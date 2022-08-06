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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Мирбек Атабеков, Аскар Ильясов, Нагимуша — новые видео от YouTube-каналов Центральной Азии
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04.08.2022

Мирбек Атабеков, Аскар Ильясов, Нагимуша — новые видео от YouTube-каналов Центральной Азии

Собрали новые выпуски видео от ютуберов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Хиты Мирбека Атабекова: СКОЛЬКО СТОИТ создать ХИТ? КАК Заработать на своей песне в Интернете?


Видеоблогер ALKANOV в новом выпуске разбирает бизнес в нише музыкальной индустрии. Показывает студию звукозаписи известного в Кыргызстане музыканта Мирбека Атабекова и делится, почему она одна из самых уникальных в Кыргызстане.


ӘБІЛМАНСҰР СЕРІКОВ: Шалқарды мен әлдеқайда жақсырақ сомдауым керек еді. АБИЛЬМАНСУР СЕРИКОВ. 5:32.

Новое интервью на канале Динары Сатжан для фанатов «5:32» с актером Абильмансуром Сериковым. Молодой человек снимается в кино с шестого класса. В видео участники обсудили, в чем секрет успеха сериала и почему 95% актеров, игравших в этом сериале — профессионалы.


Аскар Ильясов о сексуальном просвещении и «Нулевом пациенте», семье, мечтах и счастье для «вМесте»

Герой выпуска российского YouTube-проекта — актер Аскар Ильясов. Рассказываем о сексуальном просвещении и сериале «Нулевой пациент», семье, мечтах и счастье.


КӨЗТИЕД: Нагимуша | Қаңтар, Ақпан, Базз Лайтер

Новый выпуск подкаста на казахском языке. На этот раз в гостях блогер Нагимуша, которая теперь живет в Европе.


Отдых All inclusive в Казахстане. Обзор Tetysblu Aktau на Каспии

Новый обзор от Алишера Еликбаева на курортный отель Rixos Water World Aktau.


MONGOLIA! Базар! Сколько стоит ЖИЗНЬ? Плетки, Шкуры, Меха! ЧЕРНЫЙ СУП, Буузы, Хуушур! Монголия

На канале «В путь. On the way» новое видео. Автор начинает путешествие по Монголии с базара в Улан-Баторе. Вы увидите, как путешествовать без знания языка.


Пробуем Кыргызские национальные напитки и курут

Кореец в Кыргызстане Джин пробует национальные напитки и делится впечатлениями.


Guessing Game | D Billions Kids Songs

Если у вас есть дети, посмотрите и послушайте с ними новую песню от самого известного кыргызстанского YouTube-канала.


Shymkent, Kazakhstan — Drag Racing. BMW E30 M50 Turbo VS Subaru Impreza WRX GC8 Type R


Новый выпуск YouTube-канала о стритрейсерах. На этот раз из Казахстана.


с АУЛА до КОМПАНИИ за 25 000 000 $ / Bugin Holding / Айбек Куатбаев / Улугбек Шарипов

В новом интервью на канале Улугбека Шарипова вы узнаете, как Айбек создал успешный холдинг после вещего сна, а теперь бизнес оценивается в 25 000 000 $, написал план на 50 лет вперед, сэкономил 3 млрд тенге с помощью министерства образования, продал 18 франшиз и привлек 2,5 млн $ инвестиции.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.