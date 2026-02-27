Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-provesti-iftar-v-taraze-9-zavedeniy-so-special-nym-menyu
logo
Где провести ифтар в Таразе: 9 заведений со специальным меню
Центральная Азия

23.02.2026

Где провести ифтар в Таразе: 9 заведений со специальным меню

Мы собрали заведения Тараза, где для вас подготовили специальные ифтар-сеты и меню — от традиционных блюд до более форматов для встреч с семьей и друзьями.



Ritm day, @ritm day


Адрес: ул. Майлина, 1

Семейный формат с сетами для компании. Ramazan Family Menu за 18 000 тенге включает манты, лепешки, салаты, шашлык и закуски. Доступна круглосуточная доставка по городу.



Jaam & Bulls, @jammbulls.kz


Адрес: ул. Ташкентская, 195A

Halal family cafe с продуманным графиком в месяц Рамадан. Заказы на вынос и доставку принимаются с 15:00, посадка в зал — с 16:20. Заведение работает до четырех утра, что удобно для поздних встреч. Формат подойдет тем, кто планирует ифтар вне дома и ценит четкую организацию вечера.



Simfoniya, @simfoniya_taraz


Адрес: ул. Сулейманова, 16

Сеты до 10 000 тенге с пиццей, кебабами и куриными наборами. Вариант для тех, кто выбирает современный формат ужина или планирует ифтар дома с доставкой. Меню рассчитано на несколько человек и подходит для семейного стола.



Olimpos Pizza Doner, @olimpos_pizza_doner


Адрес: пр. Абая, 150

Турецкая кухня и halal-формат. В меню донеры, пицца и горячие блюда. Подойдет для камерного ужина без сложного выбора — понятные позиции и удобный формат для встречи после поста.



Barakallah Coffee, @barakallah_coffee


Адрес: пр. Абая, 121Б

Арабская кофейня с десертами, чаем и легкими блюдами. В месяц Рамадан работает с 16:30 до двух ночи. Подойдет для тех, кто планирует спокойный вечер с финиками, напитками и неспешной беседой после основного ужина.



Dubai Mangal, @dubai.mangal


Адрес: ул. Аль-Фараби, 33

Семейный ресторан с европейской и восточной кухнями. Большой выбор шашлыков и блюд на компанию позволяет собрать общий стол для нескольких человек. Подойдет для коллективного ифтара и встреч в расширенном кругу.



Besh BQ, @beshbq_taraz


Адрес: ул. Желтоксан, 118

Казахская кухня и национальный интерьер. Доступны VIP-кабины до 15 человек и банкетные блюда. Идеально подходит для семейного ауызашара с традиционным столом: бешбармаком, мясными блюдами и горячими закусками.



Latte Cafeteria, @latte.cafeteria.kz


Адрес: ул. Желтоксан, 118

В Latte Cafeteria подготовили пять сетов стоимостью от 5290 до 6500 тенге. В каждом сете: первое, второе и салат. Блюда разнообразные: от куриного супа и итальянских паст до рамена и пиццы.



Lord Premium Lounge, @lord.taraz


Адрес: ул. Айтеке би, 79

В меню плов, шашлык и бешбармак. В месяц Рамадан танцевальная зона закрыта, алкоголь не подается. Формат ориентирован на спокойный ужин без развлекательной программы.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#ифтар #тараз #гдепоесть #рестораны #заведения
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где купить украшения в Оше: 9 лучших ювелирных магазинов
Где купить украшения в Оше: 9 лучших ювелирных магазинов
35 лучших заведений Актобе для встреч с семьей, друзьями и коллегами
35 лучших заведений Актобе для встреч с семьей, друзьями и коллегами
6 уютных локаций для отдыха недалеко от Караганды: от зон отдыха до загородного клуба
6 уютных локаций для отдыха недалеко от Караганды: от зон отдыха до загородного клуба
Как в Туркменистане отмечают Новруз: главные традиции и обычаи
Как в Туркменистане отмечают Новруз: главные традиции и обычаи
Где поплавать в Караганде: лучшие места для летнего отдыха
Где поплавать в Караганде: лучшие места для летнего отдыха