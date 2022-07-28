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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью с ZaQ и Динарой Сатжан: что нового посмотреть на YouTube
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Сегодня в 11:45

Интервью с ZaQ и Динарой Сатжан: что нового посмотреть на YouTube

Собрали новые выпуски YouTube-каналов из Центральной Азии. Самое интересное, если вы пропустили обновления.

M'Dee — Cloud 9 / Мосты (feat. A'Studio) | OYU Live


Новым гостем проекта OYU стал M'Dee вместе с A'Studio. Артисты исполнили хиты, которые так полюбились слушателям.


Интервью Дулата после свадьбы


Ведущий Мади Тургинбаев задает вопросы молодоженам Дулату и Жадре. Семейная пара поделилась историей своего знакомства и ответила на блиц-вопросы.


«ЧЕСТНО о ЖИЗНИ» — Динара Сатжан


Дана Орманбаева взяла интервью у Динары Сатжан, с которой знакома с детства. Известная в Казахстане журналист и инфлюенсер Динара ответила на вопросы о личном бренде и семье.


Дирижер — это искусство коммуникаций / Канат Омаров x Зamandas


Канат Омаров — художественный руководитель, дирижер. Он ответил на вопросы о дирижерстве, важности своей профессии и зачем слушать классическую музыку.


Кедей болсаң, көшіп көр!


Новый выпуск подкаста Dope Soz в новой студии. Спикеры обсуждают, как переезд влияет на человека и какие перемены влечет за собой такое событие.


Общепит подкаст №1. Амир Давлетов и Вячеслав Жемчугов. Еда или топливо?


Подкаст, в котором предприниматели обсуждают бизнес. В выпуске затронули вопросы о развитии сферы общепита.


Асылбек Жоодонбеков : «Зордук көргөн бала сөзсүз зордук көргөзөт»


Интервью с педагогом Асылбеком Жоодонбековым о том, как правильно воспитывать детей и как учитель относится к ученику.


КӨЗТИЕД: Нагимуша | Қаңтар, Ақпан, Базз Лайтер


Интервью с Нагимушой на казахском языке. Девушка ответила на вопросы об актуальных темах в Казахстане. Также поделилась, что скучает по Родине.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.