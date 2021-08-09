Где учиться онлайн: 10 YouTube-каналов лучших университетов мира

Учиться в лучших университетах мира можно и на расстоянии. Мы собрали 10 самых полезных YouTube-каналов, которые публикуют записи лекций и вебинаров.





Stanford University

На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий Стэнфорда. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий. Отдельные плейлисты посвящены курсам, которые читают преподаватели университета. Один из последних посвящен разработке iOS-приложений.





University of London

Канал Лондонского университета периодически выкладывает онлайн-лекции на разные темы: от инклюзивного образования до инновационных методов преподавания.

Oxford University Press

Издательство Оксфордского университета пополняет свой YouTube-канал учебными лекциями, дебатами между учеными и обзорами на лучшие книги. Для тех, кто больше любит слушать, создан отдельный плейлист с небольшими подкастами.







Harvard University

Видео с канала Гарвардского университета знакомят с сериями лекций на различные темы из мира науки и техники, которые проводятся в стенах университета и вне их. Также есть отдельные плейлисты, собравшие в себе ролики о студенческой жизни, искусстве и спорте.





YaleUniversity

Йель — это не только университет, но и исследовательская лаборатория США. На официальном YouTube-канале публикуются лекции и вебинары от лучших профессоров всего мира. К примеру, курс о Новой истории Китая читается не только представителями Йеля, но и Университета Гонконга.





СПбГУ

Санкт-Петербургский государственный университет — научно-образовательный центр мирового значения, один из крупнейших центров российской науки и культуры. На канале вы найдете видеоинструкции для абитуриентов, онлайн-презентации образовательных программ, лекции-консультации и разборы заданий олимпиад СПбГУ, а также новости университета.









МГУ имени М.В.Ломоносова

Лекции выдающихся ученых, культурные и торжественные мероприятия, визиты почетных гостей, научные эксперименты, научно-популярные программы, видеосюжеты и многое другое вы найдете на официальном канале университета.









Университет «СИНЕРГИЯ»

На канале публикуются ролики, которые будут интересны всем тем, чья деятельность связана с интернетом и социальными сетями. Здесь вы найдете лекции о том, как правильно создать e-mail рассылку и продвигать аккаунты в Instagram и TikTok.





Astana IT University

На YouTube-канале AITU публикуется полезная информация о возможностях для абитуриентов, интервью с ректорами и преподавателями, а также лекции по программированию, например по C++



ucentralasia

Университет Центральной Азии выкладывает лекции, вебинары и презентации иностранных профессоров с переводом на русский язык. Здесь вы сможете узнать больше о блокчейне, цифровизации и информации в современном мире.



