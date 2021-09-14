Facebook, Google и Microsoft: 8 площадок с онлайн-курсами от крупных компаний

Все больше крупных компаний запускают бесплатные онлайн-курсы для разных специальностей. Мы собрали самые интересные и полезные из них.





Площадка от компании Facebook, на которой вы найдете онлайн-курсы, помогающие вам быстро овладеть навыками по маркетингу в Facebook, Instagram и WhatsApp —программы обучения с актуальными тренингами и сертификациями.

Начать здесь можно с курсов, которые познакомят вас с основами маркетинговой и рекламной деятельности, а также расскажут все о приложениях компании.





На странице «Цифрового Гаража» вы найдете бесплатные курсы, которые помогут вам в развитии бизнеса или освоении новой профессии. Здесь вы можете изучать отдельные модули или проходить курсы целиком. На площадке более 150 курсов по цифровому маркетингу, карьерному развитию и большим данным. Продолжительность: от двух до 40 часов. Можно выбрать уровень сложности, от начинающего до продвинутого. К некоторым курсам прилагается бесплатный сертификат.

Skillshop — это короткие курсы о том, как грамотно пользоваться продуктами Google. Например, настраивать контекстную рекламу или отслеживать показатели в «Google-аналитике».





Площадка «Яндекс» помогает пользователям быстрее осваивать новые инструменты и быть в курсе трендов онлайн-маркетинга. Обучение сочетает в себе разные форматы: онлайн-курсы, статьи, вебинары, кейсы и конференции. Также можно выбрать эксперта по обучению, пройти тестирование и получить официальный сертификат от компании. Курсы поделены на 10 тематических разделов: от «Школы Директа» до «Трекера».





Проект Microsoft для обучения специалистов в сфере IT. Курсы охватывают разные отрасли, но уклон идет на технологии компании. Можно выбрать три варианта обучения:

— схема обучения. Здесь следует выбрать определенную роль, по которой начнутся занятия, их около 30, от администратора баз данных до специалиста по снижению рисков. По окончанию можно пройти сертификацию

— практическое обучение. Пошаговые интерактивные инструкции для решения прикладных задач. Среднее время прохождения одного модуля, от 15 минут. Пример: создание чат-бота с помощью службы Azure Bot

— продукт. Учебные курсы заточенные под конкретный продукт Microsoft. Примеры: Microsoft 365, GitHub.





11 бесплатных онлайн-курсов от Mail.ru на платформе Stepik. Здесь вы найдете занятия по разработке веб-сервисов на Java, анализу безопасности веб-проектов, алгоритмам и структурам данных, программированию на C, C++ и другие.

Помимо курсов, Mail.Ru Group ведет образовательный канал для IT-специалистов на YouTube «Технострим». Специалисты компании рассказывают о разработках в проектах холдинга и анализируют реальные примеры.





Компания Amazon предлагает 19 бесплатных курсов, которые помогут познакомиться с наиболее востребованными сервисами в сферах облачных технологий и примерами их использования.





Площадка предлагает большое количество курсов, исходя из вашей специализации, которую вы указали при заполнении профиля LinkedIn. Первый месяц, доступ к курсам — бесплатный.





Youth Empowered от Coca-Cola

Youth Empowered — это две бесплатные образовательные программы, которые учат полезным для работы и жизни навыкам. В каждой программе 5 курсов, по одному для каждого навыка. Продолжительность каждого, около часа. После прохождения программы выдается именной сертификат.