Что смотреть на YouTube в Центральной Азии. Самые интересные выпуски месяца

Собрали самые интересные выпуски YouTube-шоу за последний месяц в одном материале.







Мирбек Атабеков, Аскар Ильясов, Нагимуша — новые видео от YouTube-каналов Центральной Азии





Хиты Мирбека Атабекова: СКОЛЬКО СТОИТ создать ХИТ? КАК Заработать на своей песне в Интернете?

Видеоблогер ALKANOV в новом выпуске разбирает бизнес в нише музыкальной индустрии.





ӘБІЛМАНСҰР СЕРІКОВ: Шалқарды мен әлдеқайда жақсырақ сомдауым керек еді. АБИЛЬМАНСУР СЕРИКОВ. 5:32.

Новое интервью на канале Динары Сатжан для фанатов «5:32» с актером Абильмансуром Сериковым.

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Интервью с ZaQ и Динарой Сатжан: что нового посмотреть на YouTube





Интервью Дулата после свадьбы

Ведущий Мади Тургинбаев задает вопросы молодоженам Дулату и Жадре. Семейная пара поделилась историей своего знакомства и ответила на блиц-вопросы.





Кедей болсаң, көшіп көр!

Новый выпуск подкаста Dope Soz в новой студии. Спикеры обсуждают, как переезд влияет на человека и какие перемены влечет за собой такое событие.

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Интервью с Арманом Юсуповым, выступление Urker и науч-поп: что посмотреть и послушать на YouTube





МИЛЛИАРД НА МАРКЕТИНГЕ / Большое интервью: Арман Юсупов, Магжан Тлеуханов / ПОТОК

Интервью Улугбека Шарипова с основателями проектов «Поток», «Топим Жир» и OKS — Арманом Юсуповым и Магжаном Тлеухановым.





Куда вы все бежите? Салтанат Казыбаева, Данияр Жанабеков / 3amandas

Подкаст Каны Бейсекеева о масштабном забеге Almaty Marathon. Собеседниками выступили организатор мероприятия Салтанат Казыбаева и Данияр Жанабеков — человек, который готовится к Ironman.

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Кыргызский рэп, Расул Чабдаров и Marselle — что нового на YouTube за неделю





ТИМУР & ЛАУРА: История нашей любви







На этот раз Тимур Балымбетов рассказал о своей семье. В честь годовщины свадьбы поделилися историей знакомства с супругой Лаурой.





Расул Чабдаров / Из такси в большой стендап / 3amandas

Новый выпуск подкаста от Каны Бейсекеева. На этот раз интервью с Расулом Чабдаровым о том, как он попал в стендап и почему он «выстрелил».

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Молодые миллионеры Казахстана и еще 9 новых видео на YouTube





Молодые миллионеры Казахстана / Forbes / Улугбек Шарипов

В выпуске Улугбек Шарипов взял интервью у участников «Саммит 30 under 30» от Forbes, среди которых: Расул Абдулаев, Mdee, Зауре Розмат, Мадияр Толеугали, Татьяна Митина и Данияр Шайкемелов.





Садраддин — ҚЫЗЫҚ LIVE — Sadraddin Алия, 18 лет, Дамма әндерін қазақша айтты | Қызық Live







Мурат Оралгазин взял интервью у Sadraddin. В видео вы узнаете, сколько же ему лет, почему поет песни на русском языке и почему Киркоров на него в обиде.

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