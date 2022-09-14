Недвижимость в Турции. Правила аренды и покупки, необходимые документы и полезные сервисы

В материале рассказываем о том, что нужно знать об аренде и покупке жилья в Турции.





О покупке жилья

Граждане стран Центральной Азии могут приобрести жилье в Турции без каких-либо проблем. Для облегчения процесса многие прибегают к помощи специализированных агентств.

Вы можете стать владельцем земли под застройку, уже застроенных территорий, а также квартир. При покупке какого-либо объекта, к примеру, частного дома, виллы, фабрики, склада, магазина, земля, закрепленная за ним, автоматически переходит в собственность покупателя.

Если вы приобретаете недвижимость на сумму до 250 000 $, автоматически получаете ВНЖ на два года. Потом вы можете его продлить, а через пять лет подать документы на получение гражданства. Если вы приобретете недвижимость на сумму более 250 000 $, то вы и ваша семья имеете право сразу подаваться на гражданство.

После того как вы выбрали объект, который хотели бы приобрести, идет процесс подписания соглашения купли-продажи. В документе указывается вся информация о сторонах и об объекте: год постройки, планировка, площадь, адрес, на каких условиях он продается, сумма, сроки выплат, обязанности продавца и клиента. На этапе подписания договора покупатель платит продавцу задаток, подтверждая намерение купить жилье. Обычно он составляет от 5 до 50 % от общей суммы. Дальше идет процесс подготовки документов.

Об аренде жилья

С 1 февраля 2022 года договор аренды должен быть заверен у нотариуса в присутствии хозяина квартиры. Для этого требуется перевод паспорта и переводчик. Поэтому заверять договор аренды стало дороже. Из-за наплыва иммигрантов цены на жилье значительно выросли. Раньше можно было оплатить аренду за два месяца. Теперь просят сразу за полгода или даже год. Это неудобно, если вы еще не знаете, одобрят вам ВНЖ или нет. Нужно тщательно выбирать район и улицу для аренды жилья. Если там живет много иностранцев, есть вероятность отказа. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Аренда жилья в Турции доступна всем гражданам, в том числе и не резидентам. Для заключения договора потребуется только паспорт или карточка ВНЖ. Договор между владельцем и арендатором представляет собой нотариальный контракт, в котором регулируются обязанности и права сторон.

Сервисы для поиска жилья

Google maps

Это полезный сервис, в котором, помимо самой карты города, можно посмотреть фото, отзывы и цены с предложениями от разных агрегаторов. В карточке отеля хозяин указывает социальные сети, номер телефона и точный адрес.

Airbnb

Лидер по аренде жилья во всем мире. Здесь можно найти квартиру, дом, виллу.

Telegram

В мессенджере есть чаты соотечественников, где они помогают друг другу и делятся ценной информацией. Там же можно найти выгодные предложения по аренде жилья.

Sahibinden

Можно найти все: от обуви до квартиры. Единственный минус — сервис полностью на турецком языке.

Emlakjet

Похож на Sahibinden, но ориентируется только на жилье. Сайт удобный в использовании. Есть режим карты, в котором легко ориентироваться по районам города.