Все, что нужно знать об аренде и покупке недвижимости в ОАЭ

Все больше людей заинтересованы в переезде в ОАЭ. Собрали список ресурсов для поиска квартиры и заодно рассказали о том, что стоит знать до релокации.







Больших проблем с покупкой или арендой жилья в ОАЭ не возникает. Граждане любых стран имеют на это право, но с ограничениями по территории. В любом месте в Эмиратах купить недвижимость могут только граждане ОАЭ. У иностранцев во владении несколько зон: «фрихолд» и «лизхолд».

О покупке жилья

Экспаты могут приобрести недвижимость в фрихолд-регионах. Такие объекты можно оформить в полную частную собственность. Затем их можно свободно продать, сдать, подарить или передать по наследству.

Есть и лизхолд-регионы. В таких местах сделки оформляются на правах долгосрочной аренды. Срок может доходить до 99 лет.

Владельцы недвижимости в Эмиратах не платят ежегодный налог, но вносят деньги на содержание здания и территории.

Если вы нашли подходящий объект, нужно подписать предварительный договор на английском или арабском языках. Рекомендуем делать это с юристом. Важно указать в документе адрес объекта, сумму сделки, ответственность сторон и распределение сопутствующих платежей.

Покупателю нужно иметь следующие документы: оригинал паспорта, визу, подтверждение адреса проживания, доверенность, меморандум о взаимопонимании, соглашение о продаже и сертификат NOC.

Интересно:

— если сумма сделки свыше $273 тысяч, покупатель имеет право запросить ВНЖ в ОАЭ на два года.

— процедура покупки недвижимости занимает около месяца.

— после покупки собственник не выплачивает ежегодный налог на недвижимость.

Об аренде жилья

В ОАЭ вы также можете арендовать виллу, частный дом, апартаменты, квартиру, комнату или спальное место. Все услуги доступны в агентствах недвижимости.

При аренде вам нужно зарегистрировать договор в единой системе Ejari, и тогда он вступит в силу, а объект не сдадут кому-то еще. Такое правило защищает обе стороны договора.

Документы, которые нужны для регистрации в системе Ejari: оригинал договора аренды, копии паспорта, визы, удостоверения личности и лицензии арендатора, копии удостоверения личности cобственника, копия свидетельства о регистрации собственности и плана помещений.

Сервисы для поиска жилья

Airbnb

Это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Здесь можно найти жилье как на небольшой, так и на долгий период.

Это ведущая платформа объявлений для пользователей в Объединенных Арабских Эмиратах. Независимо от того, что вы ищете: будь то коммерческая недвижимость, просторная квартира или комната в аренду, у сайта есть много актуальных вариантов.

PropertyFinder

Это популярный и удобный сервис по поиску жилья в ОАЭ.