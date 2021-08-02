Испанский, немецкий и китайский: 60 ресурсов, которые помогут вам выучить новый язык

Всегда хотели выучить испанский или китайский языки? Мы подготовили для вас список лингвистических ресурсов, которые помогут в освоении иностранного языка.







Ресурсы для изучения испанского языка

На сайте proespanol.ru собран большой объем практической и полезной информации для изучения испанского языка. Цель проекта — сделать процесс обучения легким, удобным и приятным. Начать здесь можно с самых основ — алфавита и фонетики.





Сообщество Hispanitas.ru создано с целью поддержки начинающих самостоятельное изучение испанского языка. На сайте вы можете найти курсы испанского языка разного уровня сложности. Особенность проекта — медиа-библиотека, которая содержит большое количество книг, песен и фильмов на испанском языке.





На сайте Lingvaclub.ru вы найдете более 30 уроков, которые помогут выучить основы испанского языка. А для тех, кто прошел уроки, есть раздел «библиотека», где можно скачать книги на испанском языке.





На странице проекта Лингуст вы можете найти самоучитель для начинающих из 60 уроков. Главная цель — освоение основных правил произношения и грамматики, —подготовка для самостоятельного чтения испанской литературы. Тексты уроков начинаются от самых элементарных и заканчиваются отрывками из произведений известных испанских писателей.





Список из 500 самых важных слов испанского языка, составленный сообществом «Кофеин для полиглота».





Флэш-карты — отличный способ для запоминания новых слов. На сайте learnwitholiver можно практиковать словарный запас с целой системой карточек, тестов, письменных и устных заданий. Если вы подпишетесь, то каждый день на вашу почту будет приходить письмо с упражнениями и новой информацией.





Grammatica Espanola — это сайт, основанный испанским институтом Пуэбло. Ресурс подойдет для тех, кто уже знает основы испанского языка, но все еще имеет сложности с грамматикой. Здесь вы найдете почти 30 уроков, каждый из которых посвящен отдельной грамматической проблеме.





Испанский язык до автоматизма — курс видео-лекций, который поможет выучить язык с нуля до высшего уровня. Это отличная тренировка различных навыков: испанская грамматика, разговорный испанский язык, аудирование. Автор канала ставит своей целью помочь пользователям качественно выучить испанский язык, самостоятельно.





Spanishdict — это англоязычный ресурс для изучения испанского языка. Здесь можно найти уроки по всем аспектам языка: грамматике, произношению, словарному запасу. Сайт отлично подойдет для тех, кто хочет довести владение английским до совершенства и одновременно научиться основам испанского.





На портале espanol.online вы найдете все необходимые материалы, чтобы выучить испанский с нуля до уровня В2. Помимо основных курсов, на сайте представлены уникальные материалы, которые можно использовать в дополнение к основному курсу, — подкасты, интервью, тренажеры сопряжения и грамматики.





Курс «Испанский язык за 7 уроков» позволит дойти до уровня А1, самостоятельно. По окончанию занятий вас ждет итоговый тест. Уроки можно проходить и в мобильном приложении, где можно скачивать все материалы, кроме видео.





В популярном приложении для изучения языков Duolingo есть курсы и по испанскому языку. По утверждению авторов, самая эффективная форма обучения языку — игровая. Здесь вы найдете короткие упражнения на грамматику, чтение и произношение. Вам помогут эффективно поддерживать обучение параллельно с основной практикой.





Ресурсы для изучения немецкого языка





Deutsch-online — сайт для самостоятельного изучения немецкого языка. Тут вы найдете онлайн-курсы, видео-лекции, аудиоматериалы и учебные тексты. На Deutsch-online, можно послушать немецкое радио и обсудить его на форуме.





На Dw.com, можно найти курсы немецкого языка от А1 до С. На DW много разных форматов: от статей до подкастов.





Franklang.ru — ресурс с материалами для изучения языков по методу Ильи Франка, когда иностранный текст чередуется с адаптированным переводом. На сайте множество книг, пособий и словарей доступных для скачивания.





Deutsch.info – это бесплатная многоязычная онлайн-платформа, которая сочетает изучение немецкого языка с практическими советами о жизни и работе в Германии и Австрии. На сайте есть очень полезный раздел с информацией для мигрантов.





Образовательный проект «Немецкий язык из Германии» состоит изсайта, на котором можно найти полезные выражения, наборы слов, грамматические таблицы и YouTube-канала, главный контент которого видеоуроки.





На портале «Лингуст» собраны уроки для изучения 21 языка, в том числе и немецкого. Для новичков здесь доступны самоучители в виде онлайн-уроков. Это удобный ресурс с собственной системой изучения иностранных языков.





На сайте Deutsche Welt вы найдете информацию на немецком языке о самых разных событиях и людях немецкоязычного мира. Здесь вы можете не только подтянуть немецкий язык, но и узнать новую информацию о происходящем в мире.





«Немецкий язык до автоматизма» — это курс видео-лекций на YouTube. Он состоит из более чем 200 видео, посвященных грамматике и разговорному немецкому языку.





Nowtv.de подойдет тем, кто уже знает основы немецкого. Здесь вы сможете подтянуть владение языком с помощью современных фильмов и сериалов, в оригинальной озвучке.





Портал Babbel подойдет для тех, кто уже владеет английским языком и хочет обучиться основам немецкого. Особенность сайта — интерактивные курсы, которые посвящены отдельным аспектам языка: грамматике, письму и словарному запасу.





Easy German — англоязычный ресурс, цель которого, дать возможность тем, кто учит немецкий язык, погрузиться в атмосферу Германии. Основной контент канала — видео и подкасты, записанные с участием носителей языка.





Англоязычное приложение Der Die Das превращает изучение немецкого языка в увлекательный процесс с помощью интерактивных игр. Приложение отлично подойдет для пополнения словарного запаса.

iOs: apps.apple.com

Android: play.google.com





Ресурсы для изучения китайского языка





На сайте StudyСhinese вы найдете уроки, тесты, упражнения, статьи и аудиозаписи. Материалы структурированы по уровню: от начального до продвинутого. Помимо уроков, на сайте часто публикуются полезные заметки об учебе в Китае и интересные статьи о культуре и истории.





Lingust предоставляет бесплатный доступ к урокам по самостоятельному изучению китайского языка. Все занятия снабжены аудио-материалами и упражнениями, под которыми вы сможете найти ключи с ответами.





Coursera предлагает бесплатный курс по изучению китайского языка для начинающих. Занятия ведутся преподавателем Пекинского университета Xiaoyu Liu. Язык занятий — английский, но есть русские субтитры.





Курс СПбГУ предназначен для слушателей, желающих изучить китайский язык с нуля. За 10 занятий вы освоите базовую лексику и грамматику китайского языка на уровне А1 по международной классификации владения иностранным языком.





В сообществе «Китайский язык» собраны разные пособия: разговорники, справочники, самоучители. Помимо учебных материалов, здесь публикуются возможности для обучения в Китае, а в комментариях можно найти сообщество людей, практикующих китайский язык.





Особенность сайта Shibushi — тренажеры и онлайн-инструменты для изучения китайского языка. Здесь вы найдете флеш-карточки, игру «вопрос-ответ» и аудио-тесты.





Hskhsk подойдет для тех, кто готовится к HSK. Здесь вы найдете списки слов, которые поделены на уровни для сдачи теста.





ChinesePod — англоязычный ресурс с отличными уроками. После завершения занятия вас ждет страница с заданиями по расширению словарного запаса, построению предложений, грамматической структуре и произношению.





Проект Сhineasy — хороший ресурс для изучения китайских иероглифов. Создатели выработали специальную методику, суть которой заключается в запоминании с помощью ассоциаций.





«Китайский за 16 часов» — это видео-курс от полиглота и переводчика Дмитрия Петрова. Занятия дадут хороший фундамент для тех, кто только начинает и намерен продолжить обучение.





Youku — это китайская версия YouTube. Ресурс подойдет для тех, кто уже знаком с китайским языком, и хочет услышать живую речь в непринужденном и развлекательном формате.





Приложение Trainchinese — это словарь с мультимедиа-карточками. Пользователи могут создавать собственные карточки и делиться с другими пользователями. В приложении удобная система повторения, которая позволяет эффективно запоминать новые слова.

iOS: apps.apple.com

Android: play.google.com





Ресурсы для изучения французского языка





Проект le-francais.ru представляет собой самоучитель по французскому языку. Весь материал основан на уроках, которые преподает Наталья Пластинина. К настоящему моменту на сайте выложено более трехсот уроков французского, большая часть из которых сопровождается транскриптом. Начать вы можете с самых основ — правил чтения и фонетики.





Irgol — персональный сайт преподавателя французского языка Ирины Головановой. Здесь вы найдете много качественной информации о грамматике, лексике и правилах французского языка. Помимо учебного материала, автор часто публикует интересные статьи о традициях Франции.





Forvo — крупнейший в мире справочник произношений. Это отличный ресурс для тех, кто хочет проверить свои знания в фонетике французского языка.





Проект Les Verbes полностью посвящен глаголам и их спряжению во французском языке. Сайт подскажет, как правильно использовать глаголы в разных временах, лицах и числах.





На сайте studyfrench вы найдете подробный справочник по грамматике французского языка. Удобная навигация по 24 темам поможет понять основные правила построения фраз и предложений.





Французский за 16 часов — это курс полиглота и переводчика Дмитрия Петрова. Занятия помогут разобраться с базовыми понятиями лексики и грамматики языка, а также дадут хорошую базу для дальнейшего изучения.





На YouTube-канале Гаяне вы найдете бесплатные уроки по французскому языку. Видеоролики подойдут как для начинающих, так и для тех, кому надо восполнить пробелы и восстановить базовые знания о языке. На канале удобная навигация — все уроки пронумерованы и отсортированы по плейлистам.





Easy French — это плейлист с короткими роликами, в которых французы отвечают на разные, порой забавные вопросы. Такой формат хорошо подойдет для тех, кто хочет услышать живую речь носителей языка.





На сайте podcastfrancaisfacile вы найдете аудиоподкасты на французском языке с транскриптом. Здесь много выпусков на разные темы: грамматика, путешествия, культура, общество и многое другое.





FrenchPod101 — англоязычный ресурс для изучения французского языка. Учебный материал представлен в виде диалогов, подкастов, презентаций и флэш-карточек. Задания удобно разделены по уровням: от начинающего до продвинутого.





Для тех, кто уже овладел основами французского языка, советуем заглянуть на новостной сайт Le Nouvel observateur. Это еженедельник, на котором публикуются статьи о культуре, обществе и экологии. Вы найдете как детальные статьи, так и небольшие заметки, которые помогут расширить словарный запас.





Hosgeldi — это сайт, на котором вы можете пополнить словарный запас в игровой форме. В заданиях нужно выбрать правильный перевод слова или собрать фразу. Также на сайте можно подтянуть навыки аудирования, слушая произношение слов.





Ресурсы для изучения итальянского языка





InItaliano — это проект Юлии Науменко, преподавателя итальянского языка со стажем. Здесь вы сможете найти видео на итальянском языке, тексты песен с переводом, рассказы всех уровней сложности с грамматическими комментариями. Также на сайте есть тесты и игры, видеоуроки, образовательные программы в записи и онлайн.





На сайте Onlineitalianclub вы найдете большое количество материалов для изучения грамматики и навыков аудирования. Для последнего советуем воспользоваться разделом «Dialogues». В нем вы найдете качественную озвучку разных жизненных ситуаций.





В сообществе «Итальянский язык» часто публикуются подборки полезных фраз и выражений, грамматические правила и интересные схемы для изучения языка. Также, здесь вы можете спросить совета у опытных лингвистов.





Linguadavid — отличный ресурс для самостоятельного изучения итальянского языка. Здесь вы найдете уроки от уровня А1 до В2. Кроме того, на сайте большое количество интересной информации об Италии, путешествиях и учебе.





На сайте Study.ru вы найдете детальный справочник по грамматике итальянского языка. Начать изучение можно с алфавита, а закончить разными диалектами. Внимательное изучение сайта даст вам хорошую базу для дальнейшего изучения языка.





Ресурс Сoniugazione полностью посвящен спряжению итальянских глаголов. Это хороший тренажер для тех, кто хочет разобраться в этой непростой теме. Для любого глагола на сайте найдутся все возможные его варианты.





Readlang — отличный ресурс для чтения на итальянском языке. Наведя на незнакомое слово, вы увидите перевод на русский язык. Библиотека состоит из десятков интересных материалов, а из прочитанного можно составлять списки слов и флэш-карточки.





Ielanguages — это англоязычный ресурс, на котором вы сможете начать изучение итальянского языка с самых основ. На сайте удобная навигация и подробные уроки.





Italki — полезный сайт, если вы хотите попрактиковаться в разговоре по-итальянски с носителями языка. Вы можете найти здесь людей, которые хотят выучить язык, на котором вы говорите и организовать языковой обмен.





Плейлист «Итальянский язык до автоматизма» состоит из 58 уроков, которые помогут вам разобраться в грамматике и услышать разговорный итальянский язык.





Italian News — это бесплатная газета на итальянском языке. Здесь публикуются статьи на разные интересные темы. Ресурс подойдет тем, кто уже продвинулся в изучении итальянского языка и ставит своей целью расширение словарного запаса.





Приложение Nemo помогает выучить новые слова и фразы, предлагая разные задания для вашего уровня. Приложение также следит за прогрессом и предлагает закрепить уже полученные знания, подбрасывая для проверки выученные слова.

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