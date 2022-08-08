Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/f0d/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/f0de970166752c7d66c63f2d8028b0cf.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
chto-smotret-na-youtube-v-central-noy-azii-samye-interesnye-vypuski-mesyaca
Что смотреть на YouTube в Центральной Азии. Самые интересные выпуски месяца
475
Главная
/
Возможности
/
Арт

Вчера в 17:45

Что смотреть на YouTube в Центральной Азии. Самые интересные выпуски месяца

Собрали самые интересные выпуски YouTube-шоу за последний месяц в одном материале.

Мирбек Атабеков, Аскар Ильясов, Нагимуша — новые видео от YouTube-каналов Центральной Азии


Хиты Мирбека Атабекова: СКОЛЬКО СТОИТ создать ХИТ? КАК Заработать на своей песне в Интернете?

Видеоблогер ALKANOV в новом выпуске разбирает бизнес в нише музыкальной индустрии.


ӘБІЛМАНСҰР СЕРІКОВ: Шалқарды мен әлдеқайда жақсырақ сомдауым керек еді. АБИЛЬМАНСУР СЕРИКОВ. 5:32.

Новое интервью на канале Динары Сатжан для фанатов «5:32» с актером Абильмансуром Сериковым.

Подробнее по ссылке.

Интервью с ZaQ и Динарой Сатжан: что нового посмотреть на YouTube


Интервью Дулата после свадьбы

Ведущий Мади Тургинбаев задает вопросы молодоженам Дулату и Жадре. Семейная пара поделилась историей своего знакомства и ответила на блиц-вопросы.


Кедей болсаң, көшіп көр!

Новый выпуск подкаста Dope Soz в новой студии. Спикеры обсуждают, как переезд влияет на человека и какие перемены влечет за собой такое событие.

Подробнее по ссылке.

Интервью с Арманом Юсуповым, выступление Urker и науч-поп: что посмотреть и послушать на YouTube


МИЛЛИАРД НА МАРКЕТИНГЕ / Большое интервью: Арман Юсупов, Магжан Тлеуханов / ПОТОК

Интервью Улугбека Шарипова с основателями проектов «Поток», «Топим Жир» и OKS — Арманом Юсуповым и Магжаном Тлеухановым.


Куда вы все бежите? Салтанат Казыбаева, Данияр Жанабеков / 3amandas

Подкаст Каны Бейсекеева о масштабном забеге Almaty Marathon. Собеседниками выступили организатор мероприятия Салтанат Казыбаева и Данияр Жанабеков — человек, который готовится к Ironman.

Подробнее по ссылке.

Кыргызский рэп, Расул Чабдаров и Marselle — что нового на YouTube за неделю


ТИМУР & ЛАУРА: История нашей любви



На этот раз Тимур Балымбетов рассказал о своей семье. В честь годовщины свадьбы поделилися историей знакомства с супругой Лаурой.


Расул Чабдаров / Из такси в большой стендап / 3amandas

Новый выпуск подкаста от Каны Бейсекеева. На этот раз интервью с Расулом Чабдаровым о том, как он попал в стендап и почему он «выстрелил».

Подробнее по ссылке.

Молодые миллионеры Казахстана и еще 9 новых видео на YouTube


Молодые миллионеры Казахстана / Forbes / Улугбек Шарипов

В выпуске Улугбек Шарипов взял интервью у участников «Саммит 30 under 30» от Forbes, среди которых: Расул Абдулаев, Mdee, Зауре Розмат, Мадияр Толеугали, Татьяна Митина и Данияр Шайкемелов.


Садраддин — ҚЫЗЫҚ LIVE — Sadraddin Алия, 18 лет, Дамма әндерін қазақша айтты | Қызық Live



Мурат Оралгазин взял интервью у Sadraddin. В видео вы узнаете, сколько же ему лет, почему поет песни на русском языке и почему Киркоров на него в обиде.

Подробнее по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #шоу #чтосмотреть #центральнаяазия #интервью
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 брендов Центральной Азии: уникальные часы, обувь и платья в этностиле
4673
Казахские музыкальные инструменты
215908
8 самых популярных российских сериалов в Казахстане
3445
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.