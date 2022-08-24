Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0fc/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/0fc79b5c3998abfbdfbd778c13a80915.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
vse-chto-nuzhno-znat-ob-arende-i-pokupke-nedvizhimosti-v-oae
Все, что нужно знать об аренде и покупке недвижимости в ОАЭ
62
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 15:45

Все, что нужно знать об аренде и покупке недвижимости в ОАЭ

Все больше людей заинтересованы в переезде в ОАЭ. Собрали список ресурсов для поиска квартиры и заодно рассказали о том, что стоит знать до релокации.

Больших проблем с покупкой или арендой жилья в ОАЭ не возникает. Граждане любых стран имеют на это право, но с ограничениями по территории. В любом месте в Эмиратах купить недвижимость могут только граждане ОАЭ. У иностранцев во владении несколько зон: «фрихолд» и «лизхолд».

О покупке жилья

Экспаты могут приобрести недвижимость в фрихолд-регионах. Такие объекты можно оформить в полную частную собственность. Затем их можно свободно продать, сдать, подарить или передать по наследству.

Есть и лизхолд-регионы. В таких местах сделки оформляются на правах долгосрочной аренды. Срок может доходить до 99 лет.

в стильжизниоаэглавная.jpg

Владельцы недвижимости в Эмиратах не платят ежегодный налог, но вносят деньги на содержание здания и территории.

Если вы нашли подходящий объект, нужно подписать предварительный договор на английском или арабском языках. Рекомендуем делать это с юристом. Важно указать в документе адрес объекта, сумму сделки, ответственность сторон и распределение сопутствующих платежей.

Покупателю нужно иметь следующие документы: оригинал паспорта, визу, подтверждение адреса проживания, доверенность, меморандум о взаимопонимании, соглашение о продаже и сертификат NOC.

Интересно:

— если сумма сделки свыше $273 тысяч, покупатель имеет право запросить ВНЖ в ОАЭ на два года.

— процедура покупки недвижимости занимает около месяца.

— после покупки собственник не выплачивает ежегодный налог на недвижимость.

Об аренде жилья

В ОАЭ вы также можете арендовать виллу, частный дом, апартаменты, квартиру, комнату или спальное место. Все услуги доступны в агентствах недвижимости.

ОАЭ.jpeg

При аренде вам нужно зарегистрировать договор в единой системе Ejari, и тогда он вступит в силу, а объект не сдадут кому-то еще. Такое правило защищает обе стороны договора.

Документы, которые нужны для регистрации в системе Ejari: оригинал договора аренды, копии паспорта, визы, удостоверения личности и лицензии арендатора, копии удостоверения личности cобственника, копия свидетельства о регистрации собственности и плана помещений.

Сервисы для поиска жилья

Airbnb

Это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Здесь можно найти жилье как на небольшой, так и на долгий период.

Dubizzle

Это ведущая платформа объявлений для пользователей в Объединенных Арабских Эмиратах. Независимо от того, что вы ищете: будь то коммерческая недвижимость, просторная квартира или комната в аренду, у сайта есть много актуальных вариантов.

PropertyFinder

Это популярный и удобный сервис по поиску жилья в ОАЭ.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#жилье #квартира #нашивмире #оаэ
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новая реальность. Как изменилась жизнь в разных странах за последние 1,5 года
3040
Азиатская Москва. Как этнические казахи и кыргызы живут в России
12396
Наши в мире. Почему в Италии нужно быть терпеливым и о бюрократии в стране
13273
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.