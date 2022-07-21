Интервью с Арманом Юсуповым, выступление Urker и науч-поп: что посмотреть и послушать на YouTube

Собрали последние ролики классных шоу на YouTube, если вдруг вы пропустили.





FEAT. ТОПТАМАСЫ | THE LIMBA & MORGENSHTERN | AIKYN & A.Z | TOP APTA





Ведущие Карлыгаш Кожабек и Алмаз Мержакыпов рассказывают о самых интересных фитах последних дней. В выпуске: The Limba и Morgenshtern, Aikyn и A.Z и не только.





Urker — Zhanym | OYU Live





Знакомая многим из детства песня Zhanym группы Urker в новом выпуске музыкального шоу OYU.





Поступление в лучшие вузы мира: академическая и психологическая подготовка, финансы, лайфхаки и др.





Новое интервью на канале Тимура Балымбетова. На этот раз его гостями стали эксперты сферы образования Даулет Серикбай и Айя Шайхина. Они расскажут о том, как поступать в лучшие вузы мира.





Куда вы все бежите? Салтанат Казыбаева, Данияр Жанабеков / 3amandas





Подкаст Каны Бейсекеева о масштабном забеге Almaty Marathon. Собеседниками выступили организатор мероприятия Салтанат Казыбаева и Данияр Жанабеков — человек, который готовится к Ironman.





jeltoksan: Жаңа толқын





Подкаст с известным певцом и музыкантом Бексултаном jeltoksan Бахытжаном о творчестве, вдохновении, критике и казахской литературе.





МИЛЛИАРД НА МАРКЕТИНГЕ / Большое интервью: Арман Юсупов, Магжан Тлеуханов / ПОТОК





Интервью Улугбека Шарипова с основателями проектов «Поток», «Топим Жир» и OKS — Арманом Юсуповым и Магжаном Тлеухановым.





Миллион долларов в крипте. Ломбарды, фитнес, блокчейн. Евгений Баллес и Ринат Чиналиев. На волне 11.





Подкаст, в котором предприниматели обсуждают бизнес. В выпуске затронули вопросы актуальности разных сфер, инвестиции, блокчейн и многое другое.





Окуучулар менен бирге ата — энелерди да окутуш керек болуп жатат





Интервью с министром образования и науки Кыргызской Республики Алмазбеком Бейшеналиевым о реформах и изменениях в образовании.





Как хокимият Ташкента цифровым становится





Выпуск о том, как команда аналитиков, разработчиков и менеджеров помогает администрации города Ташкента выявлять инфраструктурные проблемы, находить пути их решения, улучшать работу городских служб.





Вселенная — мозг, который видит сны о самом себе? | Безумные научные идеи





Команда научно-популярного шоу SciOne выпустила новый ролик, в котором рассуждает о сне, который не отличить от реальности, нейросети Вселенной и не только