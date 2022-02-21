«Меня удивила необъятность степи», — орнитолог из Нидерландов о жизни в Казахстане и местной культуре

Machiel Valkenburg впервые приехал в Казахстан 17 лет назад. За это время он познакомился с отдаленными уголками страны, выучил русский язык и начал ценить местные традиции. Мы поговорили с ним о жизни, культуре и любимых местах.





Machiel Valkenburg, 39 лет, город — Алматы, орнитолог, @machiel_valkenburg

О переезде

Мне было 22 года, когда я впервые приехал в Казахстан для организации пикников по наблюдению за птицами. Примерно через год открыл собственную компанию. Я был полон амбиций, хотел заниматься орнитологией.

Любовь к этому делу началась еще в детстве, лет с пяти-шести. Мой отец тоже орнитолог, и я учился у него. Часто на выходных мы выезжали за город, наслаждались природой. Лет с 16-17 путешествую самостоятельно.

В Казахстане обитают редкие виды птиц, которых я хотел увидеть, — это главная причина, по которой я переехал сюда. В культурном плане, я не много знал о стране, но зато полностью изучил местную дикую природу.

О деятельности

Орнитология всегда была частью моей жизни. В Казахстане у меня компания. Также я лидер туров крупнейшего оператора в этой области, — Victor Emanuel Nature Tours. Провожу экспедиции в страны Африки, Европы и Азии.

В США один из четырех человек увлекается наблюдением за птицами. Около 20% из них предпочитают заниматься этим, путешествуя по миру. Это популярное хобби, в основном среди старшего поколения.





Мы работаем с Kazakh Tourism над разработкой логистической инфраструктуры по всей стране. Наша цель — поднять качество туристических услуг. Для этого в 2024-2025 годах будем проводить Bentley Rally — проедем на старых машинах по определенному маршруту. Это не соревнование, а скорее, развлекательное мероприятие, которое должно привлечь мировое внимание к Казахстану.

В мои обязанности как лидера туров входит организация экспедиций, от начала до конца. Я должен сделать все так, чтобы путешествие было безопасным, а люди счастливы. Лидеры группы как клей скрепляют участников. Обычно собирается около десяти человек, которые не знают друг друга. Они находятся вместе на протяжении двух-трех недель, и среди них могут возникать недопонимания. Поэтому около 70% моей деятельности — психология и коммуникация.

Я не тот человек, который будет работать по девять часов пять дней в неделю



Для меня работа — это все. Последние два года периода пандемии были сложными, так как в окружении не много людей, которые разделяют мое хобби.

Я не тот человек, который будет работать по девять часов пять дней в неделю. Люблю путешествовать. Обычно провожу в дороге около 200-250 дней в году.

О Казахстане

В Казахстане меня удивила необъятность степи. Тогда впервые увидел настолько открытое пространство и просто влюбился. Это до сих пор поражает меня.

Одно из самых красивых мест в стране — озеро Маркаколь. Оно потрясающе! Еще одно отличное место — Аксу-Джабаглы. Но любимым местом, в плане наблюдения за птицами, для меня остается регион Балхаша. Там есть деревня из нескольких домов — это крупная точка в миграционном маршруте птиц.

Мы проводим экспедиции по всей Центральной Азии и в Сибири. Сейчас подключаем Монголию. В Узбекистане — невероятные пустыни, а в Кыргызстане — потрясающие горы. Почти все наши туры — это комбинация стран. Мы навещаем разные локации. Но в плане наблюдения за птицами Казахстану нет равных.

Я путешествовал по всему Казахстану, но всегда возвращался в Алматы. Это самый зеленый город в Центральной Азии. Он близок к горам и степи. Достаточно получаса езды, и ты уже в одиночестве, на природе. Здесь хорошая инфраструктура со множеством парков — идеальное место для жизни.

О традициях и языке

Мне нравится, насколько крепки в Казахстане семейные узы. Я соблюдал все традиции, которые сопутствуют казахской свадьбе. Считаю, что их необходимо сохранить. Казахам есть чем гордиться. И это здорово!





Я начал говорить на русском, спустя четыре года жизни в стране. Выучил его на улицах, не посещая специальных занятий. Мой сын говорит на четырех языках: казахском, голландском, русском и английском. Стараемся делать так, чтобы он больше говорил на казахском. Думаю, что в будущем все больше людей будет говорить на местном языке.

О планах

Я оказался в Казахстане 17 лет назад и так и не уехал. Мне нравится здесь. В планах —продолжать работу. Сын пойдет в школу в Алматы. Буду развивать туризм и наслаждаться жизнью.