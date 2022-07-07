Молодые миллионеры Казахстана и еще 9 новых видео на YouTube

Не знаете, что посмотреть на YouTube? Собрали 10 классных и интересных выпусков от центрально-азиатских блогеров.







Как живет TEAM Университет — один из самых топовых вузов Узбекистана





Полезный выпуск как для абитуриентов с родителями, так и для людей, который интересуются образованием.





ДААМДУУ LIVE | ЧУЙ 2.0 АЙЖАН АСЕМОВА, TAVAT, АДИЛЕТ НОГОЙБАЕВ | БЫЖЫ ИЗ КИШКОВ, КЫРГЫЗСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ





Новый выпуск фуд-трэвел шоу с ведущим Адилетом Ногойбаевым, Айжан Асемовой и Тават. На этот раз они попробуют приготовить «быжы» — кровяную колбасу.





Молодые миллионеры Казахстана / Forbes / Улугбек Шарипов







В выпуске Улугбек Шарипов взял интервью у участников «Саммит 30 under 30» от Forbes, среди которых: Расул Абдулаев, Mdee, Зауре Розмат, Мадияр Толеугали, Татьяна Митина и Данияр Шайкемелов.





Цифровой автокредит: как купить и переоформить авто онлайн, не выходя из дома, за 1 день







Это видеоинструкция о том, как оформить покупку автомобиля с пробегом онлайн, без посещения банков, ЦОНа и других государственных учреждений.





Садраддин — ҚЫЗЫҚ LIVE — Sadraddin Алия, 18 лет, Дамма әндерін қазақша айтты | Қызық Live

Мурат Оралгазин взял интервью у Sadraddin. В видео вы узнаете, сколько же ему лет, почему поет песни на русском языке и почему Киркоров на него в обиде.





NEXT — Быстрые свидания



Это западный формат видео, в котором два участника садятся за стол и начинают знакомства. Как только кто-то из них хочет сменить партнера, он нажимает на кнопку и приходит следующий человек.





Python — А вы это знали? | 10 малоизвестных фишек языка



10 малоизвестных фишек языка Python, о которых вы скорее всего не знали от Хауди Хо.





ПОЮЩИЕ БЛОГЕРЫ | КТО УШЕЛ ОТ ZHEKA FATBELLY? | DARICORN | SADRADDIN





Ведущие Карлыгаш Кожабек и Алмаз Мержакыпов рассказывают о блогерах, которые перекфалифицировались в исполнителей. Среди них Zheka Fatbelly, Daricorn и Sadraddin.





ЭКСКЛЮЗИВ: «Дари келін бола алмайды» 18 млн қарыз, жыныстық қатынас пен жеке өмірі жайлы



Анара Батырхан в очередной раз берет интервью у медийных личностей. В этот раз героем стал Дархан Жолшыбеков — блогер и бизнесмен.





Эмиль Атагельдиев, режиссер/сценарист Speak Easy Podcast





Новый выпуск подкаста из Кыргызстана. На этот раз гость говорил о музыке, кино, поделился своим видением современного искусства.



