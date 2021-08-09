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Где учиться онлайн: 10 YouTube-каналов лучших университетов мира
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Сегодня в 11:50

Где учиться онлайн: 10 YouTube-каналов лучших университетов мира

Учиться в лучших университетах мира можно и на расстоянии. Мы собрали 10 самых полезных YouTube-каналов, которые публикуют записи лекций и вебинаров.


Stanford University


На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий Стэнфорда. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий. Отдельные плейлисты посвящены курсам, которые читают преподаватели университета. Один из последних посвящен разработке iOS-приложений.



University of London


Канал Лондонского университета периодически выкладывает онлайн-лекции на разные темы: от инклюзивного образования до инновационных методов преподавания.



Oxford University Press


Издательство Оксфордского университета пополняет свой YouTube-канал учебными лекциями, дебатами между учеными и обзорами на лучшие книги. Для тех, кто больше любит слушать, создан отдельный плейлист с небольшими подкастами.



Harvard University


Видео с канала Гарвардского университета знакомят с сериями лекций на различные темы из мира науки и техники, которые проводятся в стенах университета и вне их. Также есть отдельные плейлисты, собравшие в себе ролики о студенческой жизни, искусстве и спорте.




YaleUniversity


Йель — это не только университет, но и исследовательская лаборатория США. На официальном YouTube-канале публикуются лекции и вебинары от лучших профессоров всего мира. К примеру, курс о Новой истории Китая читается не только представителями Йеля, но и Университета Гонконга.




СПбГУ


Санкт-Петербургский государственный университет — научно-образовательный центр мирового значения, один из крупнейших центров российской науки и культуры. На канале вы найдете видеоинструкции для абитуриентов, онлайн-презентации образовательных программ, лекции-консультации и разборы заданий олимпиад СПбГУ, а также новости университета.



МГУ имени М.В.Ломоносова


Лекции выдающихся ученых, культурные и торжественные мероприятия, визиты почетных гостей, научные эксперименты, научно-популярные программы, видеосюжеты и многое другое вы найдете на официальном канале университета.



Университет «СИНЕРГИЯ»


На канале публикуются ролики, которые будут интересны всем тем, чья деятельность связана с интернетом и социальными сетями. Здесь вы найдете лекции о том, как правильно создать e-mail рассылку и продвигать аккаунты в Instagram и TikTok.




Astana IT University


На YouTube-канале AITU публикуется полезная информация о возможностях для абитуриентов, интервью с ректорами и преподавателями, а также лекции по программированию, например по C++


ucentralasia


Университет Центральной Азии выкладывает лекции, вебинары и презентации иностранных профессоров с переводом на русский язык. Здесь вы сможете узнать больше о блокчейне, цифровизации и информации в современном мире.


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#университет #образование #stanforduniversity #мгу #онлайнобучение
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