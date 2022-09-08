Все, что нужно знать о недвижимости в Штатах: полезные ресурсы и правила аренды и покупки

Продолжаем рубрику, в которой рассказываем все, что нужно знать об аренде и покупке жилья в разных странах. В материале подробнее о недвижимости в США.





О покупке жилья

Вы можете приобрести недвижимость в США удаленно: стать владельцем, сдавать ее в аренду и получать доход, не имея визы. Специальных документов для этого не требуется. Единственное разрешение, которое необходимо получить, если вы покупаете квартиру или дом под управлением Ассоциации домовладельцев — одобрение. Будущий хозяин проверяется на платежеспособность и криминальную историю. Обычно это занимает две-три недели. Также проводится персональное собеседование с потенциальными покупателями.

Все сделки совершаются через риэлторов. Поэтому выбирайте недвижимость через лицензированного специалиста. Цены зависят от штата, округа и города. Следует помнить о дополнительных расходах при заключении сделки: оплата налогов, переоформление, инспекция, госпошлина. В среднем это около 2-3% от суммы сделки.

Об аренде жилья

В США квартиры редко сдаются напрямую от собственника. Как правило, хозяин обращается в агентства недвижимости, чтобы переложить все вопросы на агента. Между сторонами подписывается соответствующий договор на оказание услуг, после чего агент подыскивает необходимые варианты.

Ресурсы

Zillow.com

Полезный сайт, который советуют на всевозможных форумах. Нужно учитывать, что информация не всегда актуальна. Если вам что-то понравилось, звоните, уточняйте и будьте готовы к тому, что жилье уже сдано.

Realtor.com

Сайт предлагает полный список объектов недвижимости, выставленных на продажу, а также полезную информацию о них.

Craigslist.com

Наибольшая актуальность информации на Craigslist. Здесь также представлен наиболее широкий выбор жилья от частников.

Forrent.com

Главное преимущество сайта — он предоставляет подробную информацию о многоквартирных домах. Также можно узнать о бонусах для жильцов здания.

Homes.com

На данной платформе довольно обширная база данных. Сайт содержит информацию о школах поблизости, включая их рейтинг.

Hotpads.com

Это сайт, где можно найти жилье по всей стране. Также можно установить ценовой диапазон, тип квартиры и размер.