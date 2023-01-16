Честность, справедливость, долгосрочные отношения: Люди WE о принципах, которые помогают в жизни

Знакомим вас с вдохновляющими жителями Центральной Азии и делимся жизненными принципами, которых они придерживаются.





«Казахстан сегодня — столица TikTok в СНГ», — Азат Халимов о возможностях для развития и конкуренции в TikTok

Азат Халимов, 34 года, город — Алматы, создатель YOLO House, креативный продюсер JKS Entertainment





Кем бы вы ни были, важно оставаться человеком.

Никогда не обижаюсь на людей, но могу разозлиться на кого-нибудь.

Не люблю бездельников.

В создании контента мы вне политики и религии. Еще один важный критерий — kid-friendly. Не отвечаем агрессией на агрессию. Уважаем и ценим нашу аудиторию.

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Ойбек Халов о том, как с партнером создал первый хостел в Узбекистане и оставил карьеру ради бизнеса

Ойбек Халов, 36 лет, город — Ташкент, отельер





Если человек что-то создает, его не нужно останавливать на полпути. Всегда нужно стараться, прикладывать все усилия и идти до конца. Тогда вы получите ценный опыт вне зависимости от результата.

Важно быть честным. С любым человеком, в любой ситуации.

Для меня важно работать с людьми, которые не просто хотят получать зарплату, а мечтают работать в команде над совместным делом. У сотрудников должна быть искра в глазах.

Сложности возникают всегда. Но главное — верить в себя, свою идею и постоянно предпринимать какие-то действия. А если веры нет, то даже не стоит ничего начинать.

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Эльнура Осмоналиева о том, как создает в Центральной Азии школы, из которых дети не хотят уходить домой

Эльнура Осмоналиева, 41 год, город — Бишкек, предприниматель, режиссер





Одна из главных ценностей — проживать жизнь с чувством благодарности. Уже довольно продолжительное время каждый вечер мы с семьей в присутствии друг друга рассказываем, за что благодарны прошедшему дню. Это перешло в хорошую традицию. Важно понимать, что жизнь не будет складываться только благополучно. Она ценна именно тем, что может быть разных оттенков.

Для меня важна справедливость. Я стараюсь быть справедливым человеком, принимать справедливые решения. Справедливость — залог порядка. А порядок — залог процветания. Там, где нет справедливости, тяжело обеспечить процветание.

Еще один принцип — держать свое слово, быть честным. Это простые вещи, которым нас учили еще в детском саду.

В обществе, где люди себя не любят, высокий уровень агрессии. Это создает множество проблем. Поэтому важно любить себя. Тогда все остальное становится на свои места.

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«Я 20 лет работал над личным брендом», — Алишер Еликбаев о ценности репутации и правильных коммуникаций

Алишер Еликбаев, 42 года, город — Алматы, специалист по коммуникациям, @yelikbayev





Для меня важна репутация. Я борюсь за нее последние 25 лет. Всегда выполняю свои обязательства, не даю пустых обещаний. Даже если нас с партнером связывают дружеские отношения, я остаюсь профессионалом в том, что касается работы.

Я делаю упор на выстраивание долгосрочных отношений. Мне интереснее поддерживать отношения с людьми на протяжении десятилетий, нежели сиюминутная выгода. Чем дольше я работаю с клиентом, тем лучший результат могу предложить.

Меня часто пытаются в чем-то обвинить, но из года в год у меня одни и те же друзья, работодатели, партнеры, клиенты. Все это не просто так.

Я легкомысленный человек. Но в моменты кризиса со мной случается трансформация. Я собираюсь, начинаю мыслить ясно, четко, без эмоций и лишних переживаний. Пытаюсь понять, что могу сделать, чем помочь, чтобы ситуация разрешилась в короткие сроки.

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Айваз Оморканов о любви к спорту и карьере в Международной федерации хоккея

Айваз Оморканов, 26 лет, город — Бишкек, вице-президент и член Совета Международной федерации хоккея, @aivazomorkanov





Время — самый ценный ресурс. Я предпочитаю его ценить и защищать.

Еще один принцип — уметь говорить «нет». Если хочешь максимально наслаждаться своей жизнью, нужно уметь расставлять приоритеты.

Все мы ошибаемся и извлекаем из этого опыт. Но я стараюсь предупреждать такие ситуации и учиться на чужих ошибках.

Для меня важно держать свое слово. Если я даю обещание, обязательно его сдерживаю.

Моя семья — моя крепость. Какие бы трудности не возникали в жизни, семья всегда остается опорой. Родные люди могут направить, подсказать правильное решение проблемы.

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