Coca-Cola предлагает окунуться в «магию момента»

«Магия момента» призывает обращать внимание на волшебство самой жизни — того, что происходит с нами и вокруг нас здесь и сейчас, находить прекрасное в моменте и праздновать настоящее волшебство человечества. Первый рекламный ТВ-ролик с этой новой философией называется «На расстоянии одной Coca-Cola друг от друга» и основан на идее объединения противоположностей.
Новая концепция обновляет обещание бренда — объединять людей и поднимать им настроение каждый день — с учетом новой реальности, в которой мы живем сегодня. В основе концепции лежит опыт последних 18 месяцев: мы можем найти волшебство повсюду вокруг нас, когда мы собираемся вместе, или в какие-то неожиданные моменты, которые превращают повседневное в экстраординарное. «Магия Момента» также обращает наше внимание на множество противоречий, возникающих по мере того, как новые поколения учатся обретать гармонию и налаживать коммуникацию в виртуальном и разделенном мире.
Маноло Арройо, вице-президент по маркетингу компании The Coca-Cola Company
Coca-Cola — это бренд, сам по себе состоящий из противоречий: он скромный, но культовый, аутентичный, но с большим секретом, настоящий и вместе с тем волшебный. Философия Real Magic основана на вере в то, что дихотомии могут сделать мир более интересным местом — миром необыкновенных людей, неожиданных возможностей и замечательных моментов. В то же время Real Magic отражает суть самой Coca-Cola: настоящий вкус, который неописуем, уникален и волшебен.
«Магия момента» коснется и культового логотипа Coca-Cola. Трехмерное изображение логотипа, который мы видим на этикетках бутылок и банок как бы «обнимающим» их, будет перенесено на все рекламные материалы бренда. Это «объятие» в виде логотипа изогнутой формы «обрамит» волшебные моменты в изображениях на постерах и билбордах Coca-Cola. Для создания подборки новых рекламных образов компания привлекла ведущих художников, фотографов и иллюстраторов. Пропуская волшебство повседневной жизни через призму своего оригинального видения, они будут запечатлевать моменты — с одной стороны, универсальные и коллективные, но в то же время индивидуальные и выразительные, которые займут свое место в рекламных материалах бренда.
«Магия момента» — это не просто слоган или кратковременная кампания. Это долгосрочная философия бренда и убеждения, которые будут направлять весь маркетинг и коммуникации торговой марки Coca-Cola в течение нескольких лет.
Real Magic начинается с объединяющего реальный и виртуальный миры рекламного ролика под названием «На расстоянии одной Coca-Cola друг от друга». Это метафора о том, что вещей, объединяющих нас гораздо больше, чем разобщающих.
Маноло Арройо, вице-президент по маркетингу компании The Coca-Cola Company
С помощью «Магии момента» мы хотим построить коммуникацию с потребителями через представление им уникального опыта, с которым каждый сможет провести собственные параллели. Реклама «На расстоянии одной Coca-Cola друг от друга» была создана для общества, которое требует чего-то другого, чем то, что они, возможно, ожидали от Coca-Cola. При разработке этой кампании мы сотрудничали с лучшими создателями, геймерами, с Twitch и другими платформами, чтобы найти свое место в реальности, непохожей на ту, которую мы знали раньше. Это невероятно захватывающе.