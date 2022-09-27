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Где найти жилье в странах Закавказья, ОАЭ, Турции и США: популярные сайты и ресурсы
560
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Наши в мире

25.09.2022

Где найти жилье в странах Закавказья, ОАЭ, Турции и США: популярные сайты и ресурсы

Собрали список ресурсов, с помощью которых вы сможете найти жилье в ОАЭ, Турции, США и странах Закавказья.

Турция

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Google maps


Это полезный сервис, в котором, помимо самой карты города, можно посмотреть фото, отзывы и цены с предложениями от разных агрегаторов. В карточке отеля хозяин указывает социальные сети, номер телефона и точный адрес.

Airbnb


Лидер по аренде жилья во всем мире. Здесь можно найти квартиру, дом, виллу.

Sahibinden


Можно найти все: от обуви до квартиры. Единственный минус — сервис полностью на турецком языке.

Подробнее по ссылке.

США

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Zillow.com


Полезный сайт, который советуют на всевозможных форумах. Нужно учитывать, что информация не всегда актуальна. Если вам что-то понравилось, звоните, уточняйте и будьте готовы к тому, что жилье уже сдано.

Realtor.com


Сайт предлагает полный список объектов недвижимости, выставленных на продажу, а также полезную информацию о них.

Craigslist.com


Наибольшая актуальность информации на Craigslist. Здесь также представлен наиболее широкий выбор жилья от частников.

Подробнее по ссылке.

ОАЭ

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Dubizzle


Это ведущая платформа объявлений для пользователей в Объединенных Арабских Эмиратах. Независимо от того, что вы ищете: будь то коммерческая недвижимость, просторная квартира или комната в аренду, у сайта есть много актуальных вариантов.

PropertyFinder


Это популярный и удобный сервис по поиску жилья в ОАЭ.

Подробнее по ссылке.

Азербайджан

Азербайджан.jpg


Arenda


На сайте можно выбрать жилье по самым разным запросам. Удобно, что для этого есть специальный фильтр.

Lalafo


Локальный сайт, в котором можно найти квартиру в аренду или выбрать объект для покупки.

Bina


Платформа с множеством количеством вариантов, начиная от простых однокомнатных квартир, заканчивая коттеджами.

Грузия

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SS.ge


Сайт представляет собой крупный портал, где есть раздел с объявлениями об аренде и продаже квартир.

Myhome


На сайте можно найти объявления об аренде, а также о продаже квартир.

Avi.ge


Еще один местный сайт, в котором выставляют объявления владельцы.

Армения

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Иностранцы имеют право на покупку недвижимости и в Армении. Покупка квартиры может стать основанием для получения вида на жительство. Ресурсы для поиска жилья:

List


Локальный сайт, через который удобно искать дом, квартиру или комнату.

Myrealty


Еще один местный ресурс, которым пользуются сами жители.

Airbnb


Когда дело касается аренды жилья на короткие сроки, то нет платформы удобнее и надежнее, чем Airbnb.

Подробнее по ссылке.

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