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Полезные сервисы для аренды и покупки жилья в Армении, Азербайджане и Грузии
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Сегодня в 19:45

Полезные сервисы для аренды и покупки жилья в Армении, Азербайджане и Грузии

Собрали список ресурсов, где вы сможете найти жилье в странах Закавказья, а также рассказали о процессе покупки и аренды недвижимости.



Район Закавказья вызывает большой интерес у жителей стран СНГ. Особых трудностей с арендой жилья в Грузии, Армении и Азербайджане не возникает.

Если говорить о покупке жилья, в Азербайджане вы не сможете стать владельцем земельного участка, если не станете резидентом страны. Но вы сможете приобрести недвижимость.

армения (6).jpg

Легко купить квартиру и в Грузии. Продавец и покупатель приходят в Дом юстиции, оплачивают пошлину на оформление документов, заполняют и подписывают договор купли-продажи при сотруднике госслужбы.

Иностранцы имеют право на покупку недвижимости и в Армении. Покупка квартиры может стать основанием для получения вида на жительство.

Армения

армения (2).jpg

List


Локальный сайт, через который удобно искать дом, квартиру или комнату.


Myrealty


Еще один местный ресурс, которым пользуются сами жители.


Airbnb


Когда дело касается аренды жилья на короткие сроки, то нет платформы удобнее и надежнее, чем Airbnb.


Alba


Сайт с различными объявлениями. Здесь в основном предлагаются более бюджетные варианты жилья.

Азербайджан

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Arenda


На сайте можно выбрать жилье по самым разным запросам. Удобно, что для этого есть специальный фильтр.


Lalafo


Локальный сайт, в котором можно найти квартиру в аренду или выбрать объект для покупки.


Bina


Платформа с множеством количеством вариантов, начиная от простых однокомнатных квартир, заканчивая коттеджами.


Tap


Удобный в использовании сайт, в котором есть самые разные варианты жилья.

Грузия

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SS.ge


Сайт представляет собой крупный портал, где есть раздел с объявлениями об аренде и продаже квартир.


Myhome


На сайте можно найти объявления об аренде, а также о продаже квартир.


Avi.ge


Еще один местный сайт, в котором выставляют объявления владельцы.


Place.ge


Ресурс содержит более 120 тысяч объявлений по продаже и аренде недвижимости в Грузии.

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#жилье #грузия #азербайджан #армения #закавказье
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.