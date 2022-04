Imagine Dragons, Billie Eilish и Rammstein: 10 самых ожидаемых турне 2022 года

Обзор для тех, кто планирует путешествие в следующем году и хочет попасть на концерт любимой группы или музыканта. Успейте купить билеты, чтобы насладиться выступлением.

Imagine Dragons





Когда: с февраля по июль 2022 года.

Где: Майами, Джексонвиль, Роли, Нью-Йорк, Монреаль, Питсбург, Индианаполис, Сент-Льюис, Милуоки, Бойсе, Ванкувер, Сиэтл, Портленд, Лос-Анджелес, Финикс, Виннипег, Оттава, Квебек, Прага, Рига, Киев, Москва, Санкт-Петербург, Берн, Милан, Эш-сюр-Альзетт, Ландграф, Вена, Стокгольм, Берлин, Мадрид, Лиссабон, Париж и другие города.

Тур одной из самых популярных рок-групп называется MERCURY и охватывает города США и стран Европы. Успейте попасть на их выступление и насладитесь музыкой ребят из Лас-Вегаса.

Купить билеты можно здесь: imaginedragonsmusic.com





Billie Eilish









Когда: с февраля по сентябрь 2022 года.

Где: Новый Орлеан, Атланта, Питсбург, Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Монреаль, Торонто, Бостон, Бирмингем, Чикаго, Денвер, Солт Лейк, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Белфаст, Дублин, Манчестер, Лондон, Глазго, Сидней, Брисбен, Мельбурн, Перт.

Одна из самых известных певиц и знаковое лицо современной музыки анонсировала тур Happier Than Ever. Во многих городах билеты уже раскуплены, но еще можно попасть на концерт в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.

Купить билеты можно здесь: billieeilish.com





Justin Bieber









Когда: с февраля 2022 года по март 2023 года.

Где: Сан-Диего, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Атланта, Торонто, Оттава, Монреаль, Орландо, Индианаполис, Остин, Монтерей, Нью-Йорк, Сканнерборг, Хельсинки, Рио-де-Жанейро, Мальме, Тронхейм, Сидней, Ла-Плата, Кейптаун, Тель-Авив, Окленд, Амстердам, Гамбург, Цюрих, Берлин, Глазго, Лондон, Манчестер, Париж, Вилрейк, Вена, Краков и другие.

Масштабный тур The Justice World Tour Джастина Бибера продлится около года и охватит разные города мира. Вследствие того, что начало перенесли с лета на январь следующего года, прибавились города и шоу.

Купить билеты можно здесь: justinbiebermusic.com





Sting









Когда: с марта по октябрь 2022 года.

Где: Рига, Тампере, Каунас, Лосице, Клуж-Напока, Будапешт, Дебрецен, Сараево, Загреб, Руан, Амстердам, Мангейм, Лейпциг, Люксембург, Гамбург, Дижон, Турин, Страсбург, Тулуза, Экс-ан-Прованс, Кан, Оберхаузен, Кельн, Лондон, Филадельфия, Атлантик-сити, Гетеборг, Берген и другие.

Британский музыкант, кумир миллионов, автор песен и актер выступает с масштабным турне по городам Европы и США с 2021 года. Музыкант недавно отпраздновал 70-летний юбилей, что только подстегивает желание послушать исполнителя такого уровня.

Купить билеты можно здесь: sting.com





Coldplay









Когда: с марта по октябрь 2022 года.

Где: Коста-Рика, Санто-Доминго, Монтеррей, Гуадалахара, Мехико, Санта-Клара, Лос-Анджелес, Финикс, Даллас, Хьюстон, Чикаго, Вашингтон, Ист-Ратерфорд, Филадельфия, Атланта, Тампа, Франкфурт-на-Майне, Варшава, Берлин, Париж, Брюссель, Лондон, Глазго, Рио-де-Жанейро, Богота, Лима, Сантьяго, Буэнос-Айрес.

Масштабный тур известной группы охватит Центральную Америку, США и страны Европы. Поклонники смогут послушать новый альбом группы Music of the Spheres. Тур продлится до конца октября 2022 года.

Купить билеты можно здесь: coldplay.com





Lorde









Когда: с апреля 2022 года по март 2023 года.

Где: Нэшвилль, Детроит, Монреаль, Торонто, Бостон, Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго, Лос-Анджелес, Лидс, Эдинбург, Лондон, Дублин, Париж, Амстердам, Барселона, Цюрих, Мюнхен, Рим, Виллафранка-ди-Верона, Кельн, Веллингтон, Крайстчерч, Окленд, Брисбен, Мельбурн, Сидней, Перт и другие.

Solar Power Tour новозеландской певицы и автора песен, которая полюбилась слушателям особенным тембром голоса и текстами песен.

Купить билеты можно здесь: lorde.co.nz





Rammstein









Когда: с мая по октябрь 2022 года.

Где: Прага, Лейпциг, Клагенфурт, Цюрих, Берлин, Штутгарт, Габург, Дюссельдорф, Ковентри, Кардиф, Лион, Турин, Варшава, Осло, Гетеборг, Остенде, Монреаль, Миннеаполис, Филадельфия, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Антонио, Лос-Анджелес, Мехико и другие.

Знаковая метал-группа в следующем году проведет аж два тура — Europe Stadium Tour с мая по август и North American Stadium Tour с августа по октябрь. Эти турне планировались с 2020 года. Ждете огня от выступления Тилля Линдеманна и остальных членов группы?

Купить билеты можно здесь: rammstein.de





Backstreet Boys









Когда: с мая 2022 года по март 2023 года.

Где: Финикс, Альбукерк, Джексонвиль, Тампа, Торонто, Нью-Йорк, Индианаполис, Кэмден, Чикаго, Сент-Льюис, Денвер, Ванкувер, Квебек, Монреаль, Сан-Паулу, Перт, Мельбурн, Сидней, Брисбен, Окленд.

Тур популярной группы DNA World, к безмерной радости фанатов, охватит многие города США и стран Европы. Кто хотел бы спеть с толпой людей I Want It That Way и другие музыкальные новинки?

Купить билеты можно здесь: backstreetboys.com





The Weeknd









Когда: даты тура будут известны летом 2022 года.

Где: Северная и Южная Америка, Европа, Азия, Африка и Ближний Восток.

Популярный певец анонсировал турне в поддержку альбома After Hours еще зимой 2021 года. С тех пор даты переносятся. Пока ждем новостей.

Подробнее о туре здесь: theweeknd.com





«Кино»





Когда: с июня 2022 года по февраль 2023 года.

Где: Санкт-Петербург, Москва, Южный Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Пермь, Уфа, Магнитогорск, Челябинск, Саратов, Тольятти, Казань, Нижний Новгород.

В честь 60-летия со дня рождения Виктора Цоя, группа «Кино» проведет турне по городам России. На концерте можно будет услышать не только оцифрованные записи с Цоем, но и новых артистов. Пока сет-лист не известен.

Купить билеты можно здесь: kino