«Я 20 лет работал над личным брендом», — Алишер Еликбаев о ценности репутации и правильных коммуникаций





О себе





Я высокий и порядочный. Для меня быть порядочным — значит жить в гармонии с окружающим миром, оставаться хорошим человеком.

Мне нравится быть ответственным. Нравится, что я никого не подвожу. Понимаю, что все делаю правильно, потому что вокруг меня собираются хорошие люди.

Люблю близких и родных людей. Еще люблю путешествия. Постоянно смотрю авиабилеты, планирую поездки. Если мне понравилась страна, всегда туда возвращаюсь. Поэтому раньше в основном путешествовал по своим любимым странам: 20 раз был в Таиланде, 10 раз в США, 10 раз в Испании.

Но этот год стал годом открытий, потому что я решил посетить как можно больше новых стран. Побывал в Исландии, Кении, ЮАР, Замбии, Зимбабве. Открыл для себя 10-12 стран.

Я люблю вкусную еду. Фанат азиатской кухни. Мне нравятся разные специи, острые блюда. Топ любимых кухонь — узбекская: обожаю плов, а также индийская и тайская.

Я большой мечтатель

По своей натуре я большой мечтатель. Не зацикливаюсь на одном и том же.

Счастье для меня — это движение. Мне доставляет удовольствие быть активным, двигаться. Поэтому я постоянно нахожусь на пути к счастью.

О жизненных принципах





Для меня важна репутация. Я борюсь за нее последние 25 лет. Всегда выполняю свои обязательства, не даю пустых обещаний. Даже если нас с партнером связывают дружеские отношения, я остаюсь профессионалом в том, что касается работы.





Я делаю упор на выстраивание долгосрочных отношений. Мне интереснее поддерживать отношения с людьми на протяжении десятилетий, нежели сиюминутная выгода. Чем дольше я работаю с клиентом, тем лучший результат могу предложить.

Меня часто пытаются в чем-то обвинить, но из года в год у меня одни и те же друзья, работодатели, партнеры, клиенты. Все это не просто так.

Я легкомысленный человек. Но в моменты кризиса со мной случается трансформация. Я собираюсь, начинаю мыслить ясно, четко, без эмоций и лишних переживаний. Пытаюсь понять, что могу сделать, чем помочь, чтобы ситуация разрешилась в короткие сроки.

О людях в жизни





Я интроверт. Тяжело схожусь с новыми людьми. Но люблю общение и прекрасно провожу время с близкими. Люблю одних и тех же людей на протяжении долгого времени.

Важные люди в жизни — родители. Они предоставили мне огромное количество свободы. Денег у нас не было, но если это было бесплатно, я мог делать все, что хочу. Мне никогда не запрещали пить или курить, поэтому у меня нет вредных привычек. Свобода, которую они мне дали, научила мыслить вне рамок и стандартов, отстаивать свое мнение. Я не делю людей по статусу. Одинаково вежливо общаюсь как с людьми из списка Forbes, так и с официантом в кафе.

Большое влияние на меня оказали люди, у которых я учился журналистике. Мне импонируют Гульнара Бажкенова, Вадим Борейко. Они многое сделали для моего становления. Я видел, что они профессионалы своего дела, поэтому всегда тянулся к ним.

Игорь Шахнович научил меня принимать коллектив, в котором работаешь. Понимать, что каждый человек рядом с тобой — личность со своими ценностями, интересами.

Еще один важный человек — мой руководитель на протяжении долгих лет — Нурлан Смагулов. Я восхищаюсь его щедростью, широтой мыслей. Мы прошли вместе разные ситуации, и он всегда показывал себя с лучшей стороны.





Еще есть моя супруга. Когда мне говорят, какая она хорошая, я отвечаю, что сам ее нашел, сам выбрал, поэтому она всем нравится.

Дети — моя радость. У нас классные отношения. Мне с ними комфортно и интересно открывать мир. Я стараюсь обеспечить им максимально счастливое детство. Хочу дать им ту же свободу, которую мне когда-то дали родители. Объясняю, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Показываю, что нет ничего невозможного.

Мое окружение — это профессионалы своего дела, с которыми интересно работать, дружить, общаться. Это невероятно разные люди. У меня есть друзья из детского сада и школы, друзья из университета, друзья с работы, друзья, которые появились по жизни. Я думал, что после 35 лет невозможно найти новых друзей, но ошибался.

О деятельности





Я уже 16 лет работаю в торговой сети MEGA, отвечаю за PR. Пришел туда в 24 года, во время открытия первого торгового центра. Мне нравится эта работа, и я ее сильно люблю.

Также я работаю в холдинге Choco. Практически все руководство — мои хорошие товарищи. И учредители, и сотрудники всегда могут обратиться ко мне за советом. Это помогает мне быть на одной волне с молодежью.

Уже несколько лет 90% моих доходов составляет реклама в социальных сетях: Instagram, Telegram, YouTube.





У меня не было богатых родителей, родственников, которые бы толкали меня по карьерной лестнице. Я просто понимал, что мне нужно больше зарабатывать, знакомиться с людьми. И именно коммуникации помогли мне добиться результата. Я видел, какие ошибки совершают компании, что они неправильно общаются с потребителями, журналистами. Меня всегда удивляло, когда люди, имея очарование и обаяние, ими не пользуются.

Я 20 лет работал над личным брендом. Стучался во все двери, рассказывал, какие проблемы я могу решить как профессионал. Теперь я тихо сижу в углу, но каждый день ко мне стучатся люди и просят о встрече. Я общаюсь с людьми и зарабатываю на этом деньги. Путешествую и зарабатываю. Свожу, знакомлю людей и тоже зарабатываю.

Дело моей жизни — коммуникации

Дело моей жизни — коммуникации. Нужно помнить, что все взаимосвязано. Стараться быть вежливым и дружелюбным в любой ситуации, никому не хамить, оставлять о себе только приятное впечатление.