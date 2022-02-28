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Голландец в Казахстане: о деятельности, путешествиях и традиционной еде
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Сегодня в 14:50

Голландец в Казахстане: о деятельности, путешествиях и традиционной еде

Errol Sisanovic живет в Казахстане уже около 30 лет. За это время он побывал почти по всех городах страны и познакомился со множеством людей. Мы поговорили с ним о деятельности, традициях и попросили поделиться планами.


Errol Sisanovic, 56 лет, город — Алматы, Special Representative for Central Asia в Ardmore Capital, linkedin

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О переезде

Я родом из бывшей Югославии, но переехал в Голландию и стал ее гражданином. Там я работал в учреждении, которое занималось обработкой продуктов питания. Первый раз посетил Казахстан в 1990 году, вместе с коллегами. Нас пригласило министерство, тогда еще Советского Союза, для того, чтобы наладить отношения между российскими и казахстанскими предприятиями по обработке мясных изделий и модернизировать их.

Это было захватывающим приключением. Сначала мы прилетели в Москву, а потом в Казахстан, о котором тогда практически ничего не знали. Все было необычным: советский самолет, еда, которую нам подавали, даже вкус минеральной воды был другим. Ранним утром мы прибыли на место и поразились красотой заснеженных гор и чистотой неба. Также запомнился пустующий аэропорт и люди, которые ждали нас с улыбками. Спустя десять дней мои коллеги улетели, а я остался еще на две недели, чтобы построить план будущих действий.

Через полгода я вернулся в Казахстан и работал по вопросам налаживания процессов. Около года провел в путешествиях между двумя странами, приводил в порядок документацию, запрашивал разрешения, необходимые для работы с местными компаниями. Это было не просто, ведь мы строили первое в Казахстане совместное предприятие.

Мы с семьей жили здесь до 1993 года, затем уехали на Родину, так как ждали ребенка, а вернулись уже через 5 лет.

О деятельности

Два года назад я начал сотрудничество с агентством из Нью-Йорка, которое имеет аккредитацию для работы с Банком развития США.

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Моя работа — налаживать контакты с Казахстаном, искать перспективные проекты и помогать в их развитии.

О людях и традициях

Я живу в Казахстане уже давно и завел множество друзей, которые помогают мне в случае необходимости. Люди здесь хорошие, дружелюбные.

Традиции играют важную роль в Казахстане. Больше всего меня удивляет, как сильны семейные связи между родственниками. Они всегда стараются быть вместе, и это здорово. Такое, сейчас редко где увидишь.

Моя цель — оставить после себя то, что сделает общество и страну, которую я люблю, лучше

Нравится местная еда, она отличается от европейской. Люблю куырдак, манты, плов. Иностранные друзья, которых я угощаю традиционными блюдами, всегда остаются довольны.

Я свободно разговариваю на русском. В первое время брал уроки, учил его шаг за шагом. Неплохо понимаю казахский. Это красивый язык, и я думаю, что со временем больше людей будет говорить на нем.

О Казахстане

Казахстан — огромная страна с небольшим населением. Здесь на квадратный метр приходится 6 человек, а в Голландии — 517.

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При этом страна невероятно красива, это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потрясающие озера и леса, огромные пустыни и древние города, пропитанные духом истории. Помню свое удивление, когда впервые увидел Каспийское море. Отличный пляж возле современного города был сюрпризом. В агрокультурном плане Казахстан — оазис региона. Здесь бывает недостаток в воде, но при должной работе это можно решить.

О планах

Я остаюсь здесь, буду продолжать сотрудничество с Банком развития США, искать подходящие проекты. Моя цель — оставить после себя то, что сделает общество и страну, которую я люблю, лучше.

Казахстан ждет светлое будущее. Следующее десятилетие принесет даже больше развития, чем последние 30 лет.

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