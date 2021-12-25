9 книжных новинок, которые выйдут в 2022 году

Gallant

Автор: Виктория Шваб

Книги Виктории становились бестселлерами по версии NewYork Times. В новом романе у нашего мира есть тень, с которой он соприкасается. И есть героиня Оливия, которая оказалась по ту сторону стены. Критики уже называют роман интригующим и поглощающим внимание чтивом.













«Древний. Предыстория. Книга девятая. Предыстория»





Автор: Сергей Тармашев

Девятая книга из серии «Древний» написана в жанре фантастики. Действия разворачиваются после ядерной катастрофы. В истории фигурирует Тринадцатый, которому суждено стать избранным. В этой книге Тармашев расскажет о том, как появился род главного героя.





Book Lovers





Автор: Эмили Генри

Новый роман от популярной американской писательницы рассказывает историю литературного агента Норы и редактора Чарли. Пути двух любителей книг постоянно пересекаются, а персонажи не считают себя идеальными героями романа. Но приведут ли эти размышления к чему-то большему?





«Девять жизней»





Автор: Питер Свонсон

В этом году Свонсон опубликовал книгу «Восемь идеальных убийств». За успешным детективом следует — «Девять жизней». В истории фигурирует агент ФБР Джессика Уинслоу, которая расследует загадочное дело. Девять человек получили письма со списком девяти имен, и постепенно указанные люди умирают.













The Lost Metal, серия Mistborn — Рожденные туманом





Автор: Брэндон Сандерсон

Седьмая книга из серии «Рожденные туманом». Фантастический роман-продолжение «Сплава закона», по которому героям необходимо вновь спасать город от преступников.





«В сторону рая»





Автор: Ханья Янагихара

Новый роман от американской писательницы будет опубликован в январе следующего года. Действия книги охватывают три временных промежутка: XIX, XX, XXI века. В каждой из которых развивается отдельная история. Но эти три истории объединяет любовь.





The Maid





Автор: Нита Проуз

Дебютная новелла писательницы о девушке, которая работает горничной в отеле. Ее жизнь кажется обычной, пока она не находит в номере мертвое тело посетителя. История о том, как порой сердце само подсказывает правильное решение.













Good Girl Complex: An Avalon Bay Novel





Автор: Эль Кеннеди

Новый роман от канадской писательницы рассказывает историю Маккензи. Эта девушка привыкла во всем угождать близким. К этому относится и учеба в престижном колледже в прибрежном городе Авалон-Бэй. Но этот хрупкий и правильный уклад нарушает встреча с местным «плохим» парнем Купером.





Название неизвестно

Автор: Стивен Кинг

Бонусом хотим поделиться новостью, что король ужасов Стивен Кинг на ток-шоу The View рассказал о новой книге. Роман будет посвящен 2020 году и пандемии. Ждем новый шедевр.