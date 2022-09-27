Где найти жилье в странах Закавказья, ОАЭ, Турции и США: популярные сайты и ресурсы

Собрали список ресурсов, с помощью которых вы сможете найти жилье в ОАЭ, Турции, США и странах Закавказья.







Турция











Это полезный сервис, в котором, помимо самой карты города, можно посмотреть фото, отзывы и цены с предложениями от разных агрегаторов. В карточке отеля хозяин указывает социальные сети, номер телефона и точный адрес.



Лидер по аренде жилья во всем мире. Здесь можно найти квартиру, дом, виллу.



Можно найти все: от обуви до квартиры. Единственный минус — сервис полностью на турецком языке.

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США











Полезный сайт, который советуют на всевозможных форумах. Нужно учитывать, что информация не всегда актуальна. Если вам что-то понравилось, звоните, уточняйте и будьте готовы к тому, что жилье уже сдано.



Сайт предлагает полный список объектов недвижимости, выставленных на продажу, а также полезную информацию о них.



Наибольшая актуальность информации на Craigslist. Здесь также представлен наиболее широкий выбор жилья от частников.

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ОАЭ











Это ведущая платформа объявлений для пользователей в Объединенных Арабских Эмиратах. Независимо от того, что вы ищете: будь то коммерческая недвижимость, просторная квартира или комната в аренду, у сайта есть много актуальных вариантов.



Это популярный и удобный сервис по поиску жилья в ОАЭ.

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Азербайджан











На сайте можно выбрать жилье по самым разным запросам. Удобно, что для этого есть специальный фильтр.



Локальный сайт, в котором можно найти квартиру в аренду или выбрать объект для покупки.



Платформа с множеством количеством вариантов, начиная от простых однокомнатных квартир, заканчивая коттеджами.

Грузия











Сайт представляет собой крупный портал, где есть раздел с объявлениями об аренде и продаже квартир.



На сайте можно найти объявления об аренде, а также о продаже квартир.



Еще один местный сайт, в котором выставляют объявления владельцы.

Армения











Иностранцы имеют право на покупку недвижимости и в Армении. Покупка квартиры может стать основанием для получения вида на жительство. Ресурсы для поиска жилья:



Локальный сайт, через который удобно искать дом, квартиру или комнату.



Еще один местный ресурс, которым пользуются сами жители.



Когда дело касается аренды жилья на короткие сроки, то нет платформы удобнее и надежнее, чем Airbnb.

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