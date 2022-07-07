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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Молодые миллионеры Казахстана и еще 9 новых видео на YouTube
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Сегодня в 11:45

Молодые миллионеры Казахстана и еще 9 новых видео на YouTube

Не знаете, что посмотреть на YouTube? Собрали 10 классных и интересных выпусков от центрально-азиатских блогеров.

Как живет TEAM Университет — один из самых топовых вузов Узбекистана


Полезный выпуск как для абитуриентов с родителями, так и для людей, который интересуются образованием.


ДААМДУУ LIVE | ЧУЙ 2.0 АЙЖАН АСЕМОВА, TAVAT, АДИЛЕТ НОГОЙБАЕВ | БЫЖЫ ИЗ КИШКОВ, КЫРГЫЗСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ


Новый выпуск фуд-трэвел шоу с ведущим Адилетом Ногойбаевым, Айжан Асемовой и Тават. На этот раз они попробуют приготовить «быжы» — кровяную колбасу.


Молодые миллионеры Казахстана / Forbes / Улугбек Шарипов




В выпуске Улугбек Шарипов взял интервью у участников «Саммит 30 under 30» от Forbes, среди которых: Расул Абдулаев, Mdee, Зауре Розмат, Мадияр Толеугали, Татьяна Митина и Данияр Шайкемелов.


Цифровой автокредит: как купить и переоформить авто онлайн, не выходя из дома, за 1 день



Это видеоинструкция о том, как оформить покупку автомобиля с пробегом онлайн, без посещения банков, ЦОНа и других государственных учреждений.


Садраддин — ҚЫЗЫҚ LIVE — Sadraddin Алия, 18 лет, Дамма әндерін қазақша айтты | Қызық Live

Мурат Оралгазин взял интервью у Sadraddin. В видео вы узнаете, сколько же ему лет, почему поет песни на русском языке и почему Киркоров на него в обиде.


NEXT — Быстрые свидания



Это западный формат видео, в котором два участника садятся за стол и начинают знакомства. Как только кто-то из них хочет сменить партнера, он нажимает на кнопку и приходит следующий человек.


Python — А вы это знали? | 10 малоизвестных фишек языка



10 малоизвестных фишек языка Python, о которых вы скорее всего не знали от Хауди Хо.


ПОЮЩИЕ БЛОГЕРЫ | КТО УШЕЛ ОТ ZHEKA FATBELLY? | DARICORN | SADRADDIN


Ведущие Карлыгаш Кожабек и Алмаз Мержакыпов рассказывают о блогерах, которые перекфалифицировались в исполнителей. Среди них Zheka Fatbelly, Daricorn и Sadraddin.


ЭКСКЛЮЗИВ: «Дари келін бола алмайды» 18 млн қарыз, жыныстық қатынас пен жеке өмірі жайлы



Анара Батырхан в очередной раз берет интервью у медийных личностей. В этот раз героем стал Дархан Жолшыбеков — блогер и бизнесмен.


Эмиль Атагельдиев, режиссер/сценарист Speak Easy Podcast


Новый выпуск подкаста из Кыргызстана. На этот раз гость говорил о музыке, кино, поделился своим видением современного искусства.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.