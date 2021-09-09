Бакалавриат онлайн. 8 университетов, в которых вы сможете получить степень удаленно

Дистанционное обучение все больше проникает в нашу жизнь. Мы собрали лучшие университеты по всему миру, которые предлагают программы, по которым вы сможете получить степень бакалавра удаленно.
London School Of Design And Marketing
London School Of Design And Marketing — это специализированная школа, которая предлагает программы бакалавриата в сферах дизайна и маркетинга.
Университет ставит своей целью изменить парадигму преподавания с помощью инновационного и творческого образования.
Обучение здесь проходит полностью онлайн. Языки обучения: английский, испанский и португальский.
Стоимость обучения: от 12 000$ в год
International University of Applied Sciences
Международный Университет прикладных наук IUBH был основан в 1998 году в городе Бад Хоннеф в Германии. Учебное заведение предлагает дистанционную форму обучения для программ в следующих сферах:
— Data Science
— Robotics
— Artificial Intelligence
— Digital Business
— Cyber Security
— Entrepreneurship
Для многих специальностей в университете предусмотрены программы двойного диплома. Язык обучения английский и немецкий. Среднее время обучения — 36 месяцев.
Стоимость обучения: от 110 $ в месяц
Full Sail University
Full Sail — частный университет во Флориде. Здесь можно обучиться на программах в сферах Art & Design, Business, Film & Television, Games, Media & Communications, Music & Recording, Sports и Technology.
Среднее время обучения на разных программах варьируется от 7 до 29 месяцев.
Стоимость обучения: от 24 513 $ за программу
Engineering Institute Of Technology
Engineering Institute Of Technology признается одним из лучших технических вузов Австралии. Университет предлагает несколько десятков программ в разных сферах инженерии.
Среднее время обучения: от 6 до 24 месяцев. Язык преподавания — английский.
Для того, чтобы поступить необходимо зарегистрироваться на сайте и подать онлайн-заявку, после чего с вами свяжется представитель университета.
Стоимость обучения: от 22 000 $ за весь период
University of London
Лондонская школа экономики и политических наук — подразделение Лондонского университета. Оно было основано в 1895 году. На данный момент LSE — один из самых престижных университетов мира.
В университете можно удаленно получить степень бакалавра в областях экономики, финансов, менеджмента, интернациональных отношений, математики и бизнес аналитики. Каждый курс университета состоит из 30 кредитов и занимает около 20 недель обучения.
Стоимость обучения: от 22 200 $ за весь период
Московский университет им. С. Ю. Витте
Институт был основан в 1993 году. Среди преподавателей вуза — крупнейшие российские ученые, авторы научных трудов и учебников по базовым дисциплинам образовательных программ, реализуемых в университете.
Здесь можно получить степень бакалавра по таким направлениям, как:
— Бизнес-информатика
— Государственное и муниципальное управление
— Менеджмент
— Прикладная информатика
— Психолого-педагогическое образование
— Реклама и связи с общественностью
— Туризм
— Экономика
— Юриспруденция
Стоимость обучения: от 350 $ за семестр
University of Southern Queensland
В Университете Southern Queensland обучается около 27 500 студентов со всего мира. Здесь предлагается несколько десятков программ, пройдя которые, вы сможете получить диплом бакалавра. Основные сферы, в которых ведется обучение: право, здравоохранение, техника, бизнес, образование и искусство.
Некоторые программы предусматривают получение сразу двух специальностей, например: Bachelor of Arts and Bachelor of Business and Commerce или Bachelor of Arts and Bachelor of Science.
Длительность обучения — три года.
Стоимость обучения: от 16 600 $ в год
Schellhammer Business School
Schellhammer Business School предлагает программы бакалавриата в разных областях: от здравоохранения до гостеприимства.
Каждый модуль курса состоит, примерно из 40 часов обучения с инструкциями и 30-50 часов дополнительных учебных материалов. Эти материалы включают рекомендуемые упражнения, литературу и интернет-ресурсы. Каждая программа состоит минимум из 120 кредитов.
Стоимость обучения: от 19 500 $ в год