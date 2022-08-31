Полезные сервисы для аренды и покупки жилья в Армении, Азербайджане и Грузии

Собрали список ресурсов, где вы сможете найти жилье в странах Закавказья, а также рассказали о процессе покупки и аренды недвижимости.









Район Закавказья вызывает большой интерес у жителей стран СНГ. Особых трудностей с арендой жилья в Грузии, Армении и Азербайджане не возникает.

Если говорить о покупке жилья, в Азербайджане вы не сможете стать владельцем земельного участка, если не станете резидентом страны. Но вы сможете приобрести недвижимость.





Легко купить квартиру и в Грузии. Продавец и покупатель приходят в Дом юстиции, оплачивают пошлину на оформление документов, заполняют и подписывают договор купли-продажи при сотруднике госслужбы.

Иностранцы имеют право на покупку недвижимости и в Армении. Покупка квартиры может стать основанием для получения вида на жительство.

Армения



Локальный сайт, через который удобно искать дом, квартиру или комнату.







Еще один местный ресурс, которым пользуются сами жители.







Когда дело касается аренды жилья на короткие сроки, то нет платформы удобнее и надежнее, чем Airbnb.







Сайт с различными объявлениями. Здесь в основном предлагаются более бюджетные варианты жилья.

Азербайджан







На сайте можно выбрать жилье по самым разным запросам. Удобно, что для этого есть специальный фильтр.







Локальный сайт, в котором можно найти квартиру в аренду или выбрать объект для покупки.







Платформа с множеством количеством вариантов, начиная от простых однокомнатных квартир, заканчивая коттеджами.







Удобный в использовании сайт, в котором есть самые разные варианты жилья.

Грузия







Сайт представляет собой крупный портал, где есть раздел с объявлениями об аренде и продаже квартир.







На сайте можно найти объявления об аренде, а также о продаже квартир.







Еще один местный сайт, в котором выставляют объявления владельцы.







Ресурс содержит более 120 тысяч объявлений по продаже и аренде недвижимости в Грузии.