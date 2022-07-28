Интервью с ZaQ и Динарой Сатжан: что нового посмотреть на YouTube

Собрали новые выпуски YouTube-каналов из Центральной Азии. Самое интересное, если вы пропустили обновления.







M'Dee — Cloud 9 / Мосты (feat. A'Studio) | OYU Live





Новым гостем проекта OYU стал M'Dee вместе с A'Studio. Артисты исполнили хиты, которые так полюбились слушателям.





Интервью Дулата после свадьбы





Ведущий Мади Тургинбаев задает вопросы молодоженам Дулату и Жадре. Семейная пара поделилась историей своего знакомства и ответила на блиц-вопросы.





«ЧЕСТНО о ЖИЗНИ» — Динара Сатжан





Дана Орманбаева взяла интервью у Динары Сатжан, с которой знакома с детства. Известная в Казахстане журналист и инфлюенсер Динара ответила на вопросы о личном бренде и семье.





Дирижер — это искусство коммуникаций / Канат Омаров x Зamandas





Канат Омаров — художественный руководитель, дирижер. Он ответил на вопросы о дирижерстве, важности своей профессии и зачем слушать классическую музыку.





Кедей болсаң, көшіп көр!





Новый выпуск подкаста Dope Soz в новой студии. Спикеры обсуждают, как переезд влияет на человека и какие перемены влечет за собой такое событие.





Общепит подкаст №1. Амир Давлетов и Вячеслав Жемчугов. Еда или топливо?





Подкаст, в котором предприниматели обсуждают бизнес. В выпуске затронули вопросы о развитии сферы общепита.





Асылбек Жоодонбеков : «Зордук көргөн бала сөзсүз зордук көргөзөт»





Интервью с педагогом Асылбеком Жоодонбековым о том, как правильно воспитывать детей и как учитель относится к ученику.





КӨЗТИЕД: Нагимуша | Қаңтар, Ақпан, Базз Лайтер





Интервью с Нагимушой на казахском языке. Девушка ответила на вопросы об актуальных темах в Казахстане. Также поделилась, что скучает по Родине.



