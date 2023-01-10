Айваз Оморканов о любви к спорту и карьере в Международной федерации хоккея







О себе





Я перфекционист. Целеустремленный, трудолюбивый, дисциплинированный человек. Легко нахожу общий язык с другими людьми.

Спорт — неотъемлемая часть моей жизни. Большое влияние на меня оказал отец. Именно он привил мне любовь к спорту. Сегодня я вице-президент и член Совета Международной федерации хоккея. Еще я триатлет, чемпион Кыргызстана по триатлону, по дуатлону и акватлону, мастер спорта Кыргызстана по триатлону, кандидат в мастера спорта по велоспорту. В 2020 году возглавлял международный рейтинг Ironman 70.3 All World Athlete в возрастной категории 18-24.

Мне нравится учиться чему-то новому, расширять кругозор. Это помогает мне оставаться энтузиастом.

Счастливее меня делают чувство гордости, улыбка и радостные эмоции на лице у родителей. Нравится ощущение, когда ты достигаешь поставленных целей, особенно когда мало кто верит в тебя и твой успех. Еще радуют победы на спортивных мероприятиях, успехи в личной жизни и карьере.

О жизненных принципах





Время — самый ценный ресурс. Я предпочитаю его ценить и защищать.

Еще один принцип — уметь говорить «нет». Если хочешь максимально наслаждаться своей жизнью, нужно уметь расставлять приоритеты.

Все мы ошибаемся и извлекаем из этого опыт. Но я стараюсь предупреждать такие ситуации и учиться на чужих ошибках.

Для меня важно держать свое слово. Если я даю обещание, обязательно его сдерживаю.

Моя семья — моя крепость. Какие бы трудности не возникали в жизни, семья всегда остается опорой. Родные люди могут направить, подсказать правильное решение проблемы.





Соблюдать баланс в жизни и в работе мне помогают занятия спортом. Благодаря триатлону я научился слышать и слушать себя. Во время тренировок ты сосредотачиваешься на себе, очищаешь разум. Это помогает преодолеть трудности, решить проблемы и упорядочить мысли.

Еще я понял, что такое настоящая дисциплина. В триатлоне нужно уделять тренировкам несколько часов в день, в зависимости от поставленных целей. Поэтому твой распорядок дня кардинально меняется. А достигнутые победы дисциплинируют еще больше.

О людях в жизни





Семья — большая ценность для меня. Без нее я бы не был тем, кем стал сегодня. Благодарен этим людям и ценю их. Считаю, что именно в семью важно вкладывать энергию, ресурсы и время.

Отец — пример для подражания. Он научил меня всему, что я знаю. Всегда помогает и направляет меня.

Мама дала потрясающее воспитание, сыграла ключевую роль в формировании меня как личности. Она всегда дает мудрые советы.

Сестра — человек, с которым я рос. Она младше меня на 10 лет, но я всегда на нее равнялся и многому у нее учился. Считаю, что у подрастающего поколения можно научиться разным ноу-хау в быстро меняющемся мире.

Семья — большая ценность для меня

Наше окружение формируется в зависимости от интересов. Я благодарен всем людям, которых встретил на жизненном пути. Когда я увлекся триатлоном, в моем окружении появилось много разносторонних, успешных личностей. Триатлон и гонки Ironman — спорт для «железных» людей. Участники ставят перед собой цели, ради достижения которых готовы пожертвовать многим. Это сильное и интересное сообщество.

О деятельности





Я начинал карьеру в Федерации хоккея с шайбой Кыргызской Республики. Участвовал в организации многих международных турниров, помогал с переводом, документами. При этом всегда мечтал занять высокую должность на международной арене. И после двух лет тщательной подготовки к выборам в сентябре 2021 года я стал вице-президентом Международной федерации хоккея. Кыргызстан впервые был представлен в такой крупной организации.





Моя основная задача — изучать, продвигать и развивать хоккей в Азии и Океании. За год работы я привлек инвестиции в размере девяти миллионов долларов США. Получаю огромное удовольствие от своей работы.

Также я занимаюсь бизнесом и помогаю отцу. Я с детства был предприимчивым. У бабушки с дедушкой была небольшая гостиница и бильярдная. Мы с братом каждое лето ездили к ним погостить. Родители давали нам деньги на карманные расходы, а мы просили бабушку купить на них мороженное оптом, чтобы продавать его гостям и удвоить выданную сумму.

Я стремлюсь найти баланс и гармонию во всем: работа, семья, спорт. Это и есть дело моей жизни — быть счастливым и реализованным во всех трех аспектах. Я люблю то, чем занимаюсь. Осталось создать собственную семью.