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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью с Арманом Юсуповым, выступление Urker и науч-поп: что посмотреть и послушать на YouTube
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Сегодня в 17:45

Интервью с Арманом Юсуповым, выступление Urker и науч-поп: что посмотреть и послушать на YouTube

Собрали последние ролики классных шоу на YouTube, если вдруг вы пропустили.


FEAT. ТОПТАМАСЫ | THE LIMBA & MORGENSHTERN | AIKYN & A.Z | TOP APTA


Ведущие Карлыгаш Кожабек и Алмаз Мержакыпов рассказывают о самых интересных фитах последних дней. В выпуске: The Limba и Morgenshtern, Aikyn и A.Z и не только.


Urker — Zhanym | OYU Live


Знакомая многим из детства песня Zhanym группы Urker в новом выпуске музыкального шоу OYU.


Поступление в лучшие вузы мира: академическая и психологическая подготовка, финансы, лайфхаки и др.


Новое интервью на канале Тимура Балымбетова. На этот раз его гостями стали эксперты сферы образования Даулет Серикбай и Айя Шайхина. Они расскажут о том, как поступать в лучшие вузы мира.


Куда вы все бежите? Салтанат Казыбаева, Данияр Жанабеков / 3amandas


Подкаст Каны Бейсекеева о масштабном забеге Almaty Marathon. Собеседниками выступили организатор мероприятия Салтанат Казыбаева и Данияр Жанабеков — человек, который готовится к Ironman.


jeltoksan: Жаңа толқын


Подкаст с известным певцом и музыкантом Бексултаном jeltoksan Бахытжаном о творчестве, вдохновении, критике и казахской литературе.


МИЛЛИАРД НА МАРКЕТИНГЕ / Большое интервью: Арман Юсупов, Магжан Тлеуханов / ПОТОК


Интервью Улугбека Шарипова с основателями проектов «Поток», «Топим Жир» и OKS — Арманом Юсуповым и Магжаном Тлеухановым.


Миллион долларов в крипте. Ломбарды, фитнес, блокчейн. Евгений Баллес и Ринат Чиналиев. На волне 11.


Подкаст, в котором предприниматели обсуждают бизнес. В выпуске затронули вопросы актуальности разных сфер, инвестиции, блокчейн и многое другое.


Окуучулар менен бирге ата — энелерди да окутуш керек болуп жатат


Интервью с министром образования и науки Кыргызской Республики Алмазбеком Бейшеналиевым о реформах и изменениях в образовании.


Как хокимият Ташкента цифровым становится


Выпуск о том, как команда аналитиков, разработчиков и менеджеров помогает администрации города Ташкента выявлять инфраструктурные проблемы, находить пути их решения, улучшать работу городских служб.


Вселенная — мозг, который видит сны о самом себе? | Безумные научные идеи


Команда научно-популярного шоу SciOne выпустила новый ролик, в котором рассуждает о сне, который не отличить от реальности, нейросети Вселенной и не только

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.