Преподаватель из Индии о жизни в Узбекистане, работе и местной культуре

Последние восемь месяцев Prabha Kiran — специалист в области цифрового маркетинга — живет и работает в Узбекистане. Мы попросили ее поделиться впечатлениями от страны и узнали, что она думает о местной культуре.





Prabha Kiran, город — Ташкент, Senior Lecturer в Westminster International University in Tashkent





О себе

Я из Индии, росла и училась в штате Карнатака на юге страны. Профессионально занимаюсь цифровым маркетингом, консультирую и читаю лекции в этой области. Работала преподавателем в Индии, Сингапуре, Великобритании и других странах.

Публикую исследовательские работы в индустрии социальных медиа и цифрового брендинга. Провожу воркшопы по аналитическим инструментам для студентов и преподавателей. Последние семь-восемь месяцев работаю лектором в Westminster International University in Tashkent.

Пандемия сыграла большую роль в моем переезде в Ташкент. В планах было заниматься пост-докторантурой в Италии, но поехать туда не получилось. Мне нравится путешествовать, исследовать новые места и проводить в них какое-то время, поэтому подала резюме в другие места по всему миру. Получив звонок от WIUT, согласилась. Мне хотелось взглянуть на новую культуру и посетить Узбекистан.

О деятельности

В Westminster International University in Tashkent я работаю на позиции Senior Lecturer. Преподаю студентам бакалавриата и магистратуры. Я — лидер модулей Digital Marketing и Principals of Marketing, разрабатываю и внедряю новые курсы.

Работаю над государственным проектом, который финансируется CTTN и исследовательским крылом WIUT. Он охватывает четыре страны, мы несем ответственность за Узбекистан. Цель — выяснить, как повлияла пандемия на разные отрасли в этих странах. Моя задача — исследовать цифровое разделение между сельской и городской местностями. Другие три страны: Казахстан, Азербайджан и Пакистан.





Я не мечтала стать преподавателем. Когда-то думала, что буду спокойно работать в офисе какой-нибудь крупной компании. К этой профессии подтолкнуло обучение в докторантуре. Я поняла, что мне интересно обучать других людей. Чувствую ответственность за вдохновение молодых умов, у которых много сомнений и вопросов, ответы на которые сложно найти самостоятельно. К примеру, написание исследовательской работы — задание, которое пугает многих студентов. Моя задача — облегчить этот процесс, и мне нравится это делать.

Люблю бросать вызов своим студентам — тогда к ним приходят действительно интересные идеи. Это мотивирует меня продолжать работу. Особенно приятно, когда бывшие ученики рассказывают, что мои лекции изменили их жизнь. В такие моменты чувствую, что я на правильном пути.

Об Узбекистане

Перед переездом я провела исследование о стране, прочла много статей и заметок. Кроме того, посоветовалась с отцом, который бывал здесь в 1980-х годах. Так что я примерно знала, что меня ждет, но все равно Узбекистан удивил.

В Индии знают о таком месте, как Ташкент, но почти ничего не слышали об Узбекистане. Эта страна будто потеряна на карте. Поэтому я была удивлена, когда встретила столь насыщенную культуру, классных людей и дружелюбную атмосферу. Кроме того, в столице хорошо развитая инфраструктура, отличная погода.





Ташкент кажется мне организованным местом. Вероятно, потому что я из Индии, где в городах высокая плотность населения. Люди дружелюбные, относятся друг к другу уважительно. Я не знаю узбекского или русского, но, несмотря на языковой барьер, окружающие всегда помогают. Встречаю много интересных людей в университете, которых могу назвать друзьями.

В ближайшие недели планирую посетить Самарканд и Бухару. Также хочу увидеть Каракалпакстан и увидеть близлежащие страны, например, Казахстан.

О культуре

Недавно при вузе проводилось празднование Навруза. Мне было интересно поучаствовать. Заметила много схожего с индийским фестивалем, во время которого мы надеваем яркие традиционные одежды.

Ташкент кажется мне организованным местом



Как вегетарианка, пробую все подходящие блюда. Люблю местную картошку фри, супы из чечевицы и тыквы. Местный хлеб поражает разнообразием, и мне нравятся разные его сочетания. Мне по вкусу самса с начинкой из тыквы или картошки — это похоже на индийское блюдо самоса.

Индия — популярна в Узбекистане. Люди часто задают вопросы о Болливуде, песнях, путешествиях по стране. Всегда с удовольствием отвечаю на них. Однажды водитель в такси, узнав, что я из Индии, включил индийские песни и рассказал, что всегда любил индийскую культуру. Когда рассказываю эту историю, возникают теплые чувства.

О планах

Мне нравится то, что я делаю — исследую новые места и культуру.

Узбекистан — молодая страна и следующие несколько лет будут важными для ее развития. Надеюсь, что смогу стать частью этого движения и внести свой вклад в лучшее будущее.