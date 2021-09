Где учиться веб-дизайну: 10 площадок с онлайн-курсами

Специалисты в области веб-дизайна востребованы во всех сферах программирования: от разработки сайтов до мобильных приложений. Мы собрали обучающие платформы, на которых вы сможете найти лучшие курсы в этой отрасли.









На площадке SKVOT учат рекламе, дизайну, брендированию, пониманию кино и искусства. Здесь можно найти курсы по визуализации в 3DsMax, Corona Render, Photoshop, дизайну мобильных приложений, и графическому дизайну. Команда также ведет журнал с интересными материалами от представителей креативной индустрии.





Tilda Education — это образовательный журнал конструктора сайтов Tilda. Здесь можно найти практические руководства по дизайну и маркетингу для цифровых проектов всех масштабов. На данный момент на сайте четыре полноценных курса.





Площадка «Нетология» создана для обучения цифровым профессиям в онлайн-формате. Здесь можно найти курсы по дизайну и UX, программированию и маркетингу. Они поделены на две категории: для начинающих и профи. Среди профессий: дизайнер среды, интерьера, ландшафта, веб-среды и компьютерных игр.





На сайте представлены мини-курсы по графическому дизайну. Опытные дизайнеры расскажут, как создавать логотип, фирменный стиль и руководство с нуля. Подойдет для начинающих дизайнеров. Автор курсов — арт-директор «креативной студии Бренда» Евгений Бородин.









Помимо уроков по изучению языков программирования, на площадке Codecademy можно найти подробные курсы по дизайну. К примеру, курс Learn Color Design научит вас эффективно использовать цветовую палитру для привлечения внимания, а Learn Navigation Design поможет с созданием интуитивно понятного дизайна веб-страниц.





Обучение здесь построено в необычном формате. Раз в неделю, вместо лекций, на вашу почту приходит письмо с уроком: теорией и практическим заданием. Прогресс можно отмечать в личном кабинете. Над каждым письмом работает команда специалистов из Facebook, Google, Techcrunch и других крупных компаний.









Платформа InVision соединяет в себе проектирование и разработку цифровых продуктов. Курсы здесь разрабатываются специалистами, они бесплатны и доступны для прохождения в любое время. Сейчас на площадке больше 30 курсов по дизайну в разных областях.





Проект Udacity начинался, как эксперимент в области онлайн-образования, студентами Стэнфордского университета. Первый курс площадки — Introduction toArtificial Intelligence, был запущен в 2012 году. С тех пор платформа пополнилась десятками курсов и тысячами обучающихся. Здесь можно найти качественные курсы по дизайну, например, Intro to the Design of Everyday Things. Его разработал Дон Норман, автор одноименной книги, бестселлера в своей области.









Проект Coursera сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. Здесь можно найти бесплатные курсы по дизайну от мировых лидеров этой области. Каждый из них имеет свою сложность: от beginner до intermediate.





Площадка Edx была основана Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом в 2012 году. К сегодняшнему дню на сайте есть курсы по всем сферам знаний, в том числе и по дизайну. Они разработаны представителями топовых университетов: Stanford, TU Delft, MIT, Wageningen и другими.