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Анчартед, Бэтмен и Дом дракона: 18 фильмов и сериалов, премьеры которых ждем в 2022 году
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15.01.2021

Анчартед, Бэтмен и Дом дракона: 18 фильмов и сериалов, премьеры которых ждем в 2022 году

Фильмы

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»




Operation Fortune: Ruse de guerre

Режиссер: Гай Ричи

Дата премьеры: 20 января

Новая картина от режиссера динамичных боевиков Гая Ричи. Наемнику в лице Джейсона Стэтхема необходимо предотвратить продажу мощного оружия контрабандисту, которого играет Хью Грант. Ждем с нетерпением!


«Анчартед: На картах не значится»




Uncharted

Режиссер: Рубен Фляйшер

Дата премьеры: 10 февраля

Фильм снят на основе одноименной серии видеоигр. Нейтан Дрейк и Салли Салливан отправились на поиски потерянных сокровищ. У Нейтана, в исполнении Тома Холланда, есть цель — найти брата, который оставил ему одну подсказку: письмо.


«Смерть на Ниле»




Death on the Nile

Режиссер: Кеннет Брана

Дата премьеры: 10 февраля

Продолжение приключений знаменитого сыщика Эркюля Пуаро. Если вам пришелся по вкусу фильм Брана «Убийство в Восточном экспрессе», то вторую часть точно стоит посмотреть. Европейский поезд сменили круизный лайнер и виды Египта.


«Лулу и Бриггс»




Dog

Режиссеры: Рид Каролин, Ченнинг Татум

Дата премьеры: 17 февраля

Комедия для семейного просмотра. Бриггс — морской котик, который хочет вернуться на службу. Его первым заданием стало привезти собаку Лулу. Но маленькое задание становится чередой нелепых случайностей, которые приведут к большой дружбе.


«Бэтмен»




The Batman

Режиссер: Мэтт Ривз

Дата премьеры: 2 марта

Новая версия истории о загадочном герое, который днем живет как филантроп Брюс Уэйн, а в темное время суток отлавливает преступников. Встреча с новым злодеем неизбежна, но у Бэтмена есть союзники, среди которых женщина-кошка. В главных ролях Роберт Паттинсон, Зои Кравиц и Пол Дано.


«Я краснею»




Turning Red

Режиссер: Доми Ши

Дата премьеры: 11 марта

Новый мультфильм от студии Disney вновь приоткрывает перед зрителями завесу подросткового мира. Главная героиня Мэй Ли столкнулась с тем, что эмоции — волнение, страх, злость и радость, — превращают ее в большую и красную панду. Теперь, девочке необходимо учиться справляться с этим.


«Затерянный город»




The Lost City

Режиссеры: Аарон Ни, Адам Ни

Дата премьеры: 23 марта

Писательница Лоретта Сейдж известна своими приключенческими романами. Но популярность сыграла с ней злую шутку. Ее похищает охотник за сокровищами. Лицо всех ее книг — актер Алан, который решает стать героем в жизни и спасти женщину. Так, Сейдж сама становится героиней книг. В ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф и Брэд Питт.


«Варяг»




The Northman

Режиссер: Роберт Эггерс

Дата премьеры: 31 марта

Исландия, начало Х века. Короля викингов предают и убивают, но его сын сбегает и остается жив. По сюжету скандинавской мифологии, принц Амлет возвращается и мстит убийце отца. В создании сценария участвовал исландский поэт — Сьон Сигурдссон. Главные роли в фильме исполняют: Александр Скарсгаард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо и Итан Хоук.


«Скорая»




Ambulance

Режиссер: Майкл Бэй

Дата премьеры: 31 марта

Уилл Шарп — бывший военный. Его супруга больна, семья нуждается в финансах. Уилл обращается к другу за помощью, на что Дэнни предлагает ограбить банк. Но идеальный план терпит неудачу, и Шарп оказывается в машине скорой помощи вместе с врачом и раненым полицейским.


«Морбиус»




Morbius

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Дата премьеры: 1 апреля

Новый фантастический персонаж на наших экранах — Морбиус, у которого в результате экспериментов проявились суперспособности. Майкл, в исполнении Джареда Лето, пошел на риск ради излечения редкого заболевания. В результате мутации герой улучшил свое состояние. Но какой ценой?


«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»




Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Режиссер: Дэвид Йейтс

Дата премьеры: 7 апреля

Ньюту Саламандеру вместе с друзьями предстоит противостоять темному волшебнику Грин-де-Вальду и его приспешникам. Зрители с нетерпением ждут на экране больше чудес, магических существ и сплоченной команды, которая состоит из лучших волшебников своего времени.


«Невыносимая тяжесть огромного таланта»




The Unbearable Weight of Massive Talent

Режиссер: Том Гормикэн

Дата премьеры: 21 апреля

Этот фильм интересен тем, что Николас Кейдж играет себя. По сюжету фильма, у Кейджа трудности с карьерой и семьей. Ему предлагают посетить день рождения мексиканского богача. Попытка заработать превращается в возможность шпионажа для правительства, так как именинник — местный наркобарон.


«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»




Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Режиссер: Сэм Рэйми

Дата премьеры: 4 мая

Новые приключения известного мастера мистических искусств — доктора Стрэнджа. Действия происходят после щелчка Железного человека. Теперь Стивену необходимо вновь спасти вселенную и восстановить порядок, даже если необходимо бороться буквально с самим собой.

Сериалы

Halo




Режиссеры: Джонатан Либесман, Отто Батхерст, Роэль Рейн, Джессика Лори

Дата премьеры неизвестна

Сериал снят по одноименной игре. В центре сюжета война между человечеством и пришельцами. Действия происходят в XXVI веке. Главный герой Мастер Чиф, с искусственным интеллектом Кортаном, оказывается внутри артефакта Halo.


«Дом дракона»




House of the Dragon

Режиссеры: Клер Килнер, Гита Патель, Мигель Сапочник, Грег Яйтанс

Дата премьеры неизвестна

История становления дома Таргариенов. В основе спин-оффа «Игры престолов» книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действия сериала происходят за 200 лет до борьбы за Железный трон Семи королевств.


«Звёздный путь: Странные новые миры»




Star Trek: Strange New Worlds

Режиссер: Фрейкс Джонатан

Дата премьеры неизвестна

Новая часть знаменитой франшизы «Звездные войны», премьеру которого переносили с июля 2021 года. По сюжету, действия разворачиваются за десять лет до оригинальной серии фильмов. Основные герои — члены экипажа USS Энтерпрайз.


«Властелин колец»




The Lord of the Rings

Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром

Дата премьеры: сентябрь

За тысячу лет до «Хоббитов» и действий в серии фильмов «Властелина колец» была Вторая эпоха Средиземья, когда было создано Кольцо. Пока известно только то, что в основе сюжета лежат книги Дж. Р. Р. Толкиена.


«Одни из нас»




The Last of Us

Режиссеры: Кантемир Балагов, Али Аббаси, Нил Дракманн, Питер Хор, Ясмила Жбанич

Дата премьеры неизвестна

Экранизация одноименной игры. Главный герой Джоэл живет в постапокалиптическом мире, где население земли подверглось вирусу. Ему поручили отвезти девочку-подростка подальше от зомби, но встреча с ними в этом случае совершенно неизбежна. Пилотные серии сняли российский режиссер Кантемир Балагов и оператор Ксения Середа.

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