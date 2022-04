Экспаты о переезде в Центральную Азию и о том, чем занимаются здесь

Что думают экспаты о работе в Центральной Азии? Делимся интервью с иностранцами, которые рассказали о впечатлениях от работы в Казахстане и Узбекистане.





Machiel Valkenburg, 39 лет, город — Алматы, орнитолог, @ machiel_valkenburg





Орнитология всегда была частью моей жизни. В Казахстане у меня компания. Также я лидер туров крупнейшего оператора в этой области, — Victor Emanuel Nature Tours. Провожу экспедиции в страны Африки, Европы и Азии.

В США один из четырех человек увлекается наблюдением за птицами. Около 20% из них предпочитают заниматься этим, путешествуя по миру. Это популярное хобби, в основном среди старшего поколения.

Мы работаем с Kazakh Tourism над разработкой логистической инфраструктуры по всей стране. Наша цель — поднять качество туристических услуг. Для этого в 2024-2025 годах будем проводить Bentley Rally — проедем на старых машинах по определенному маршруту. Это не соревнование, а скорее, развлекательное мероприятие, которое должно привлечь мировое внимание к Казахстану.

В мои обязанности как лидера туров входит организация экспедиций, от начала до конца. Я должен сделать все так, чтобы путешествие было безопасным, а люди счастливы. Лидеры группы как клей скрепляют участников. Обычно собирается около десяти человек, которые не знают друг друга. Они находятся вместе на протяжении двух-трех недель, и среди них могут возникать недопонимания. Поэтому около 70% моей деятельности — психология и коммуникация.

Errol Sisanovic, 56 лет, город — Алматы, Special Representative for Central Asia в Ardmore Capital, linkedin

Два года назад я начал сотрудничество с агентством из Нью-Йорка, которое имеет аккредитацию для работы с Банком развития США.

Моя работа — налаживать контакты с Казахстаном, искать перспективные проекты и помогать в их развитии.

Дэвид Эммерле, город — Москва, шеф-повар ресторана Grand Cru





Я представляю в Казахстане ресторан Grand Cru, показываю блюда, которые там готовлю, уровень кухни, кулинарные идеи. Моя цель — показать, как можно использовать французские техники для приготовления местных продуктов. В первый день в Астане я проводил мастер-класс, где готовил веганские блюда. Было интересно рассказать, как с помощью нескольких овощных продуктов приготовить полезную еду. Это здорово — рассказывать, развлекать и удивлять людей необычными нюансами.

Быть поваром — это творческая работа. Для начала нужна идея. Затем необходимо подобрать нужные ингредиенты и правильно их использовать. Конечный результат должен удивлять как вкусом, так и визуально.

Себастьян Майер, город — Алматы, Associate Researcher в Казахстанско-Немецком университете













Изначально я не был экспертом в политологии Центральной Азии, но за прошедшие четыре года приобрел соответствующий опыт. Сейчас я преподаю такие курсы, как European Union‘s External Relations, Governance of European Security, German Foreign Policy, The Political System of Germany. Обучение проходит на немецком и английском языках.

Также я возглавляю исследовательский центр при университете. Мы проводим коллоквиумы по социальным наукам, организуем курсы для помощи обучающимся при публикации в англоязычных изданиях, выпускаем научный журнал. Кроме этого, я консультирую студентов, которые хотят учиться в Германии. Пишу рекомендательные письма. Веду несколько исследовательских проектов. В рамках одного из них мы выпустили книгу о политических системах Центральной Азии.

Edwin Yabo Glusman, 57 лет, посол Израиля в Казахстане

Tatiana Mishell, Partner of Israeli Ambassador













Наши страны довольно молоды, но с самого начала между ними были хорошие отношения. Моя работа — способствовать их улучшению. Я планирую сфокусироваться на экономических, сельскохозяйственных, индустриальных, инновационных и технологических проектах. Многое уже сделано, и я буду продолжать работу в этом направлении.

Ближайший проект будет реализован с участием израильских джаз-музыкантов. Устроим национальный день Израиля вместе с тридцатилетием двусторонних отношений.

Prabha Kiran, город — Ташкент, Senior Lecturer в Westminster International University in Tashkent





В Westminster International University in Tashkent я работаю на позиции Senior Lecturer. Преподаю студентам бакалавриата и магистратуры. Я — лидер модулей Digital Marketing и Principals of Marketing, разрабатываю и внедряю новые курсы.

Работаю над государственным проектом, который финансируется CTTN и исследовательским крылом WIUT. Он охватывает четыре страны, мы несем ответственность за Узбекистан. Цель — выяснить, как повлияла пандемия на разные отрасли в этих странах. Моя задача — исследовать цифровое разделение между сельской и городской местностями. Другие три страны: Казахстан, Азербайджан и Пакистан.

Я не мечтала стать преподавателем. Когда-то думала, что буду спокойно работать в офисе какой-нибудь крупной компании. К этой профессии подтолкнуло обучение в докторантуре. Я поняла, что мне интересно обучать других людей. Чувствую ответственность за вдохновение молодых умов, у которых много сомнений и вопросов, ответы на которые сложно найти самостоятельно. К примеру, написание исследовательской работы — задание, которое пугает многих студентов. Моя задача — облегчить этот процесс, и мне нравится это делать.

