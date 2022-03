«Считаю себя жителем Алматы», — преподаватель политологии о том, почему переехал в Казахстан

Последние четыре года Себастьян Майер живет в Алматы. Он рассказывает, что уже привык к городу и считает его своим домом. Мы поговорили с ним о деятельности, попросили поделиться впечатлениями и планами.





Себастьян Майер, город — Алматы, Associate Researcher в Казахстанско-Немецком университете













О себе и переезде

Я родом из Германии, вырос в городе Кассель. Учился на политолога в Свободном университете Берлина и Европейском университете Виадрина, где получил докторскую степень. После этого переехал в Бремен, где на протяжении нескольких лет работал в исследовательском проекте.

В 2017 году у меня закончился контракт, и я начал поиск новой работы. Тогда мне на глаза попалась вакансия по программе от German Academic Exchange Service. Они искали специалиста на позицию associate professor of international relations в Казахстанско-Немецкий университет. Я уже бывал в Казахстане в 2004 году, работал наблюдателем ОБСЕ, был в Алматы и Усть-Каменогорске. У меня остались позитивные впечатления, и поэтому я откликнулся.

О деятельности

Изначально я не был экспертом в политологии Центральной Азии, но за прошедшие четыре года приобрел соответствующий опыт. Сейчас я преподаю такие курсы, как European Union‘s External Relations, Governance of European Security, German Foreign Policy, The Political System of Germany. Обучение проходит на немецком и английском языках.

Также я возглавляю исследовательский центр при университете. Мы проводим коллоквиумы по социальным наукам, организуем курсы для помощи обучающимся при публикации в англоязычных изданиях, выпускаем научный журнал. Кроме этого, я консультирую студентов, которые хотят учиться в Германии. Пишу рекомендательные письма. Веду несколько исследовательских проектов. В рамках одного из них мы выпустили книгу о политических системах Центральной Азии. Она на немецком, сейчас готовится английский перевод.





У меня всегда была внутренняя тяга к политологии. Считаю, что это интересно и весело, а еще поощряет исследовать разные феномены.

О людях

Как иностранец, я отношу себя к сообществу экспатов, внутри которого часто общаюсь с соотечественниками. Но за прошедшие четыре года я нашел друзей и среди казахстанцев. Местные гостеприимны, дружелюбны и открыты. К примеру, во время похода по горам люди всегда готовы поговорить и часто зовут присоединиться. Это здорово.

В культуре казахстанцев большое значение имеет семья. Родственники часто отмечают праздники вместе, а собрание из 30 человек считается небольшим. Много слышал про свадьбы. Говорят, что в Казахстане проводят несколько свадеб, по одной для жениха и невесты — и еще одна совместная. Мне пока не довелось поучаствовать в этом мероприятии, но я бы хотел.

О Казахстане

Казахстан во многом — европейская страна. С тех пор, как я побывал здесь в первый раз, многое изменилось. Алматы — уже другой город. Среди машин все больше иномарок, появились разные кафе и рестораны.

Я считаю себя жителем Алматы. Когда возвращаюсь из других регионов Центральной Азии, чувствую себя здесь как дома. Мне нравится, что в городе большое разнообразие в плане еды. Люблю лагман и шашлыки.

За эти несколько лет я попутешествовал по стране. Посетил Чарынский Каньон — это, наверное, самое любимое место алматинцев. Был в «Алтын-Эмеле», видел «Поющий бархан», Кольсай. Люблю алматинские горы.

Хочу исследовать Алтайские горы и посетить Мангыстау. Этим летом поеду в Караганду. Это не типичное туристическое место, но мне интересно посмотреть на советский город и побывать в настоящей степи.

О планах

Мой контракт в Казахстанско-Немецком университете заканчивается в середине следующего года. Не исключено, что мы продлим договор, и я останусь здесь еще на несколько лет.

Могу представить себе, что останусь в Казахстане, если для меня будет здесь работа. В будущем, хотел бы поработать и в других странах Центральной Азии, особенно в Кыргызстане.