ им. В.Н. Ломоносова, Университет «СИНЕРГИЯ», Astana IT University и ucentralasia на своих YouTube-каналах публикуют записи лекций и вебинаров.

Подробнее здесь.





Все больше крупных компаний запускают бесплатные онлайн-курсы для разных специальностей. Среди них Facebook, Google, Яндекс, Microsoft, Amazon, Linkedin и Coca-Cola.

Подробнее здесь.















Лучшие университеты по всему миру также предлагают программы, по которым вы сможете получить степень бакалавра удаленно. Например, такие вузы как London School of Design and Marketing, International University of Applied Sciences, Full Sail University, Engineering Institute of Technology, University of London, Московский университет им. С.Ю. Витте, University of Southern Queensland и Schelhammer Business School.

Подробнее здесь.





Специалисты в области веб-дизайна востребованы во всех сферах программирования: от разработки сайтов до мобильных приложений. Собрали десять обучающих платформ, на которых вы сможете найти лучшие курсы в этой отрасли.

Подробнее здесь.





Всегда хотели выучить иностранные языки? Составили для вас список из 60 лингвистических ресурсов, которые помогут в освоении испанского, китайского, немецкого, французского и итальянского языков.

Подробнее здесь.