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Бакалавриат онлайн. 8 университетов, в которых вы сможете получить степень удаленно
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Сегодня в 11:55

Бакалавриат онлайн. 8 университетов, в которых вы сможете получить степень удаленно

Дистанционное обучение все больше проникает в нашу жизнь. Мы собрали лучшие университеты по всему миру, которые предлагают программы, по которым вы сможете получить степень бакалавра удаленно.


London School Of Design And Marketing


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London School Of Design And Marketing — это специализированная школа, которая предлагает программы бакалавриата в сферах дизайна и маркетинга.

Университет ставит своей целью изменить парадигму преподавания с помощью инновационного и творческого образования.

Обучение здесь проходит полностью онлайн. Языки обучения: английский, испанский и португальский.

Стоимость обучения: от 12 000$ в год


International University of Applied Sciences


Международный Университет прикладных наук IUBH был основан в 1998 году в городе Бад Хоннеф в Германии. Учебное заведение предлагает дистанционную форму обучения для программ в следующих сферах:

— Data Science

— Robotics

— Artificial Intelligence

— Digital Business

— Cyber Security

— Entrepreneurship

Для многих специальностей в университете предусмотрены программы двойного диплома. Язык обучения английский и немецкий. Среднее время обучения — 36 месяцев.

Стоимость обучения: от 110 $ в месяц


Full Sail University


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Full Sail — частный университет во Флориде. Здесь можно обучиться на программах в сферах Art & Design, Business, Film & Television, Games, Media & Communications, Music & Recording, Sports и Technology.

Среднее время обучения на разных программах варьируется от 7 до 29 месяцев.

Стоимость обучения: от 24 513 $ за программу


Engineering Institute Of Technology


Engineering Institute Of Technology признается одним из лучших технических вузов Австралии. Университет предлагает несколько десятков программ в разных сферах инженерии.

Среднее время обучения: от 6 до 24 месяцев. Язык преподавания — английский.

Для того, чтобы поступить необходимо зарегистрироваться на сайте и подать онлайн-заявку, после чего с вами свяжется представитель университета.

Стоимость обучения: от 22 000 $ за весь период


University of London


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Лондонская школа экономики и политических наук — подразделение Лондонского университета. Оно было основано в 1895 году. На данный момент LSE — один из самых престижных университетов мира.

В университете можно удаленно получить степень бакалавра в областях экономики, финансов, менеджмента, интернациональных отношений, математики и бизнес аналитики. Каждый курс университета состоит из 30 кредитов и занимает около 20 недель обучения.

Стоимость обучения: от 22 200 $ за весь период


Московский университет им. С. Ю. Витте


Институт был основан в 1993 году. Среди преподавателей вуза — крупнейшие российские ученые, авторы научных трудов и учебников по базовым дисциплинам образовательных программ, реализуемых в университете.

Здесь можно получить степень бакалавра по таким направлениям, как:

— Бизнес-информатика

— Государственное и муниципальное управление

— Менеджмент

— Прикладная информатика

— Психолого-педагогическое образование

— Реклама и связи с общественностью

— Туризм

— Экономика

— Юриспруденция

Стоимость обучения: от 350 $ за семестр


University of Southern Queensland


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В Университете Southern Queensland обучается около 27 500 студентов со всего мира. Здесь предлагается несколько десятков программ, пройдя которые, вы сможете получить диплом бакалавра. Основные сферы, в которых ведется обучение: право, здравоохранение, техника, бизнес, образование и искусство.

Некоторые программы предусматривают получение сразу двух специальностей, например: Bachelor of Arts and Bachelor of Business and Commerce или Bachelor of Arts and Bachelor of Science.

Длительность обучения — три года.

Стоимость обучения: от 16 600 $ в год


Schellhammer Business School


Schellhammer Business School предлагает программы бакалавриата в разных областях: от здравоохранения до гостеприимства.

Каждый модуль курса состоит, примерно из 40 часов обучения с инструкциями и 30-50 часов дополнительных учебных материалов. Эти материалы включают рекомендуемые упражнения, литературу и интернет-ресурсы. Каждая программа состоит минимум из 120 кредитов.

Стоимость обучения: от 19 500 $ в год

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