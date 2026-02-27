Где провести ифтар в Таразе: 9 заведений со специальным меню

Адрес: ул. Майлина, 1

Семейный формат с сетами для компании. Ramazan Family Menu за 18 000 тенге включает манты, лепешки, салаты, шашлык и закуски. Доступна круглосуточная доставка по городу.

Адрес: ул. Ташкентская, 195A

Halal family cafe с продуманным графиком в месяц Рамадан. Заказы на вынос и доставку принимаются с 15:00, посадка в зал — с 16:20. Заведение работает до четырех утра, что удобно для поздних встреч. Формат подойдет тем, кто планирует ифтар вне дома и ценит четкую организацию вечера.

Адрес: ул. Сулейманова, 16

Сеты до 10 000 тенге с пиццей, кебабами и куриными наборами. Вариант для тех, кто выбирает современный формат ужина или планирует ифтар дома с доставкой. Меню рассчитано на несколько человек и подходит для семейного стола.

Olimpos Pizza Doner, @olimpos_pizza_doner

Адрес: пр. Абая, 150

Турецкая кухня и halal-формат. В меню донеры, пицца и горячие блюда. Подойдет для камерного ужина без сложного выбора — понятные позиции и удобный формат для встречи после поста.

Адрес: пр. Абая, 121Б

Арабская кофейня с десертами, чаем и легкими блюдами. В месяц Рамадан работает с 16:30 до двух ночи. Подойдет для тех, кто планирует спокойный вечер с финиками, напитками и неспешной беседой после основного ужина.

Адрес: ул. Аль-Фараби, 33

Семейный ресторан с европейской и восточной кухнями. Большой выбор шашлыков и блюд на компанию позволяет собрать общий стол для нескольких человек. Подойдет для коллективного ифтара и встреч в расширенном кругу.

Адрес: ул. Желтоксан, 118

Казахская кухня и национальный интерьер. Доступны VIP-кабины до 15 человек и банкетные блюда. Идеально подходит для семейного ауызашара с традиционным столом: бешбармаком, мясными блюдами и горячими закусками.

Адрес: ул. Желтоксан, 118

В Latte Cafeteria подготовили пять сетов стоимостью от 5290 до 6500 тенге. В каждом сете: первое, второе и салат. Блюда разнообразные: от куриного супа и итальянских паст до рамена и пиццы.

Lord Premium Lounge, @lord.taraz

Адрес: ул. Айтеке би, 79

В меню плов, шашлык и бешбармак. В месяц Рамадан танцевальная зона закрыта, алкоголь не подается. Формат ориентирован на спокойный ужин без развлекательной программы.