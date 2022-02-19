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Что посмотреть, послушать, прочитать — новинки 2022 года и не только
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19.02.2020

Что посмотреть, послушать, прочитать — новинки 2022 года и не только

Книжные новинки, которые выйдут в 2022 году


Gallant


Автор: Виктория Шваб

Книги Виктории становились бестселлерами по версии NewYork Times. В новом романе у нашего мира есть тень, с которой он соприкасается. И есть героиня Оливия, которая оказалась по ту сторону стены. Критики уже называют роман интригующим и поглощающим внимание чтивом.

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«Древний. Предыстория. Книга девятая. Предыстория»


Автор: Сергей Тармашев

Девятая книга из серии «Древний» написана в жанре фантастики. Действия разворачиваются после ядерной катастрофы. В истории фигурирует Тринадцатый, которому суждено стать избранным. В этой книге Тармашев расскажет о том, как появился род главного героя.

Book Lovers


Автор: Эмили Генри

Новый роман от популярной американской писательницы рассказывает историю литературного агента Норы и редактора Чарли. Пути двух любителей книг постоянно пересекаются, а персонажи не считают себя идеальными героями романа. Но приведут ли эти размышления к чему-то большему?

Подробнее по ссылке.

Анчартед, Бэтмен и Дом дракона: фильмы и сериалы, премьеры которых ждем в 2022 году


Фильмы


«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»




Operation Fortune: Ruse de guerre

Режиссер: Гай Ричи

Дата премьеры: 20 января

Новая картина от режиссера динамичных боевиков Гая Ричи. Наемнику в лице Джейсона Стэтхема необходимо предотвратить продажу мощного оружия контрабандисту, которого играет Хью Грант. Ждем с нетерпением!


«Лулу и Бриггс»




Dog

Режиссеры: Рид Каролин, Ченнинг Татум

Дата премьеры: 17 февраля

Комедия для семейного просмотра. Бриггс — морской котик, который хочет вернуться на службу. Его первым заданием стало привезти собаку Лулу. Но маленькое задание становится чередой нелепых случайностей, которые приведут к большой дружбе.


Сериалы


Halo




Режиссеры: Джонатан Либесман, Отто Батхерст, Роэль Рейн, Джессика Лори

Дата премьеры неизвестна

Сериал снят по одноименной игре. В центре сюжета война между человечеством и пришельцами. Действия происходят в XXVI веке. Главный герой Мастер Чиф, с искусственным интеллектом Кортаном, оказывается внутри артефакта Halo.


«Дом дракона»




House of the Dragon

Режиссеры: Клер Килнер, Гита Патель, Мигель Сапочник, Грег Яйтанс

Дата премьеры неизвестна

История становления дома Таргариенов. В основе спин-оффа «Игры престолов» книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действия сериала происходят за 200 лет до борьбы за Железный трон Семи королевств.

Подробнее по ссылке.

«Перекресток», «ВУЗеры» и SHEKER: казахстанские сериалы, которые стоит посмотреть


«Перекресток»




1996 — 2000 годы

Один из самых популярных сериалов 90-х годов, который показывали по телеканалу «Хабар». Сюжет охватывает историю нескольких семей, личные переживания которых разворачиваются на фоне событий республиканского масштаба. Место действия — Алматы и его улицы.


«ВУЗеры»




2012 — 2014 годы

Казахстанский аналог российского комедийного сериала «Общага». Истории приключений студентов, которые пытаются учиться и в то же время строить личную жизнь, постоянно попадая в казусные и смешные ситуации. Этот сериал считается одним из самых популярных на отечественном телевидении.


«SHEKER»




2020 — 2022 годы

Тот самый веб-сериал, который получил награду на азиатских Каннах. В центре сюжета студент, который начал работать дилером. Но, как это обычно бывает, парень втянулся и попал в самую гущу проблем. Однозначно, смотрим.

Подробнее по ссылке.

Imagine Dragons, Billie Eilish и Rammstein: самые ожидаемые турне 2022 года


Imagine Dragons


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Когда: с февраля по июль 2022 года.

Где: Майами, Джексонвиль, Роли, Нью-Йорк, Монреаль, Питсбург, Индианаполис, Сент-Льюис, Милуоки, Бойсе, Ванкувер, Сиэтл, Портленд, Лос-Анджелес, Финикс, Виннипег, Оттава, Квебек, Прага, Рига, Киев, Москва, Санкт-Петербург, Берн, Милан, Эш-сюр-Альзетт, Ландграф, Вена, Стокгольм, Берлин, Мадрид, Лиссабон, Париж и другие города.

Тур одной из самых популярных рок-групп называется MERCURY и охватывает города США и стран Европы. Успейте попасть на их выступление и насладитесь музыкой ребят из Лас-Вегаса.

Купить билеты можно здесь: imaginedragonsmusic.com


Billie Eilish


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Когда: с февраля по сентябрь 2022 года.

Где: Новый Орлеан, Атланта, Питсбург, Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Монреаль, Торонто, Бостон, Бирмингем, Чикаго, Денвер, Солт Лейк, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Белфаст, Дублин, Манчестер, Лондон, Глазго, Сидней, Брисбен, Мельбурн, Перт.

Одна из самых известных певиц и знаковое лицо современной музыки анонсировала тур Happier Than Ever. Во многих городах билеты уже раскуплены, но еще можно попасть на концерт в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.

Купить билеты можно здесь: billieeilish.com

Подробнее по ссылке.

«Шерлок», «Наруто» и BTS: популярные фандомы, где вы встретите единомышленников


A.R.M.Y.


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Поклонники южнокорейского бойз-бенда BTS называют себя A.R.M.Y.

Аббревиатура расшифровывается как Adorable Represetatives MC for Youth и означает «очаровательный представитель M.C. для молодежи».

Армия фанатов BTS состоит примерно из 48 миллионов человек, и эта цифра растет в геометрической прогрессии.

Фандом отличается профессиональным подходом. Новичков принимают официально и за деньги. Членство стоит от 22 до 150 долларов в зависимости от пакета.


«Поттероманы»


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У серии романов писательницы Джоан Роулинг огромная популярность и обширная база поклонников по всему миру.

Каждый поттероман наизусть знает базовые заклинания, придерживается стилистики своего факультета и покупает атрибутику в виде шарфов, мантий или волшебных палочек.

Также фанаты общаются в беседах фандомов, ходят на квизы, чтобы посоревноваться в уровне знаний фактов о литературном бестселлере.


«Наруто»


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Манга Масаси Кисимото и два аниме-сериала по ее мотивам стали популярными не только в Японии, но и за ее пределами. С каждой серией количество фанатов непоседы-ниндзя подросткового возраста увеличивалось. Зрителей и читателей цепляли судьбы героев, сражения и даже запоминающиеся отрицательные персонажи.

Может, вы видели на улице подростков в черных плащах с красными облаками, которые надели повязки с необычным рисунком и держали в руках кунай или сюрикен? Знайте, это представители фандома, который ни с чем не спутаешь.

Подробнее по ссылке.

Новые треки от исполнителей из Центральной Азии, которые вы могли пропустить


Yenlik — Shukir



Популярная казахстанская певица Yenlik, исполнительница песен DOP и Bipl, выпустила клип с песней Shukir в сотрудничестве с EduNavigator.kz.


Жугунусов Мирас & AZALIYA — Omir kitaby


Мирас Жугунусов — автор хитов «Сен туралы» и «Зымыран», ставшими одними из самых просматриваемых на казахском YouTube, выпустил совместный клип на песню Omir kitaby с певицей AZALIYA.


Jah Khalib — «Оля»




Медина, Лейла, а теперь и Оля. 20 января на YouTube состоялась премьера нового трека Jah Khalib’а под названием «Оля».


Amre & Erke —1ge




Вышедший месяц назад совместный клип исполнительницы Erke и Ернара Садибаева, также известного как Amre, вышедшего на YouTube-канале, уже набрал более трех миллионов просмотров.

Подробнее по ссылке.

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