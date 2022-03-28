Посол Израиля о впечатлениях от Казахстана, деятельности и развитии двусторонних отношений

Поговорили с новым Послом Израиля в Казахстане Эдвином Глусманом и его женой Татьяной о первых впечатлениях от страны, профессиональной деятельности и планах.





Edwin Yabo Glusman, 57 лет, посол Израиля в Казахстане



Tatiana Mishell, Partner of Israeli Ambassador





О себе

Edwin. Я вырос в семье кочевников. Родился в Нью-Йорке, ходил в школу в Аргентине, Перу и Уругвае. Работал в Министерстве иностранных дел в Колумбии, Эквадоре, Аргентине, Испании.

Когда появилась возможность побывать в регионе, который я никогда раньше не видел, сразу согласился. Считаю, что это позволит мне обогатить себя, познакомиться с новыми людьми и языком.

В Казахстан мы с женой приехали в середине января. Первая вещь, о которой думаешь, прилетая в Астану зимой, холод. Мы не привыкли к прохладной погоде. Но когда оказались здесь, поняли, что все не так плохо. Зимой в домах здесь даже теплее, чем в Израиле.

Tatiana. Когда муж рассказал о переезде в Казахстан, первым вопросом было: «Как там с климатом?». Не знала, как у нас получится переносить холод. Но все сомнения исчезли с приездом. Я впервые увидела снег. Было здорово поиграть в зимние игры и насладиться заснеженными видами. Мне понравилось гулять на улице во время снегопада.

О деятельности

Edwin. Наши страны довольно молоды, но с самого начала между ними были хорошие отношения. Моя работа — способствовать их улучшению. Я планирую сфокусироваться на экономических, сельскохозяйственных, индустриальных, инновационных и технологических проектах. Многое уже сделано, и я буду продолжать работу в этом направлении.

Ближайший проект будет реализован с участием израильских джаз-музыкантов. Устроим национальный день Израиля вместе с тридцатилетием двусторонних отношений.





Планируем обновление двусторонних договоров и заключение новых. Они должны помочь людям путешествовать между Израилем и Казахстаном и строить бизнес.

В социальной сфере работаем с казахстанцами, которые учились или проходили курсы в Израиле. По возвращению они создают свои проекты, а мы их в этом поддерживаем. Так мы можем помочь тем, кому это действительно нужно.

Работая послом, ты представляешь свою культуру другому обществу, и вместе с этим узнаешь много нового. Мы представители двух стран. В Казахстане я посол Израиля, и наоборот.

Мне нравится избавляться от барьеров и возводить мосты между странами. Работа посла одна из лучших в мире.

О Казахстане

Edwin. Перед приездом мы изучали Казахстан. Понимали, что это значительная страна для всего региона, с огромной территорией и большим количеством ресурсов, как природных, так и человеческих.

Пока мы только открываем для себя Астану

Пока мы только открываем для себя Астану. Было сюрпризом увидеть яркий город с большим количеством людей, у которых широкий круг увлечений: от танцев до скульптуры.

О людях в Казахстане

Edwin. Люди в Казахстане теплые. Мы встретили много друзей, и не только в рамках работы. Казахстанцы — открытые, с легким характером, они всегда готовы слушать о других местах.





Израиль не так хорошо знают в Казахстане, но есть несколько сфер, о которых слышали все. Это сельское хозяйство, технологии, медицина. Люди заинтересованы моей родной страной, и мне приятно рассказывать о ней.

Tatiana. Мы приехали всего два месяца назад, поэтому круг общения у нас небольшой. Но я уже встретила испаноговорящих людей. Приятно слышать родной язык здесь. Когда мы заходим в магазин или ресторан, чувствую, что люди добрые.

О планах

Edwin. Хотим изучить страну. Недалеко от Астаны есть красивое место — Боровое. В ближайшее время планируем посетить Алматы, посмотреть на Чарынский каньон. Там же работает еврейское сообщество. Хочу встретиться с этими людьми, ведь они соединяют наши страны.

Казахстан разнообразен, и мне хотелось бы понять все культуры, которые здесь распространены.

Как посол, я продолжу работу с казахстанскими коллегами по вопросам бизнеса, туризма, студенческого обмена.

Я намерен развивать «экономику знаний», она тесно связана с цифровизацией и технологиями. В этом плане будем делиться тем, что мы уже делаем в Израиле и сопутствовать совместному развитию, обмену идей и общей работе.