Coca-Cola предлагает окунуться в «магию момента»

Она сменит концепцию «Попробуй...почувствуй» (Taste the Feeling), с которой бренд «жил» с 2016 года.с этой новой философией называется «На расстоянии одной Coca-Cola друг от друга» и основан на идее объединения противоположностей.В основе концепции лежит опыт последних 18 месяцев: мы можем найти волшебство повсюду вокруг нас, когда мы собираемся вместе, или в какие-то неожиданные моменты, которые превращают повседневное в экстраординарное. «Магия Момента» также обращает наше внимание на множество противоречий, возникающих по мере того, как новые поколения учатся обретать гармонию и налаживать коммуникацию в виртуальном и разделенном мире.Трехмерное изображение логотипа, который мы видим на этикетках бутылок и банок как бы «обнимающим» их, будет перенесено на все рекламные материалы бренда. Это «объятие» в виде логотипа изогнутой формы «обрамит» волшебные моменты в изображениях на постерах и билбордах Coca-Cola. Для создания подборки новых рекламных образов компания привлекла ведущих художников, фотографов и иллюстраторов. Пропуская волшебство повседневной жизни через призму своего оригинального видения, они будут запечатлевать моменты — с одной стороны, универсальные и коллективные, но в то же время индивидуальные и выразительные, которые займут свое место в рекламных материалах бренда.Это долгосрочная философия бренда и убеждения, которые будут направлять весь маркетинг и коммуникации торговой марки Coca-Cola в течение нескольких лет.Real Magic начинается с объединяющего реальный и виртуальный миры рекламного ролика под названием «На расстоянии одной Coca-Cola друг от друга». Это метафора о том, что вещей, объединяющих нас гораздо больше, чем разобщающих.