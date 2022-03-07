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Мишленовский шеф-повар из Франции о своей работе, званом ужине в Астане и казахстанцах
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Сегодня в 15:45

Мишленовский шеф-повар из Франции о своей работе, званом ужине в Астане и казахстанцах

Шеф-повар Дэвид Эммерле работал во Франции, Бразилии и Дубае, открыл несколько заведений и получил мишленовскую звезду. Недавно он проводил званый ужин в отеле The Ritz-Carlton. Мы поговорили с ним о деятельности и впечатлениях от Казахстана.


Дэвид Эммерле, город — Москва, шеф-повар ресторана Grand Cru

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О себе

Я родом из небольшого городка в Эльзасе, недалеко от Германии. Мой дедушка был мэром, и мы часто ходили в местный ресторан, устраивали семейные ужины, проводили праздники. Помню, что повар часто подходил к нашему столу, приветствовал, здоровался с дедушкой. Однажды я напросился посмотреть на кухню. Тогда мне было лет девять. Отчетливо помню первое впечатление — все было таким большим и красивым. Спустя несколько лет я познакомился с парнем, который работал там учеником повара. Он как раз должен был получить повышение, поэтому я подался на его место. Так началась моя карьера. Казалось бы случайное знакомство открыло дверь в профессию.

В 16 лет я уехал в Страсбург, учиться в кулинарной академии. Понял, что мне нравится кормить людей, хотел стать профессионалом и путешествовать по миру. Лет пять после выпуска работал в ресторанах разных городов Южной Франции, а затем уехал в Бразилию. Вместе с шефом, с которым познакомился в Эльзасе, мы открыли ресторан в Сан-Паулу. Это было началом моей карьеры за рубежом. После трех лет работы я понял, что хочу больше путешествовать. Открыл ресторанный журнал, увидел вакансию в Москве для французского повара и подал резюме. Так, в конце 2001 года я впервые оказался в России.

В прошедшие с тех пор годы я работал в Дубае, снова жил во Франции, вернулся в Москву. Теперь работаю в ресторане Grand Cru, где в прошлом году стал первым иностранным шеф-поваром, получившим звезду Michelin.

О деятельности в Казахстане

Я представляю в Казахстане ресторан Grand Cru, показываю блюда, которые там готовлю, уровень кухни, кулинарные идеи. Моя цель — показать, как можно использовать французские техники для приготовления местных продуктов.

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В первый день в Астане я проводил мастер-класс, где готовил веганские блюда. Было интересно рассказать, как с помощью нескольких овощных продуктов приготовить полезную еду. Это здорово — рассказывать, развлекать и удивлять людей необычными нюансами.

Быть поваром — это творческая работа

Также мы провели вечер французской кухни, а еще через день бранч, где представляли семейные блюда.

Быть поваром — это творческая работа. Для начала нужна идея. Затем необходимо подобрать нужные ингредиенты и правильно их использовать. Конечный результат должен удивлять как вкусом, так и визуально.

Организацией занимался отель The Ritz-Carlton. Команда показала высокий уровень профессионализма. Здесь отличные люди, хороший менеджмент и качественное оборудование. Сотрудники любят свою работу, поэтому такие мероприятия проходят здорово.

О людях

Люди в Казахстане теплые, позитивные, всегда улыбаются. Я узнал это еще до того, как приехал в страну, пока делал визу. Консульство Казахстана находится в 200 метрах от моего дома. Когда формировал необходимые документы, познакомился с сотрудником — это приятный и добрый человек, который тепло и интересно рассказывал мне про историю своей страны.

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Я получаю удовольствие от местной культуры, персонала и гостей. Мне было бы интересно поехать в путешествие по стране.

О планах

Я с удовольствием вернусь в Казахстан еще раз. Мы уже обсуждаем возможность организации новогоднего ужина. До этого еще есть время, а пока я готов приехать в любой момент. Знаю, что это не случайность, и буду здесь еще не раз.

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