«Казахстан сегодня — столица TikTok в СНГ», — Азат Халимов о возможностях для развития и конкуренции в TikTok

Азат Халимов или MR. BooM рассказал о том, с чего начинался YOLO House, что помогло набрать популярность, про хейт и перспективы блогеров.





Азат Халимов, 34 года, город — Алматы, создатель YOLO House, креативный продюсер JKS Entertainment





О себе

Я знаком многим под псевдонимом MR. BooM. Это мой ник в TikTok. Также я создатель YOLO House, креативный продюсер JKS Entertainment.

Для меня важны дисциплина и креатив. Уверен, что безумство креатива помноженное на дисциплину, всегда дает результат.

В чем-то я консерватор. Одна из главных ценностей для меня — воспитание. Считаю, что воспитанные люди всегда могут правильно донести информацию, найти компромисс. Также ценю честность, трудолюбие, скромность. Большой сторонник дипломатии.

Верю, что всегда нужно учиться новому. Благодаря умению учиться можно преуспеть в любой деятельности.

С детства люблю компьютерные игры. Знаю о них многое. Обожаю историю: отечественную и зарубежную. Люблю историю создания известных компаний, например, IBM, Sony. Люблю аниме, философию, поэзию, кинематограф. Еще люблю казахскую литературу, особенно Мукагали Макатаева и Беимбета Майлина.

Спорт — важная часть жизни. Он помогает быть здоровым, справляться со стрессом, воспитывает силу воли и интеллект, а также учит быть терпеливым и дисциплинированным в получении результата.

Люблю вкусную еду. Считаю, что ужин — отличная возможность подружиться. Когда к нам в хаус собираются гости, они всегда приходят с едой. Потому что когда все сытые и довольные, легче вместе работать, договариваться.





Я большой фанат группы Ninety One и Yenlik. Они делают казахский язык более привлекательным и популярным.

Люблю путешествия, активный отдых. Больше всего меня интересует Азия: Япония, Корея.

Я счастливый человек. Занимаюсь тем, что люблю. Не устаю от работы. Умею радоваться мелочам.

О жизненных принципах

Кем бы вы ни были, важно оставаться человеком.

Никогда не обижаюсь на людей, но могу разозлиться на кого-нибудь.

Не люблю бездельников.

В создании контента мы вне политики и религии. Еще один важный критерий — kid-friendly. Не отвечаем агрессией на агрессию. Уважаем и ценим нашу аудиторию.

Кем бы вы ни были, важно оставаться человеком

Сложности есть всегда. Считаю, что в хорошие времена нужно быть благодарным, а в плохие — не опускать руки и работать. Важно помнить, что все, что с нами происходит не просто так, это следствие наших решений. Поэтому, когда возникают проблемы, я разбиваю их на составляющие, определяю причинно-следственные связи и нахожу алгоритм решения.

О людях в жизни

Близкий человек — мой брат-близнец Асхат. Мы идеально дополняем друг друга. У меня креативное мышление, а у брата более практичное. Мы вместе, как один идеальный человек, поэтому всегда работаем в команде. Мы сами всего добивались, учились на собственных ошибках.

Любовь к истории нам привил дед. В плане бизнеса нас многому учит Бексултан. Сегодня один из наших наставников в музыкальной индустрии — Жан Муканов.





Я настоящий экстраверт. Если иду в горы, подтяну с собой еще 10 человек. Если еду за границу, обязательно возьму кого-то с собой. Поэтому в моем окружении люди-авантюристы, которые любят спорт, путешествия, креатив. Нравится общаться с интеллектуалами, у которых многому можно научиться. Но и люблю дураков, с кем можно побезумствовать.

Люблю своих блогеров. Мы с ними много пережили. Постоянно их воспитываю, читаю нотации — могу быть занудой. Но и многому у них учусь.

Три года я был женат на своей работе, но недавно у меня появились отношения. Чему я рад.

О деятельности

Все началось со спора. Мой брат Асхат — продюсер BIP House. Однажды он бросил мне вызов и сказал: «Попробуй открыть свой хаус — и месяца не выдержишь». А я ответил, что создам такой хаус, который обгонит его. В результате Асхат организовал кастинги, а я выбрал шестерых ребят в команду, и мы вместе с Максом Борисовым 2 октября 2020 года создали YOLO House.





В начале мы знакомились друг с другом. Ребята рассказывали мне про TikTok. Я днями и ночами изучал его, тестировал гипотезы. Первые полгода было сложно. Мы ничего не зарабатывали. Я тратил много денег, хотелось все бросить. Было трудно отвечать за все: воспитание, маркетинг, продажи, креатив, продвижение и даже обеды для блогеров. Мало кто понимал ценность TikTok. Но мы не сдавались и ждали, пока все изменится. И когда заработали первые 40 000 тенге, были невероятно счастливы.

В определенный момент я понял, что нужно больше доверять ребятам, не мешать им. Тогда они сняли видео, которое набрало 10 миллионов просмотров, и мы буквально за месяц получили миллион подписчиков. Мы стали быстрорастущим хаусом, и я поставил перед ними большую цель — обогнать крупные российские хаусы. Наши ребята действительно амбициозные, они не боятся работать. Месяц мы никуда не выходили и снимали по 100 роликов в день: удаляли 90% из них и загружали оставшиеся 10. Опубликовали 220 роликов за месяц. В конце декабря организовали двухчасовую новогоднюю трансляцию. За этот месяц набрали еще один миллион и обогнали BIP House.

В первый год на долю ребят выпало много трудностей. Мы столкнулись с большой волной хейта. Каждое видео, которое вирусилось и набирало высокие просмотры, также получало и множество негативных комментариев. Когда ролики публиковали в казахстанские паблики, под ними 99% комментариев состояли из оскорблений. В первое время ребята расстраивались, но постепенно научились относиться к этому с юмором.





В 2021 году Макс Борисов вышел из проекта. К нам пришел Бексултан и предложил YOLO House и BIP House присоединиться к JKS Entertainment. Мы привыкли делать все сами, а теперь присоединились к большой команде. Бексултан стал генеральным продюсером, а я занял позицию креативного продюсера. И с этого момента мы начали расти еще быстрее. Обогнали российские хаусы, начались крупные коллаборации, в том числе за рубежом. Особенно нам понравилось работать с Южной Кореей. Мы запустили фестиваль NEMA, где собрали блогеров СНГ. Наши ребята стали бренд-амбассадорами многих компаний. 2022 год прошел плодотворно.

Дело моей жизни — работа с детьми, воспитание чемпионов







Мы запускаем полезные образовательные проекты в TikTok. В планах — продвигать казахскую культуру, язык. У меня есть мечта — собрать команду из казахоязычных блогеров, которые будут снимать ролики о Казахстане. Потому что казахоязычная аудитория сегодня активна, актуальна. Нужно лишь сделать ее более фирменной.

Хочу, чтобы наши блогеры в будущем стали бизнес-партнерами. В планах открыть филиалы компании за рубежом, запускать образовательные центры. Будем помогать ребятам реализовываться в других сферах: кинематограф, музыка.

Казахстан сегодня — столица TikTok в СНГ. Есть много возможностей для роста и развития, но и конкуренция высокая. Наши топовые блогеры входят также в топ в мире. Чтобы их догнать, нужно сильно постараться.

Лично я хочу транслировать нашей молодежи правильные ценности, пропагандировать уважение и любовь к родной культуре и языку. Дело моей жизни — работа с детьми, воспитание чемпионов.